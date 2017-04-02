​До и После: Строим террасу при доме + смета

Терраса – настоящий рай на земле, если она реализована возле любимого дома, в полутени, с доступом к кухне и имеет хороший вид на сад или панораму вокруг.

Студия PHU BORTNOWSKI работает в Польше, в городке Зелена-Гура и активно превращает самые простые участки в сады мечты, мульти-уровневые террасы, детские игровые площадки. Главная их специализация – именно деревянные террасы, и сегодня мы увидим, как они строили одну из них.