11 быстросборных домиков

Эти прекрасные домики способны вдохновить кого угодно на заказ такого вот красавца этой весной или летом! Если у вас есть идеальный участок и телефон фирмы, которая может не только поставить дом за 2-3 дня, но и дать отсрочку платежей, то ваши мечты гораздо ближе, чем кажется!
А такие фирмы действительно существуют и работают уже десятилетиями в Испании, Германии, США, Австралии. Вы просто выбираете материал, планировку, цвета и мебель (обычно стандартный набор дешевле) и получаете уже готовый для проживания дом. Среди дополнительных услуг – создание фундамента под дом, подключение отопительной системы, декор помимо общей меблировки.
Стоимость таких домов в различных форматах в России – от 150 тысяч до 2 млн рублей. Разные материалы, стили, форматы и размеры влияют на то, сколько стоит дом и как быстро его построят. Обычно в лидерах по скорости строительства находятся модные сборные энергоэффективные дома с панорамным остеклением, каркасные дома, дома из контейнеров и модульные дома любого класса.
Давайте посмотрим, какие варианты есть перед нами и как выглядят те или иные быстросборные дома в реальности, то есть уже установленными на участке, а не взирающими на нас с брошюр.
Этот вариант дома обычно имеет площадь 20-60 кв. метров, одну-две спальни или формат студии. Стоимость такого дома начинается от 150 тысяч рублей (без коммуникаций, утепления, фундамента). Данный дом спроектирован студией Taller de Ensamble SAS из Богота, Колумбия.
Такой дом имеет площадь 60-120 кв. метров, панорамные окна, энергоэффективную конструкцию, обычно строится по эксклюзивной технологии определенной фирмы. Стоимость – от 1 до 2 млн рублей, включая утепление, коммуникации и отопление.
Если вам просто нужно где-то в красивом месте построить домик для ночевки, в горах с видом или возле моря, то знайте, что стоимость дома начинается от 250 тысяч рублей со всеми коммуникациями, отоплением и утеплением.
Дома из контейнеров обычно дороже, так как большинство из них используется не для дешевых проектов, а для больших домов в стиле лофт.
Такой дом с отоплением, остеклением и утеплением для холодного климата при площади от 65 кв. метров (2 спальни) стоит от 1 млн рублей.
Такой домик в 150 кв. метров обычно стоит около 2-3 млн рублей для проживания круглый год.
Еще один вариант маленького дома 55-75 кв. метров с 1-3 спальнями может стоить от 750 тысяч рублей в данном варианте для круглогодичного проживания.
Шикарный коттедж такого типа будет стоить стандартные 4-5 млн рублей, но при этом будет иметь современный вид, энергоэффективный формат и 100-метровую площадь.
Примерно ту же сумму (4-5 млн рублей) можно ожидать и для супер-современного сборного бунгало с 3-4 спальнями, модной отделкой и всеми коммуникациями.
Не поверите, но этот домик имеет площадь 20 кв. метров и построен на основе контейнера. Его стоимость при самостоятельном возведении – от 400 тысяч рублей на круглогодичный формат с отделкой, коммуникациями и утеплением.
Еще один формат бунгало по каркасной технологии с 2-3 спальнями будет стоить около 3 млн рублей по системе «все включено», с частичной меблировкой.
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