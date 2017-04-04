11 быстросборных домиков

Эти прекрасные домики способны вдохновить кого угодно на заказ такого вот красавца этой весной или летом! Если у вас есть идеальный участок и телефон фирмы, которая может не только поставить дом за 2-3 дня, но и дать отсрочку платежей, то ваши мечты гораздо ближе, чем кажется!

А такие фирмы действительно существуют и работают уже десятилетиями в Испании, Германии, США, Австралии. Вы просто выбираете материал, планировку, цвета и мебель (обычно стандартный набор дешевле) и получаете уже готовый для проживания дом. Среди дополнительных услуг – создание фундамента под дом, подключение отопительной системы, декор помимо общей меблировки.

Стоимость таких домов в различных форматах в России – от 150 тысяч до 2 млн рублей. Разные материалы, стили, форматы и размеры влияют на то, сколько стоит дом и как быстро его построят. Обычно в лидерах по скорости строительства находятся модные сборные энергоэффективные дома с панорамным остеклением, каркасные дома, дома из контейнеров и модульные дома любого класса.

Давайте посмотрим, какие варианты есть перед нами и как выглядят те или иные быстросборные дома в реальности, то есть уже установленными на участке, а не взирающими на нас с брошюр.