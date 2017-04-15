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27 вариантов отделки камнем: песчаник, сланец и другие

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Стены и пол в стиле модерн
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Дизайн стен камнем – очень популярная идея в отделке, которая в современных интерьерах используется все чаще и чаще. Затмевая все предыдущие модными идеи (например, штукатурку под камень или кирпич, обои с рисунком и т.п.), декоративный камень становится лучшим решением для акцентной стены.

Очень удобно и то, что дополнить интерьер каменной стеной можно даже после ремонта, лишь расчистив площадку для рабочих. Пыли, грязи или особых неудобств почти не будет, а весь монтаж займет от 1 до 3 рабочих дней.

В этой Книге Идей мы предлагаем вам идеи со всего мира от разных дизайнеров, позволяющие увидеть разнообразие возможностей и вариантов, но чаще всего камень используют для отделки стены в гостиной, цоколя, фасада, акцентной стены в столовой или ванной комнате.

Очень важно дополнить такую стену подсветкой (иногда даже с нескольких сторон), а также полочками, консольными столиками и соответствующей мебелью, чтобы эффект люкса был максимальным. Стоимость реализации такой идеи стартует с 30 тысяч рублей, а в среднем имеет ценовую категорию около 400 тысяч рублей для люксового коттеджа.

В США и Канаде очень популярны декоративные стены из камня, но там используются те породы, которые практически недоступны по цене для среднебюджетного проекта. Поэтому в статье мы будем говорить о различных породах и удобных их заменах, например, украинского и российского производства, с ценами.

Стоимость всех данных вариантов в оформлении песчаником различных тонов (серый, бордо, белый, слоновая кость, торец серебро, цеолит, желтый и т.п.) – от 125 до 500 гривен за кв. метр (без учета работ по отделке) или же 400-1300 рублей за кв. метр. Дорогие материалы стоят уже от 1500 рублей за кв. метр, люксовые – от 3500 рублей за кв. метр. Все это плюс к подсветке и работе строителей.

Среди американских вариантов декора стоит присмотреться к типам камней Long Island Stak (светлый бежевый для отделки светлого дома), Sangria (насыщенный), Italian Fieldstone (для домов в итальянском и средиземноморском стиле), Montana Jedge (для шале, стиля рустик, дома в американском горном стиле, как в штате Монтана), Washed River Rock (в стиле крупной речной гальки, полированной), Cliffstone Fast Stak, Cut Fieldstone, Western Ledge Stak (в стиле среднего запада, идеально для домов в стиле прерий и аналогичных).

Для декора стен в нашей местности используется известняк, песчаник, сланец, речной камень, травертин, туф, мергель. Данные породы называются осадочными. Также используется гранит и базальт (магматические), мрамор и кварцит (метаморфические), которые выглядят иначе и больше подходят для отделки стен в стилях минимализм и модерн, нежели рустик, кантри или шале.

Современный подход

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Дизайн камнем стены в ванной комнате

Collezione GINEVRA - VALPIETRA®, VALPIETRA® VALPIETRA® Ванная комната в стиле модерн
VALPIETRA®

VALPIETRA®
VALPIETRA®
VALPIETRA®

Каменная стена с подсветкой

RESIDENCIA SAVOTINO, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Стены и пол в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Дизайн каменной стены за телевизором

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Отделка фасадов камнем

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Натуральный камень в дизайне ванной комнаты

Privathaus Kremstal, altholz, Baumgartner & Co GmbH altholz, Baumgartner & Co GmbH Ванная комната в стиле модерн
altholz, Baumgartner &amp; Co GmbH

altholz, Baumgartner & Co GmbH
altholz, Baumgartner &amp; Co GmbH
altholz, Baumgartner & Co GmbH

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Отделка цоколя камнем

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Дизайн каминного портала с помощью декоративного камня

Квартира в стиле Современное шале, Дизайн Мира Дизайн Мира Гостиная в рустикальном стиле
Дизайн Мира

Квартира в стиле Современное шале

Дизайн Мира
Дизайн Мира
Дизайн Мира

Отделка забора камнем

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Акцентная каменная стена

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Внешняя отделка дымохода камнем

Fotos Revestimentos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Золотистый эффект от подсветки

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS Гостиная в стиле модерн
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Серо-белый камень для современного интерьера

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS Сад в стиле модерн
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Отделка камнем ванной комнаты

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Ванная комната в стиле модерн Мрамор Многоцветный
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Акцентная стена для гостиной

Mosaicos, DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS Гостиная в стиле модерн
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS
DECOR PEDRAS PISOS E REVESTIMENTOS

Стандартный вариант для городской квартиры

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Стены и пол в стиле модерн
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Дизайн ванной с использованием камня

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Ванная комната в стиле модерн Мрамор Бежевый
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Плитка под камень в ванной

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Декор фасада панелями под кирпич

homify Балконы и веранды в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Дизайн стены серым сланцем

Collezione GINEVRA - VALPIETRA®, VALPIETRA® VALPIETRA® Гостиная в стиле модерн
VALPIETRA®

VALPIETRA®
VALPIETRA®
VALPIETRA®

Дизайн туалета в стиле шале

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Стены и пол в стиле модерн
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Оформление забора серым камнем

Sacco: Works, Sacco Sacco Балкон и терраса в стиле модерн
Sacco

Sacco
Sacco
Sacco

Дизайн камина серым камнем

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Гостиная в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Дизайн фасадов дома в стиле кантри

Doğal taşlar ile inşa edilmiş ev, Kayalar İnşaat Kayalar İnşaat Дома в тропическом стиле
Kayalar İnşaat

Kayalar İnşaat
Kayalar İnşaat
Kayalar İnşaat

Дизайн стен под кирпич в гостиной

Merdiven Cafe & Restaurant, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Стены и пол в стиле кантри Кирпичи
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.

Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.

Дизайн камнем стены на террасе

Privathaus Kremstal, altholz, Baumgartner & Co GmbH altholz, Baumgartner & Co GmbH Кухня в стиле модерн
altholz, Baumgartner &amp; Co GmbH

altholz, Baumgartner & Co GmbH
altholz, Baumgartner &amp; Co GmbH
altholz, Baumgartner & Co GmbH

Дизайн стен в гостиной камнем

Ringsistanbul örnek daire içine yaptığımız kaplama uygulamamız, Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Стены и полПол и стены Камень
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.

Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.

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