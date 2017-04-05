​17 идей для отделки стен + цены

Отличные варианты, собранные для нас в новой Книге Идей, показывают, насколько благороден камень, важна подсветка и как именно выглядят те или иные варианты с подсветкой разных тонов.
Очень важно и то, какая атмосфера создается в итоге, а не просто, какой тип материала вы используете. Так, камень может быть уютным и домашним, а может быть – грубым, офисным, забавным и причудливым, минималистичным и брутальным.
Данный формат очень удобен для стандартного использования в семейном загородном доме. Медовый отблеск от светильников красиво дополняет брутальность камня, за что может считаться самым лучшим решением для дизайна интерьера коттеджа или квартиры. Очень важно, чтобы свет не был слишком яркий, иначе эффект медовой палитры сойдет на нет. Данный вариант создан студией D and L Stonedel.
Стоимость такой стены – от 1600 рублей за кв. метр (камень + работа по отделке), а также около 5000 рублей за несколько светильников с монтажом, в среднем стена для гостиной будет стоить около 40-80 тысяч рублей, в зависимости от размера.
Другой вариант с более брутальной цветовой палитрой подойдет для стилей шале и рустик или же для сильного контраста с белым, серым или бледным интерьером в стиле модерн или минимализм. Реализация такого проекта стоит примерно столько же, сколько и предыдущего. Но вставка будет стоить дешевле, чем сплошная стена – около 30 тысяч рублей для коридора и 40 тысяч рублей для гостиной.
Контраст мягкого и острого идеально помогает создать в спальне атмосферу парадную, но нежную. Для реализации такой идеи вам понадобится дизайнер интерьера, например, автор данного проекта, Инна Азорская (Москва).
Стоимость такого модуля для спальни вместе с зеркалами – от 20 до 150 тысяч рублей.
Более подходящий для холла в загородном доме, нежели в квартире, данный вариант стоит гораздо дороже предыдущих, минимальная цена на воплощение – около 120 тысяч рублей, средняя – около 350 тысяч рублей за весь оформленный парадный холл большого размера.
Очень стильный и современный вариант отделки стены можно создать на основе зеркального оформления и атмосферы ар-деко. За основу можно взять стиль модерн или минимализм, но к зеркальной отделке добавить и элементы французского стиля. Минимальная стоимость такого блока для гостиной, будуара, спальни или столовой – 50 тысяч рублей.
Еще один вариант, идеально подходящий для спальни, комбинирует приглушенную подсветку и текстуру бархата или другой элитной ткани. Стоимость полномасштабной отделки для целой стены с подсветкой начинается от 100 тысяч рублей.
Один из самых дешевых вариантов может быть и одним из самых дорогих – данное правило действует для штукатурки с подсветкой, выполненной с текстурой (венецианская, под кирпич, под камень и т.п.). Стоимость люксового варианта – от 4000 рублей за кв. метр с работой.
Декоративные панели под дерево смогут решить дилемму между натуральным деревом и его высокой стоимостью в отделке. Только вагонка низкого сорта стоит дешево, а натуральное дерево с красивым орнаментом, пригодное для современных жилых интерьеров, уже стоит от 8-10 тысяч рублей за кв. метр. Панели же под дерево начинаются от 1500 рублей за кв. метр и лишь со стоимости в 5-6 тысяч рублей за кв. метр выглядят действительно роскошно!
Еще один отличный вариант – яркий направленный свет и панели из полиуретана с орнаментом, рисунком, параметрическим ажуром. Панели стоят от 900-1900 рублей за кв. метр, цена зависит от бренда и продавца.
Пожалуй, самый подходящий камень для интерьеров в стиле модерн – серый сланец, сегодня он популярен как никогда. Добавьте к нему декоративную полоску из мелкой белой гальки, подсветку и акцентную софу в коридоре, и вы получите идеальный интерьер. Цена отделки сланцем такого уровня – от 3-5 тысяч рублей за кв. метр (только материал).
Видный
Шикарная идея для отделки более бюджетным способом – декоративная штукатурка с трафаретным рисунком. Последний может быть любым: люстра, растительный орнамент, марокканские или арабские узоры, надписи, цитаты.
Стыковка двух данных материалов под цвет мебели позволяет сделать интерьер очень и очень современным. А стоимость такой отделки начинается от 1000 рублей за кв. метр (материалы + работа).
Такой вариант дизайна тоже существует и идеально вписывается в современный интерьер, если обои имеют текстуру. Стоимость обоев – от 2000 рублей за рулон, подсветки – 200 рублей за светильники (минимум) + подвесной потолок.
Ультра-узкие полочки с подсветкой не будут нависать над кроватью или диваном, а смотрятся отменно! Стоимость одной – от 1000 рублей за погонный метр (с подсветкой, в варианте как на фотографии).
Представляем вам еще один вариант, связанный с обоями. Остальную часть комнаты вы штукатурите и красите, а акцентный модуль оклеиваете элитными обоями, например, по 6 тысяч рублей за рулон. На такую стену нужен всего один рулон.
Это не совсем относится к идеям отделки стен, но создает стильную подсветку для акцентных стен, текстиля и потрясающую атмосферу. Стоимость гирлянды – от 1000 рублей с шарами, стоимость деревца (декоративного) – от 1000 рублей.
Еще один способ разнообразить дизайн стен в вашей квартире. Светильник, который дает определенные геометричные блики, и вправду очень хорош!
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