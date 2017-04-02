​До и После: Строим террасу при доме + смета

Терраса – настоящий рай на земле, если она реализована возле любимого дома, в полутени, с доступом к кухне и имеет хороший вид на сад или панораму вокруг.
Студия PHU BORTNOWSKI работает в Польше, в городке Зелена-Гура и активно превращает самые простые участки в сады мечты, мульти-уровневые террасы, детские игровые площадки. Главная их специализация – именно деревянные террасы, и сегодня мы увидим, как они строили одну из них.
На фотографии выше вы можете увидеть направляющие лаги террасы, прикрепленные к бетонной подушке.
Терраса к бетону может крепиться разными способами: для декинга используются алюминиевые лаги, на плиты бетонного камня, на крепежный элемент с резиновой подкладкой и монтажной муфтой (самый современный вариант).
Само дерево (термодерево) монтируется на клипсы. Данный вариант наиболее практичен и современен, он позволяет собрать террасу быстро и без проблем. В этом варианте использованы не клипсы, а шурупы из нержавеющей стали.
Лучше всего купить уже обработанное дерево, так будет гораздо меньше шансов того, что вы не высушите ее до монтажа, и терраса прослужит дольше. Самому террасу стоит обрабатывать специальными пропитками именно для террасной доски, которую можно найти в магазине.
Традиционно – чем больше, чем лучше. Терраса размером 10 на 4 метра отлично подойдет для коттеджа, где 20 метров будет отдано столовой, 20 – детской игровой или патио.
Чтобы фундамент или сваи не были видны, рекомендуется озаботиться и подшивом террасы той же террасной доской.
По периметру террасы мы советуем организовать клумбу, которая сделает внешний вид более законченным, более живописным. Рекомендуется использовать хвойники, декоративные кустарники с пышной листвой, а не, например, розы, которые будут лишь стоять маленькими одинокими кустами в линеечку. Другое дело – сирень под формовку, пионы, гортензии! Отлично подойдут можжевельник, туя. Отдельную высокую клумбу вдоль террасы можно создать для луковичных весенних и летних цветов. За ними будет легко ухаживать, делать пересадку и деление луковиц, а радовать вас они будут даже из дома, ведь их будет видно через окно на террасу!
– Дачная терраса 6 на 2 метра – около 30 тысяч рублей работа + 30 тысяч рублей материалы.
–Обычная терраса к коттеджу 10 на 4 метра – около 100 тысяч работа + 100 тысяч материалы.
– Термодерево, водостоки, красивая кровля, терраса 10 на 2 метра – работа 150 тысяч рублей, материалы 250 тысяч рублей.
– Компании предлагают дешевые террасы по цене от 10 тысяч рублей за кв. метр (Москва, с работой и материалами) и около 30 тысяч рублей за кв. метр (элитная терраса).
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