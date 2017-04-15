27 вариантов отделки камнем: песчаник, сланец и другие

Дизайн стен камнем – очень популярная идея в отделке, которая в современных интерьерах используется все чаще и чаще. Затмевая все предыдущие модными идеи (например, штукатурку под камень или кирпич, обои с рисунком и т.п.), декоративный камень становится лучшим решением для акцентной стены.

Очень удобно и то, что дополнить интерьер каменной стеной можно даже после ремонта, лишь расчистив площадку для рабочих. Пыли, грязи или особых неудобств почти не будет, а весь монтаж займет от 1 до 3 рабочих дней.

В этой Книге Идей мы предлагаем вам идеи со всего мира от разных дизайнеров, позволяющие увидеть разнообразие возможностей и вариантов, но чаще всего камень используют для отделки стены в гостиной, цоколя, фасада, акцентной стены в столовой или ванной комнате.

Очень важно дополнить такую стену подсветкой (иногда даже с нескольких сторон), а также полочками, консольными столиками и соответствующей мебелью, чтобы эффект люкса был максимальным. Стоимость реализации такой идеи стартует с 30 тысяч рублей, а в среднем имеет ценовую категорию около 400 тысяч рублей для люксового коттеджа.

В США и Канаде очень популярны декоративные стены из камня, но там используются те породы, которые практически недоступны по цене для среднебюджетного проекта. Поэтому в статье мы будем говорить о различных породах и удобных их заменах, например, украинского и российского производства, с ценами.

Стоимость всех данных вариантов в оформлении песчаником различных тонов (серый, бордо, белый, слоновая кость, торец серебро, цеолит, желтый и т.п.) – от 125 до 500 гривен за кв. метр (без учета работ по отделке) или же 400-1300 рублей за кв. метр. Дорогие материалы стоят уже от 1500 рублей за кв. метр, люксовые – от 3500 рублей за кв. метр. Все это плюс к подсветке и работе строителей.

Среди американских вариантов декора стоит присмотреться к типам камней Long Island Stak (светлый бежевый для отделки светлого дома), Sangria (насыщенный), Italian Fieldstone (для домов в итальянском и средиземноморском стиле), Montana Jedge (для шале, стиля рустик, дома в американском горном стиле, как в штате Монтана), Washed River Rock (в стиле крупной речной гальки, полированной), Cliffstone Fast Stak, Cut Fieldstone, Western Ledge Stak (в стиле среднего запада, идеально для домов в стиле прерий и аналогичных).

Для декора стен в нашей местности используется известняк, песчаник, сланец, речной камень, травертин, туф, мергель. Данные породы называются осадочными. Также используется гранит и базальт (магматические), мрамор и кварцит (метаморфические), которые выглядят иначе и больше подходят для отделки стен в стилях минимализм и модерн, нежели рустик, кантри или шале.