Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​17 идей для отделки стен + цены

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в ЖК "Видный", Happy Design Happy Design Спальня в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Отличные варианты, собранные для нас в новой Книге Идей, показывают, насколько благороден камень, важна подсветка и как именно выглядят те или иные варианты с подсветкой разных тонов.

Очень важно и то, какая атмосфера создается в итоге, а не просто, какой тип материала вы используете. Так, камень может быть уютным и домашним, а может быть – грубым, офисным, забавным и причудливым, минималистичным и брутальным.

​Мед и камень

TODO PARA LA DECORACIÓN EN PIEDRA /MÁRMOL, D&L Stonedel D&L Stonedel Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
D&amp;L Stonedel

D&L Stonedel
D&amp;L Stonedel
D&L Stonedel

Данный формат очень удобен для стандартного использования в семейном загородном доме. Медовый отблеск от светильников красиво дополняет брутальность камня, за что может считаться самым лучшим решением для дизайна интерьера коттеджа или квартиры. Очень важно, чтобы свет не был слишком яркий, иначе эффект медовой палитры сойдет на нет. Данный вариант создан студией D and L Stonedel.

Стоимость такой стены – от 1600 рублей за кв. метр (камень + работа по отделке), а также около 5000  рублей за несколько светильников с монтажом, в среднем стена для гостиной будет стоить около 40-80 тысяч рублей, в зависимости от размера.

​Солнце и медь

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS Стены и пол в стиле модерн
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

Другой вариант с более брутальной цветовой палитрой подойдет для стилей шале и рустик или же для сильного контраста с белым, серым или бледным интерьером в стиле модерн или минимализм. Реализация такого проекта стоит примерно столько же, сколько и предыдущего. Но вставка будет стоить дешевле, чем сплошная стена – около 30 тысяч рублей для коридора и 40 тысяч рублей для гостиной.

​Зеркало и бархат

квартира в стиле Кэрри, Инна Азорская Инна Азорская Спальня в классическом стиле спальня,дизайн спальни,красивая спальня,стильная спальня
Инна Азорская

квартира в стиле Кэрри

Инна Азорская
Инна Азорская
Инна Азорская

Контраст мягкого и острого идеально помогает создать в спальне атмосферу парадную, но нежную. Для реализации такой идеи вам понадобится дизайнер интерьера, например, автор данного проекта, Инна Азорская (Москва). 

Стоимость такого модуля для спальни вместе с зеркалами – от 20 до 150 тысяч рублей.

​Оникс и лучи света

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Стены и пол в колониальном стиле Камень Янтарный / Золотой
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Более подходящий для холла в загородном доме, нежели в квартире, данный вариант стоит гораздо дороже предыдущих, минимальная цена на воплощение – около 120 тысяч рублей, средняя – около 350 тысяч рублей за весь оформленный парадный холл большого размера.

​Зеркало и ар-деко

кухня Инна Азорская Кухни в эклектичном стиле кухня,дизайн кухни,стильная кухня,красивая кухня
Инна Азорская

кухня

Инна Азорская
Инна Азорская
Инна Азорская

Очень стильный и современный вариант отделки стены можно создать на основе зеркального оформления и атмосферы ар-деко. За основу можно взять стиль модерн или минимализм, но к зеркальной отделке добавить и элементы французского стиля. Минимальная стоимость такого блока для гостиной, будуара, спальни или столовой – 50 тысяч рублей.

​Текстиль и лунный свет

Квартира в Уфе, AM Design AM Design Спальня в скандинавском стиле
AM Design

Квартира в Уфе

AM Design
AM Design
AM Design

Еще один вариант, идеально подходящий для спальни, комбинирует приглушенную подсветку и текстуру бархата или другой элитной ткани. Стоимость полномасштабной отделки для целой стены с подсветкой начинается от 100 тысяч рублей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Штукатурка с подсветкой

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Стены и пол в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Один из самых дешевых вариантов может быть и одним из самых дорогих – данное правило действует для штукатурки с подсветкой, выполненной с текстурой (венецианская, под кирпич, под камень и т.п.). Стоимость люксового варианта – от 4000 рублей за кв. метр с работой.

