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​16 модных идей в дизайне гостиной 2017

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Fabien Charuau - Architectural and Interiors Photography - Recent Projects, Fabien Charuau Photography Fabien Charuau Photography Гостиная в стиле модерн
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Изголодавшиеся по роскоши за годы тотального дефицита и вынужденного безденежья, многие из нас готовы покупать в свой дом все мало-мальски красивое. Но превратив дом в хаотичный мини-склад, мы начинаем задумываться о том, чтобы сделать из всего этого гармоничный интерьер, созвучный настоящему времени.

Вам в помощь наша новая Книга Идей, рассказывающая о том, как не попасться на яркую обертку и выбрать самое модное для своего дома из сегодняшнего разнообразия идей и вещей.

​Мебель турецкого производства

Vintage Tarzı Yaşam Üniteleri, Evinin Ustası Evinin Ustası Гостиная в классическом стиле
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Если вы заглянете в каталоги мебели турецкого производства, то увидите в них гораздо больше гениальных идей, чем даже в универсальных скандинавских! Но, пожалуй, самое главное то, что они идеально подходят как для маленьких городских гостиных, так и для роскошных в классическом стиле. Обращайтесь к компаниям Bellona, ISTANBUL Mobilya, MEBELINTA, CILEK (если ищете эффектную детскую).

​Мебель с покрытием золотом

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa Гостиные в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Эффект древесины
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Современная мебель с золотым покрытием обычно отражает стремление к минималистичности и роскоши в одном флаконе. Более всего она популярна в США, Австралии, Испании и выглядит всегда невероятно гламурно.

​Необычный кофейный столик

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Модульный кофейный столик, состоящий из нескольких мобильных частей, или же просто столик интересной формы, как в проекте на фотографии выше, способен вывести ваш интерьер на новый уровень. Подумайте об отделке мрамором, стеклом, зеркалами. Данный интерьер спроектирован для квартиры в Турции студией Tepeli.

Однотонные стены…

Bu Benim Tarzım Diyebilcekmisiniz Hadi Bakalım, Evinin Ustası Evinin Ustası Гостиные в эклектичном стиле
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

…  – сейчас в тренде! Гораздо лучший вариант, чем традиционные обои!

Мебель для TV с подсветкой

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выбирая главную мебель для гостиной, обязательно покупайте только варианты со встроенной подсветкой, чтобы ваш интерьер был еще роскошнее.

Зеркальная мебель

Квартира в стиле ар-деко, ЖК «Московский квартал», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле ар-деко, ЖК «Московский квартал»

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Удивительная мебель с отделкой зеркалами – это тренд, который только пришел на российский рынок. Такие предметы мебели можно купить в ценовом диапазоне от 15 до 300 тысяч рублей, в зависимости от типа и габаритов.

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​Мрамор в дизайне гостиной…

Neat interior for a young family., Виталий Юров Виталий Юров Гостиная в стиле минимализм
Виталий Юров

Neat interior for a young family.

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

… – очень важная часть люксового интерьера. Используйте его в отделке столешницы кофейного столика, в виде рисунка керамогранита на полу, для отделки акцентной стены, каминного портала.

​Глянцевый керамогранит…

Fabien Charuau - Architectural and Interiors Photography - Recent Projects, Fabien Charuau Photography Fabien Charuau Photography Гостиная в стиле модерн
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

… – лучшее решение в дизайне пола современной гостиной. Стоимость идеального – от 35000 рублей за кв. метр, минимальная стоимость – около 1800 рублей за кв. метр (итальянское производство).

​Диван Честерфильд и схожие модели…

Гостиная-кухня в американском стиле, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Гостиные в эклектичном стиле
Pugachev Design PRO

Гостиная-кухня в американском стиле

Pugachev Design PRO
Pugachev Design PRO
Pugachev Design PRO

… – более, чем популярны в 2017-ом году. Если вы ищете что-то классическое и современное, традиционное и роскошное, обращайтесь именно к данной модели.

​Современный турецкий ковер…

Квартира в ЖК "Wellton Park" - Алиса в стране чудес, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой Гостиные в эклектичном стиле
Вира-АртСтрой

Квартира в ЖК Wellton Park – Алиса в стране чудес

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

… уже выглядит совсем не так, как традиционный, но сохранил присущую ему колоритность. Новые модели часто бывают пастельных, бледных, светлых тонов, с эффектом антик и омбре, с узорами в стиле миссони, пэчворк и другие!

​Внимание к текстилю

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Только посмотрите на эту шикарную обивку дивана, будто сошедший с хлопкового поля плед, мини-пуфик в марокканском стиле, модный ковер с эффектом посеребрения! Текстиль играет очень важную роль в современном интерьере!

​Открытая планировка…

Dom na Podgórzu Duchackim, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Гостиная в стиле модерн
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

… спасает атмосферу в доме, делая его более похожим на пентхаус, особенно если в нем есть современное остекление в пол. Частный дом перестает быть крепостью, а становится настолько же удобным, как и элитная квартира в центре.

​Встроенная мебель в американском стиле…

Дизайн квартиры на ВДНХ, Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в классическом стиле
Яна Сахаревич

Дизайн квартиры на ВДНХ

Яна Сахаревич
Яна Сахаревич
Яна Сахаревич

… делает габаритное хранение максимально аккуратным. Обычно используется светлая мебель из дерева, позволяющая организовать очень много места для всего, что нужно. Встроенными также бывают подоконники для отдыха, кабинеты.

​Диваны становятся больше…

Dom w Częstochowie, MINIMOO Architektura Wnętrz MINIMOO Architektura Wnętrz Медиа комната в стиле минимализм
MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz

… тогда как основная мебель в гостиной – меньше. Отдавая предпочтение одному типу, лучше купите для своей гостиной два дивана, чем слишком много шкафов. Вам может показаться, что тогда будет некуда складывать вещи, но суть как раз в том, чтобы изменить свой образ жизни и превратить его в современный, минималистичный, где главное – качество, а не количество.

​Ставить на первое место семью и детей…

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Гостиная в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

… – это значит дать планировке открытость, солнце и свет, предусмотреть открытые зоны (пустые, без мебели для игр детей), обеспечить всегда теплый пол и ковровое покрытие люксового формата, добавить в интерьер больше белого цвета.

​Использовать белый цвет как основной…

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Гостиная в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

… – всегда хорошее решение!

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