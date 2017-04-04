​13 идей для аккуратной и красивой кухни

Чтобы сделать свою кухню похожей на интерьер с картинки, в первую очередь нужно найти радикальные отличия в этих образах. Думаете, что никакой ремонт не поможет вашей кухне стать такой красивой и столь же эффектной? Но все возможно, если вместе с мебелью и отделкой вы меняете и свой стиль жизни.

Ниже вы увидите 13 идей, позволяющих сделать кухню красивой, удобной и современной. Большинство из них вам знакомы, но воплощать в жизнь их нужно вместе, одна за другой, а не только парочку.