​13 идей для аккуратной и красивой кухни

Чтобы сделать свою кухню похожей на интерьер с картинки, в первую очередь нужно найти радикальные отличия в этих образах. Думаете, что никакой ремонт не поможет вашей кухне стать такой красивой и столь же эффектной? Но все возможно, если вместе с мебелью и отделкой вы меняете и свой стиль жизни.
Ниже вы увидите 13 идей, позволяющих сделать кухню красивой, удобной и современной. Большинство из них вам знакомы, но воплощать в жизнь их нужно вместе, одна за другой, а не только парочку.
Современная кухня – это множество открытых рабочих поверхностей, которые в стандартном варианте заполняются микроволновками, тостерами, миксерами. Мелкую бытовую технику нужно держать в шкафчиках, духовку и микроволновку (а также эспрессо-машину) – встраивать в модули, да и холодильник лучше интегрировать в гарнитур, чтобы сверху у него были закрытые полочки для хранения. Эта кухня была оформлена дизайнерами из студии TAMEN.
Линия вдоль стены может быть занята максимум на 8-10 сантиметров. Это правило постоянно нарушается и потому кажется, что на вашей кухне очень мало места, когда на самом деле это не так. Если вы проведете ревизию посуды и запасов еды, сможете освободить одну-две полочки на всей кухне и использовать их для того, чтобы столешница больше никогда не была заставлена посудой.
Наболевшая тема на кухне – куда-то всегда нужно положить сумку, после того как вы расставили продукты из магазина, разложить пакеты. Организатор для пакетов, который крепится на внутреннюю дверцу любого шкафчика, стоит от 300 рублей, а для сумки можно добавить боковой крючок или крючок тоже на внутренней стенке дверцы.
Порядок на кухне окупается сторицей и показывает ваш стиль жизни. Дело в том, что мало просто прибраться, нужно внести во все гармонию и чистоту, а это можно сделать, только если в порядке ваши мысли и чувства. Для того, чтобы без лишних затрат сделать кухню в два раза более приятным местом, на нее нужно выделить выходной.
Для фасадов, столешницы, стекла, керамики, кухонной утвари, розеток, материала кухонного фартука – для всего есть специализированные чистящие средства. Расширьте свой набор на 2-3 продукта, и вы увидите мгновенные результаты!
Часто на столе у нас стоят не просто салфетница и баночки с перцем и солью, но и не убранные чашки от чая и кофе, лежат газеты и журналы, стоят тарелки от закусок, открытая газировка и стаканы к ней. Поддерживать стол в идеальной чистоте так же важно, как и рабочую поверхность. В современном доме в шкафчике обычно лежит набор из перечницы/солонки и салфеток, который каждый раз ставится на стол.
Конечно же, проще всего купить кухню с уже готовыми шикарными модулями, как на фотографии выше, но стоить такая в самом дешевом варианте будет от 60 тысяч рублей. А вот докупить органайзеры для уже существующей можно за минимальную плату – в IKEA, магазине бытовых мелочей, в Интернете, на AliExpress. Чтобы добиться идеальной упорядоченности пространства, придется потратить 5-7 тысяч на 10-12 предметов.
При планировании расположения модулей в новой кухне никогда не забывайте про то, что угловые могут спасти вас от чего-то нестандартного или особо габаритного, для чего никогда не находится места на обычных полках.
Как мы уже говорили выше, всю мелкую бытовую технику нужно хранить в шкафчике. Если внутри запроектировать розетку, то там же ее можно и использовать.
Знаете ли вы, что заменив столешницу и фартук, вы омолодите свою кухню на 10 лет? Если у вас нет желания или возможности затевать ремонт, измените в кухне хоть что-то, и вы получите прекрасную отдачу! При демонтировании керамического фартука может пострадать как раз только столешница. Не снимайте ее, пусть она защищает фасады кухни, пусть слегка будет задета, потом вы поменяете ее на новую. Стоимость удовольствия – меньше 10 тысяч рублей за все, можно уложиться даже в 3-4 тысячи рублей, если кухня маленькая.
Если у вас до сих пор нет ножа для пиццы, ложки для мороженого, формы для выпечки кексов и тому подобных удобных и милых аксессуаров, обязательно купите их!
Дополнительная подсветка для столешницы в виде неоновой ленты, которая крепится на нижнюю часть верхних модулей, поможет вам держать ее всегда в чистоте и порядке и добавит сияния кухонному фартуку.
Гораздо удобнее готовить на кухне, если она имеет кухонный остров. Кроме того, можно добавить к нему барную стойку и вовсе отказаться от более габаритной столовой группы.
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