Дом-красавец из Голландии

Стильный, модный, удобный, именно такой, каким и должен быть современный загородный дом. Полный минимализма и символичности, с нейтральной цветовой палитрой, панорамным остеклением и очень удобной планировкой для семей с маленькими детьми.
Студия архитектуры VERMEER ARCHITECTEN B.V. работает в Голландии, на границе с Бельгией, недалеко от городка Тилбург. Именно здесь они реализуют загородные проекты для молодых семей, которые хотят иметь свой собственный дом. Строят архитекторы в двух стилях – традиционном голландском и стиле голландский модерн, который в весьма привлекательной манере сочетает атмосферу местной архитектуры и практичные решения сегодняшнего дня.
Голландские дома в любом стиле можно узнать по более нейтральной, серо-белой, серо-оливковой цветовой гамме, они чаще остальных имеют черные рамы для окон, трехэтажный формат с одинарной или двойной мансардой (где на мансарде целых два этажа) и выглядят очень лаконично. Итак, давайте посмотрим на один из них.
К обычному маленькому дому были добавлены две пристройки, реализованы новые формы окон, новая кровля, проведен полный капитальный ремонт. Так, неприметный белый домик и внутри, и снаружи стал потрясающим коттеджем в эффектном урбанистическом стиле.
На первом этаже пристройка сильно расширила возможности дома. Площадь первого этажа увеличилась примерно с 60 до 90 кв. метров, после этого здесь были реализованы более просторные комнаты – 25-метровая кухня, 35-метровая гостиная, 20-метровая столовая с холлом, а также прихожая и гостевой туалет.
На втором этаже, как и было ранее, разместились две спальни и одна большая ванная комната, в спальнях были добавлены встроенные системы хранения, увеличены оконные проемы. Площадь этого этажа – около 60 кв. метров, но в доме есть еще и третий этаж (под мансардой с окнами на кровле), который используется для главной детской комнаты и имеет свою ванную.
Общая площадь дома – около 190 кв. метров, где разместились три спальни и три ванные комнаты. Кроме того, к дому был пристроен гараж с мастерской и котельной, которые мы не учитываем в данном расчете.
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С панорамными окнами и видом на задний дворик здесь разместилась столовая (в центре) каминная (справа) и кухня (слева). Общая площадь данного модуля остекления – более 60 кв. метров. Мы рассчитали примерную стоимость остекления: для джамбо-стекла – от 200 тысяч рублей, для дверей-слайдеров – около 400 тысяч рублей (теплых), для распашных дверей или слайдеров, но от брендовой фирмы – около 600-800 тысяч рублей за модуль. В данном случае цены даны без учета углового бесшовного остекления, а именно со стандартным угловым, как на фото.
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