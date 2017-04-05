​17 идей для отделки стен + цены

Отличные варианты, собранные для нас в новой Книге Идей, показывают, насколько благороден камень, важна подсветка и как именно выглядят те или иные варианты с подсветкой разных тонов.

Очень важно и то, какая атмосфера создается в итоге, а не просто, какой тип материала вы используете. Так, камень может быть уютным и домашним, а может быть – грубым, офисным, забавным и причудливым, минималистичным и брутальным.