​Панели под дерево в полумраке

homify Стены и пол в рустикальном стиле ДСП Коричневый
homify

homify
homify
homify

Декоративные панели под дерево смогут решить дилемму между натуральным деревом и его высокой стоимостью в отделке. Только вагонка низкого сорта стоит дешево, а натуральное дерево с красивым орнаментом, пригодное для современных жилых интерьеров, уже стоит от 8-10 тысяч рублей за кв. метр. Панели же под дерево начинаются от 1500 рублей за кв. метр и лишь со стоимости в 5-6 тысяч рублей за кв. метр выглядят действительно роскошно!

​3D-панели из полиуретана под ярким светом

700, URBN URBN Стены и пол в стиле модерн
URBN

URBN
URBN
URBN

Еще один отличный вариант – яркий направленный свет и панели из полиуретана с орнаментом, рисунком, параметрическим ажуром. Панели стоят от 900-1900 рублей за кв. метр, цена зависит от бренда и продавца.

​Декоративный сланец с подсветкой серебром

RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Стены и пол в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Пожалуй, самый подходящий камень для интерьеров в стиле модерн – серый сланец, сегодня он популярен как никогда. Добавьте к нему декоративную полоску из мелкой белой гальки, подсветку и акцентную софу в коридоре, и вы получите идеальный интерьер. Цена отделки сланцем такого уровня – от 3-5 тысяч рублей за кв. метр (только материал).

​Трафаретный рисунок по штукатурке

Квартира в ЖК "Видный", Happy Design Happy Design Спальня в эклектичном стиле
Happy Design

Квартира в ЖК Видный

Happy Design
Happy Design
Happy Design

Шикарная идея для отделки более бюджетным способом – декоративная штукатурка с трафаретным рисунком. Последний может быть любым: люстра, растительный орнамент, марокканские или арабские узоры, надписи, цитаты.

​Зеркальная отделка стен + деревянные панели

homify Детская комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стыковка двух данных материалов под цвет мебели позволяет сделать интерьер очень и очень современным. А стоимость такой отделки начинается от 1000 рублей за кв. метр (материалы + работа).

​Обои с подсветкой

APARTAMENTO ALTO PADRÃO, Régua Arquitetura Régua Arquitetura Спальня в стиле модерн
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

Такой вариант дизайна тоже существует и идеально вписывается в современный интерьер, если обои имеют текстуру. Стоимость обоев – от 2000 рублей за рулон, подсветки – 200 рублей за светильники (минимум) + подвесной потолок.

​Полочки с подсветкой

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Ультра-узкие полочки с подсветкой не будут нависать над кроватью или диваном, а смотрятся отменно! Стоимость одной – от 1000 рублей за погонный метр (с подсветкой, в варианте как на фотографии).

​Акцентная отделка обоями

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Спальня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Представляем вам еще один вариант, связанный с обоями. Остальную часть комнаты вы штукатурите и красите, а акцентный модуль оклеиваете элитными обоями, например, по 6 тысяч рублей за рулон. На такую стену нужен всего один рулон.

​Декоративное дерево с гирляндой

Quarto do bebê, Carpaneda & Nasr Carpaneda & Nasr Спальня в стиле модерн
Carpaneda &amp; Nasr

Carpaneda & Nasr
Carpaneda &amp; Nasr
Carpaneda & Nasr

Это не совсем относится к идеям отделки стен, но создает стильную подсветку для акцентных стен, текстиля и потрясающую атмосферу. Стоимость гирлянды – от 1000 рублей с шарами, стоимость деревца (декоративного) – от 1000 рублей.

​Светильник, дающий блики

Residência Piatã II, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Спальня в стиле модерн Бежевый
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

Еще один способ разнообразить дизайн стен в вашей квартире. Светильник, который дает определенные геометричные блики, и вправду очень хорош!

Далее на homify:

— Проекты домов и коттеджей;

— 10 проектов домов с панорамным остеклением;

— Красивая кухня «от А до Я».

До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые стоит увидеть
А вы в какой комнате хотели бы создать каменную стену?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо