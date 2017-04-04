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11 быстросборных домиков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в стиле модерн
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Эти прекрасные домики способны вдохновить кого угодно на заказ такого вот красавца этой весной или летом! Если у вас есть идеальный участок и телефон фирмы, которая может не только поставить дом за 2-3 дня, но и дать отсрочку платежей, то ваши мечты гораздо ближе, чем кажется!

А такие фирмы действительно существуют и работают уже десятилетиями в Испании, Германии, США, Австралии. Вы просто выбираете материал, планировку, цвета и мебель (обычно стандартный набор дешевле) и получаете уже готовый для проживания дом. Среди дополнительных услуг – создание фундамента под дом, подключение отопительной системы, декор помимо общей меблировки.

Стоимость таких домов в различных форматах в России – от 150 тысяч до 2 млн рублей. Разные материалы, стили, форматы и размеры влияют на то, сколько стоит дом и как быстро его построят. Обычно в лидерах по скорости строительства находятся модные сборные энергоэффективные дома с панорамным остеклением, каркасные дома, дома из контейнеров и модульные дома любого класса.

Давайте посмотрим, какие варианты есть перед нами и как выглядят те или иные быстросборные дома в реальности, то есть уже установленными на участке, а не взирающими на нас с брошюр.

​Домик-дача

Refugio Tranvia, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Этот вариант дома обычно имеет площадь 20-60 кв. метров, одну-две спальни или формат студии. Стоимость такого дома начинается от 150 тысяч рублей (без коммуникаций, утепления, фундамента). Данный дом спроектирован студией Taller de Ensamble SAS из Богота, Колумбия.

​Дом-коттедж

Casa cubica madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Такой дом имеет площадь 60-120 кв. метров, панорамные окна, энергоэффективную конструкцию, обычно строится по эксклюзивной технологии определенной фирмы. Стоимость – от 1 до 2 млн рублей, включая утепление, коммуникации и отопление.

​Домик на природе с панорамным видом

Suite de madera TdE, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Если вам просто нужно где-то в красивом месте построить домик для ночевки, в горах с видом или возле моря, то знайте, что стоимость дома начинается от 250 тысяч рублей со всеми коммуникациями, отоплением и утеплением.

​Из контейнеров

Fabien Charuau - Architectural and Interiors Photography - Recent Projects, Fabien Charuau Photography Fabien Charuau Photography Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

Дома из контейнеров обычно дороже, так как большинство из них используется не для дешевых проектов, а для больших домов в стиле лофт.

​Модульный дом

Casa prefabricada modular de hormigón, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в стиле модерн
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Такой дом с отоплением, остеклением и утеплением для холодного климата при площади от 65 кв. метров (2 спальни) стоит от 1 млн рублей.

​Дом из деревянных панелей

Vivienda suburbana en madera, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

Такой домик в 150 кв. метров обычно стоит около 2-3 млн рублей для проживания круглый год.

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​Модульная капсула

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Еще один вариант маленького дома 55-75 кв. метров с 1-3 спальнями может стоить от 750 тысяч рублей в данном варианте для круглогодичного проживания.

​Коттедж в стиле модерн

homify
homify

homify
homify
homify

Шикарный коттедж такого типа будет стоить стандартные 4-5 млн рублей, но при этом будет иметь современный вид, энергоэффективный формат и 100-метровую площадь.

​Современное бунгало

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

Примерно ту же сумму (4-5 млн рублей) можно ожидать и для супер-современного сборного бунгало с 3-4 спальнями, модной отделкой и всеми коммуникациями.

​Домик из контейнера

homify Дома в азиатском стиле Бетон Белый
homify

homify
homify
homify

Не поверите, но этот домик имеет площадь 20 кв. метров и построен на основе контейнера. Его стоимость при самостоятельном возведении – от 400 тысяч рублей на круглогодичный формат с отделкой, коммуникациями и утеплением.

​Азиатский домик

鳥の海の家, 藤田渉建築設計事務所 藤田渉建築設計事務所 Дома в азиатском стиле
藤田渉建築設計事務所

藤田渉建築設計事務所
藤田渉建築設計事務所
藤田渉建築設計事務所

Еще один формат бунгало по каркасной технологии с 2-3 спальнями будет стоить около 3 млн рублей по системе «все включено», с частичной меблировкой.

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