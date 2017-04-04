​16 модных идей в дизайне гостиной 2017

Изголодавшиеся по роскоши за годы тотального дефицита и вынужденного безденежья, многие из нас готовы покупать в свой дом все мало-мальски красивое. Но превратив дом в хаотичный мини-склад, мы начинаем задумываться о том, чтобы сделать из всего этого гармоничный интерьер, созвучный настоящему времени.

Вам в помощь наша новая Книга Идей, рассказывающая о том, как не попасться на яркую обертку и выбрать самое модное для своего дома из сегодняшнего разнообразия идей и вещей.