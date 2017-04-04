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​13 идей для аккуратной и красивой кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
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Чтобы сделать свою кухню похожей на интерьер с картинки, в первую очередь нужно найти радикальные отличия в этих образах. Думаете, что никакой ремонт не поможет вашей кухне стать такой красивой и столь же эффектной? Но все возможно, если вместе с мебелью и отделкой вы меняете и свой стиль жизни.

Ниже вы увидите 13 идей, позволяющих сделать кухню красивой, удобной и современной. Большинство из них вам знакомы, но воплощать в жизнь их нужно вместе, одна за другой, а не только парочку.

​Встроенная бытовая техника

FM, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Кухня в стиле модерн
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Современная кухня – это множество открытых рабочих поверхностей, которые в стандартном варианте заполняются микроволновками, тостерами, миксерами. Мелкую бытовую технику нужно держать в шкафчиках, духовку и микроволновку (а также эспрессо-машину) – встраивать в модули, да и холодильник лучше интегрировать в гарнитур, чтобы сверху у него были закрытые полочки для хранения. Эта кухня была оформлена дизайнерами из студии TAMEN.

​Аксессуары, не больше

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Кухня в рустикальном стиле
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Линия вдоль стены может быть занята максимум на 8-10 сантиметров. Это правило постоянно нарушается и потому кажется, что на вашей кухне очень мало места, когда на самом деле это не так. Если вы проведете ревизию посуды и запасов еды, сможете освободить одну-две полочки на всей кухне и использовать их для того, чтобы столешница больше никогда не была заставлена посудой.

​Крючки для сумок и хранение пакетов

otokonoshiro, nuリノベーション nuリノベーション Кухня в стиле минимализм
nuリノベーション

otokonoshiro

nuリノベーション
nuリノベーション
nuリノベーション

Наболевшая тема на кухне – куда-то всегда нужно положить сумку, после того как вы расставили продукты из магазина, разложить пакеты. Организатор для пакетов, который крепится на внутреннюю дверцу любого шкафчика, стоит от 300 рублей, а для сумки можно добавить боковой крючок или крючок тоже на внутренней стенке дверцы.

​Все по полочкам

Bespoke oak larder homify Кухня в стиле кантри
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Порядок на кухне окупается сторицей и показывает ваш стиль жизни. Дело в том, что мало просто прибраться, нужно внести во все гармонию и чистоту, а это можно сделать, только если в порядке ваши мысли и чувства. Для того, чтобы без лишних затрат сделать кухню в два раза более приятным местом, на нее нужно выделить выходной.

​Правильные моющие средства для каждой поверхности

Casa Evans, A4estudio A4estudio Кухня в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Для фасадов, столешницы, стекла, керамики, кухонной утвари, розеток, материала кухонного фартука – для всего есть специализированные чистящие средства. Расширьте свой набор на 2-3 продукта, и вы увидите мгновенные результаты!

​Поддерживаем порядок на столе

Catch & Release, Cunningham | Quill Architects Cunningham | Quill Architects Кухня в стиле модерн
Cunningham | Quill Architects

Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects
Cunningham | Quill Architects

Часто на столе у нас стоят не просто салфетница и баночки с перцем и солью, но и не убранные чашки от чая и кофе, лежат газеты и журналы, стоят тарелки от закусок, открытая газировка и стаканы к ней. Поддерживать стол в идеальной чистоте так же важно, как и рабочую поверхность. В современном доме в шкафчике обычно лежит набор из перечницы/солонки и салфеток, который каждый раз ставится на стол.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Внутренние органайзеры

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo КухняХранение
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Конечно же, проще всего купить кухню с уже готовыми шикарными модулями, как на фотографии выше, но стоить такая в самом дешевом варианте будет от 60 тысяч рублей. А вот докупить органайзеры для уже существующей можно за минимальную плату – в IKEA, магазине бытовых мелочей, в Интернете, на AliExpress. Чтобы добиться идеальной упорядоченности пространства, придется потратить 5-7 тысяч на 10-12 предметов.

​Умные угловые модули

homify КухняХранение
homify

homify
homify
homify

При планировании расположения модулей в новой кухне никогда не забывайте про то, что угловые могут спасти вас от чего-то нестандартного или особо габаритного, для чего никогда не находится места на обычных полках.

​Мелкая бытовая техника в шкафчике

COCINA EN EL MASNOU, VETZARA 3 S.L. VETZARA 3 S.L. Кухня в стиле модерн
VETZARA 3 S.L.

VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.
VETZARA 3 S.L.

Как мы уже говорили выше, всю мелкую бытовую технику нужно хранить в шкафчике. Если внутри запроектировать розетку, то там же ее можно и использовать.

​Новая столешница и фартук

Цветущий миндаль, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Кухня в стиле модерн
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

Цветущий миндаль

Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

Знаете ли вы, что заменив столешницу и фартук, вы омолодите свою кухню на 10 лет? Если у вас нет желания или возможности затевать ремонт, измените в кухне хоть что-то, и вы получите прекрасную отдачу! При демонтировании керамического фартука может пострадать как раз только столешница. Не снимайте ее, пусть она защищает фасады кухни, пусть слегка будет задета, потом вы поменяете ее на новую. Стоимость удовольствия – меньше 10 тысяч рублей за все, можно уложиться даже в 3-4 тысячи рублей, если кухня маленькая.

​Дополнительная помощь

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG КухняШкафы и полки
ALNO AG

ALNO AG
ALNO AG
ALNO AG

Если у вас до сих пор нет ножа для пиццы, ложки для мороженого, формы для выпечки кексов и тому подобных удобных и милых аксессуаров, обязательно купите их!

​Подсветка для сияния

Квартира в Красногорске. ЖК Молодежный, 3D GROUP 3D GROUP Кухня в классическом стиле
3D GROUP

Квартира в Красногорске. ЖК Молодежный

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Дополнительная подсветка для столешницы в виде неоновой ленты, которая крепится на нижнюю часть верхних модулей, поможет вам держать ее всегда в чистоте и порядке и добавит сияния кухонному фартуку.

​Кухонный остров

Willa na Warszawskim Henrykowie, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Кухня в стиле модерн
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Гораздо удобнее готовить на кухне, если она имеет кухонный остров. Кроме того, можно добавить к нему барную стойку и вовсе отказаться от более габаритной столовой группы.

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