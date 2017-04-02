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​До и После: Строим террасу при доме + смета

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Терраса – настоящий рай на земле, если она реализована возле любимого дома, в полутени, с доступом к кухне и имеет хороший вид на сад или панораму вокруг.

Студия PHU BORTNOWSKI работает в Польше, в городке Зелена-Гура и активно превращает самые простые участки в сады мечты, мульти-уровневые террасы, детские игровые площадки. Главная их специализация – именно деревянные террасы, и сегодня мы увидим, как они строили одну из них.

​Как прикрепить лаги к фундаменту, бетону

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На фотографии выше вы можете увидеть направляющие лаги террасы, прикрепленные к бетонной подушке.

Терраса к бетону может крепиться разными способами: для декинга используются алюминиевые лаги, на плиты бетонного камня, на крепежный элемент с резиновой подкладкой и монтажной муфтой (самый современный вариант).

Как прикрепить доску к лагам

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Само дерево (термодерево) монтируется на клипсы. Данный вариант наиболее практичен и современен, он позволяет собрать террасу быстро и без проблем. В этом варианте использованы не клипсы, а шурупы из нержавеющей стали.

Чем обработать террасную доску

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Лучше всего купить уже обработанное дерево, так будет гораздо меньше шансов того, что вы не высушите ее до монтажа, и терраса прослужит дольше. Самому террасу стоит обрабатывать специальными пропитками именно для террасной доски, которую можно найти в магазине.

Какой размер террасы выбрать

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Традиционно – чем больше, чем лучше. Терраса размером 10 на 4 метра отлично подойдет для коттеджа, где 20 метров будет отдано столовой, 20 – детской игровой или патио.

Подшив террасы

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Чтобы фундамент или сваи не были видны, рекомендуется озаботиться и подшивом террасы той же террасной доской.

Клумба по периметру

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

По периметру террасы мы советуем организовать клумбу, которая сделает внешний вид более законченным, более живописным. Рекомендуется использовать хвойники, декоративные кустарники с пышной листвой, а не, например, розы, которые будут лишь стоять маленькими одинокими кустами в линеечку. Другое дело – сирень под формовку, пионы, гортензии! Отлично подойдут можжевельник, туя. Отдельную высокую клумбу вдоль террасы можно создать для луковичных весенних и летних цветов. За ними будет легко ухаживать, делать пересадку и деление луковиц, а радовать вас они будут даже из дома, ведь их будет видно через окно на террасу!

​Примерная смета на строительство террасы

Taras drewniany. Realizacja w Chwalecicach koło Gorzowa Wlkp., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

– Дачная терраса 6 на 2 метра – около 30 тысяч рублей работа + 30 тысяч рублей материалы.

–Обычная терраса к коттеджу 10 на 4 метра – около 100 тысяч работа + 100 тысяч материалы.

– Термодерево, водостоки, красивая кровля, терраса 10 на 2 метра – работа 150 тысяч рублей, материалы 250 тысяч рублей. 

– Компании предлагают дешевые террасы по цене от 10 тысяч рублей за кв. метр (Москва, с работой и материалами) и около 30 тысяч рублей за кв. метр (элитная терраса).

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До и После: Качественный редизайн 4 кухонь
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