​16 модных идей в дизайне гостиной 2017

Изголодавшиеся по роскоши за годы тотального дефицита и вынужденного безденежья, многие из нас готовы покупать в свой дом все мало-мальски красивое. Но превратив дом в хаотичный мини-склад, мы начинаем задумываться о том, чтобы сделать из всего этого гармоничный интерьер, созвучный настоящему времени.
Вам в помощь наша новая Книга Идей, рассказывающая о том, как не попасться на яркую обертку и выбрать самое модное для своего дома из сегодняшнего разнообразия идей и вещей.
Если вы заглянете в каталоги мебели турецкого производства, то увидите в них гораздо больше гениальных идей, чем даже в универсальных скандинавских! Но, пожалуй, самое главное то, что они идеально подходят как для маленьких городских гостиных, так и для роскошных в классическом стиле. Обращайтесь к компаниям Bellona, ISTANBUL Mobilya, MEBELINTA, CILEK (если ищете эффектную детскую).
Современная мебель с золотым покрытием обычно отражает стремление к минималистичности и роскоши в одном флаконе. Более всего она популярна в США, Австралии, Испании и выглядит всегда невероятно гламурно.
Модульный кофейный столик, состоящий из нескольких мобильных частей, или же просто столик интересной формы, как в проекте на фотографии выше, способен вывести ваш интерьер на новый уровень. Подумайте об отделке мрамором, стеклом, зеркалами. Данный интерьер спроектирован для квартиры в Турции студией Tepeli.
… – сейчас в тренде! Гораздо лучший вариант, чем традиционные обои!
Выбирая главную мебель для гостиной, обязательно покупайте только варианты со встроенной подсветкой, чтобы ваш интерьер был еще роскошнее.
Удивительная мебель с отделкой зеркалами – это тренд, который только пришел на российский рынок. Такие предметы мебели можно купить в ценовом диапазоне от 15 до 300 тысяч рублей, в зависимости от типа и габаритов.
… – очень важная часть люксового интерьера. Используйте его в отделке столешницы кофейного столика, в виде рисунка керамогранита на полу, для отделки акцентной стены, каминного портала.
… – лучшее решение в дизайне пола современной гостиной. Стоимость идеального – от 35000 рублей за кв. метр, минимальная стоимость – около 1800 рублей за кв. метр (итальянское производство).
… – более, чем популярны в 2017-ом году. Если вы ищете что-то классическое и современное, традиционное и роскошное, обращайтесь именно к данной модели.
Wellton Park– Алиса в стране чудес
… уже выглядит совсем не так, как традиционный, но сохранил присущую ему колоритность. Новые модели часто бывают пастельных, бледных, светлых тонов, с эффектом антик и омбре, с узорами в стиле миссони, пэчворк и другие!
Только посмотрите на эту шикарную обивку дивана, будто сошедший с хлопкового поля плед, мини-пуфик в марокканском стиле, модный ковер с эффектом посеребрения! Текстиль играет очень важную роль в современном интерьере!
… спасает атмосферу в доме, делая его более похожим на пентхаус, особенно если в нем есть современное остекление в пол. Частный дом перестает быть крепостью, а становится настолько же удобным, как и элитная квартира в центре.
… делает габаритное хранение максимально аккуратным. Обычно используется светлая мебель из дерева, позволяющая организовать очень много места для всего, что нужно. Встроенными также бывают подоконники для отдыха, кабинеты.
… тогда как основная мебель в гостиной – меньше. Отдавая предпочтение одному типу, лучше купите для своей гостиной два дивана, чем слишком много шкафов. Вам может показаться, что тогда будет некуда складывать вещи, но суть как раз в том, чтобы изменить свой образ жизни и превратить его в современный, минималистичный, где главное – качество, а не количество.
… – это значит дать планировке открытость, солнце и свет, предусмотреть открытые зоны (пустые, без мебели для игр детей), обеспечить всегда теплый пол и ковровое покрытие люксового формата, добавить в интерьер больше белого цвета.
… – всегда хорошее решение!
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