18 фантастически красивых кроватей

В новой Книге Идей мы нашли уникальные варианты кроватей, которые вмиг преображают интерьер спальни. На основе такого предмета мебели вы сможете создать уникальную атмосферу от тропического бунгало до пентхауса в Нью-Йорке.
В дизайне интерьера мебель и отделка всегда гармонично дополняют друг друга, но если вы решили создать интерьер мечты, помните, что без капитального ремонта, как правило, не обойтись. Тем не менее, вдохновляясь интерьерами спален с этими потрясающими кроватями, возможно, уже в этом месяце вы внесете свой первый (или уже второй) вклад в «ремонтный бюджет» и вскоре получите интерьер своей мечты.
Стоимость подобных брендовых кроватей начинается от 50 тысяч рублей и доходит до средней стоимости в 100-150 тысяч рублей. Дорогие варианты стоят уже около 300 тысяч рублей, в классическом или любом другом люксовом стиле. Чаще всего такие кровати продаются в мебельном салоне вместе с другими предметами под цвет – шкафами, комодом, тумбочками. Стоимость комплекта стартует от 250 тысяч рублей и доходит до 1 млн рублей.
Удивительный вариант кровати в стиле тропического бунгало обязательно должен иметь грамотную подсветку!
Отличный вариант для малогабаритной квартиры!
Такая кровать в Москве стоит около 40-80 тысяч рублей, с «ушами» и без, разными вариантами обивки.
Круглые кровати с текстильной отделкой стоят в пределах 100-400 тысяч рублей.
Гораздо более дешевые варианты можно найти в каталогах турецкой мебели, где цена на шикарные кровати с текстильными изголовьями начинается от 45 тысяч рублей, а на бюджетные – от 20 тысяч рублей.
Более футуристичные и трендовые кровати стоят, конечно же, дороже – около 300 тысяч рублей.
Такой вариант с изголовьем может быть куплен комплектом или реализован в формате отделки. Стоимость от турецкой фирмы с настолько же люксовым шкафом-купе, комодом, тумбочками – около 200-300 тысяч рублей.
daughter room
Дорогой формат для тех, кто любит люкс, стоимость за комплект – от 600 тысяч рублей.
Такие кровати продаются отдельно и могут стоить по цене полного турецкого гарнитура, если созданы итальянской фирмой – около 300 тысяч рублей.
Отличный вариант, но гораздо более дорогостоящий, чем современный или нью-йоркский стили. Стоимость – около 1 млн рублей за полный комплект мебели.
Такой вариант и стиль тоже можно найти в каталогах турецких фирм, стоимость за кровать – от 35 тысяч рублей, за комплект – от 150 тысяч рублей.
Шикарный вариант для супружеской спальни можно купить в России по цене от 300 тысяч рублей. Комплект мебели будет стоить уже около 800-900 тысяч рублей. Сам интерьер создан студией LOFT and HOME.
Данный вариант кровати наглядно иллюстрирует возможности турецких комплектов мебели для спальни – гардеробная, тумбочки, шкаф и комод выполнены в едином стиле. Такой комплект мебели стоит от 200 тысяч рублей (без гардеробной, со шкафом) и от 300 тысяч рублей (с гардеробной).
Отличный вариант, который в США стоит от 2000 долларов, а в России может быть реализован на основе отделки стены в очень бюджетном формате.
Такой вариант нужно выполнять в рамках полноценного дизайн-проекта.
Такую кровать можно купить (турецкого производства – от 35 тысяч рублей) либо заказать у дизайнера (простой каркас + отделка стены).
Данный вариант следует заказывать в индивидуальном порядке.
Такие варианты модульной мебели для детской продаются у ведущих турецких и итальянских производителей.
Далее на homify:
— Статьи о строительстве и ремонте;