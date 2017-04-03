Дом-красавец из Голландии

Стильный, модный, удобный, именно такой, каким и должен быть современный загородный дом. Полный минимализма и символичности, с нейтральной цветовой палитрой, панорамным остеклением и очень удобной планировкой для семей с маленькими детьми.

Студия архитектуры VERMEER ARCHITECTEN B.V. работает в Голландии, на границе с Бельгией, недалеко от городка Тилбург. Именно здесь они реализуют загородные проекты для молодых семей, которые хотят иметь свой собственный дом. Строят архитекторы в двух стилях – традиционном голландском и стиле голландский модерн, который в весьма привлекательной манере сочетает атмосферу местной архитектуры и практичные решения сегодняшнего дня.

Голландские дома в любом стиле можно узнать по более нейтральной, серо-белой, серо-оливковой цветовой гамме, они чаще остальных имеют черные рамы для окон, трехэтажный формат с одинарной или двойной мансардой (где на мансарде целых два этажа) и выглядят очень лаконично. Итак, давайте посмотрим на один из них.