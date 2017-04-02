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18 фантастически красивых кроватей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA Спальня в эклектичном стиле
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В новой Книге Идей мы нашли уникальные варианты кроватей, которые вмиг преображают интерьер спальни. На основе такого предмета мебели вы сможете создать уникальную атмосферу от тропического бунгало до пентхауса в Нью-Йорке. 

В дизайне интерьера мебель и отделка всегда гармонично дополняют друг друга, но если вы решили создать интерьер мечты, помните, что без капитального ремонта, как правило, не обойтись. Тем не менее, вдохновляясь интерьерами спален с этими потрясающими кроватями, возможно, уже в этом месяце вы внесете свой первый (или уже второй) вклад в «ремонтный бюджет» и вскоре получите интерьер своей мечты.

Стоимость подобных брендовых кроватей начинается от 50 тысяч рублей и доходит до средней стоимости в 100-150 тысяч рублей. Дорогие варианты стоят уже около 300 тысяч рублей, в классическом или любом другом люксовом стиле. Чаще всего такие кровати продаются в мебельном салоне вместе с другими предметами под цвет – шкафами, комодом, тумбочками. Стоимость комплекта стартует от 250 тысяч рублей и доходит до 1 млн рублей.

​Тропическое бунгало

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Спальня в тропическом стиле
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Удивительный вариант кровати в стиле тропического бунгало обязательно должен иметь грамотную подсветку!

​Подиум с дверьми-слайдерами

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Отличный вариант для малогабаритной квартиры!

​Неоклассика с «ушами»

Camelia Divan Button & Sprung Спальная комната Кровати и изголовья
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

Такая кровать в Москве стоит около 40-80 тысяч рублей, с «ушами» и без, разными вариантами обивки.

​Круглая кровать

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Спальня в стиле кантри
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Круглые кровати с текстильной отделкой стоят в пределах 100-400 тысяч рублей.

​Текстильная кровать в стиле модерн

elektryzujące wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Гораздо более дешевые варианты можно найти в каталогах турецкой мебели, где цена на шикарные кровати с текстильными изголовьями начинается от 45 тысяч рублей, а на бюджетные – от 20 тысяч рублей.

​Футуристичная кровать цвета морской волны

homify Спальня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Более футуристичные и трендовые кровати стоят, конечно же, дороже – около 300 тысяч рублей.

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Обратитесь к нам!

​Кровать с плоским изголовьем и отделкой стены текстилем до потолка

Apartament Grzybowska, Ndesign Ndesign Спальня в эклектичном стиле
Ndesign

Ndesign
Ndesign
Ndesign

Такой вариант с изголовьем может быть куплен комплектом или реализован в формате отделки. Стоимость от турецкой фирмы с настолько же люксовым шкафом-купе, комодом, тумбочками – около 200-300 тысяч рублей.

​Романтичная кровать в классическом стиле с балдахином

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA Спальня в эклектичном стиле
3D_DESIGNER_ALLA

LORA BERGIY daughter room

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

Дорогой формат для тех, кто любит люкс, стоимость за комплект – от 600 тысяч рублей.

​Интересная кровать в стиле поп-арт

Спальня, Айрис Эстет Айрис Эстет Спальня в эклектичном стиле
Айрис Эстет

Спальня

Айрис Эстет
Айрис Эстет
Айрис Эстет

Такие кровати продаются отдельно и могут стоить по цене полного турецкого гарнитура, если созданы итальянской фирмой – около 300 тысяч рублей.

​Кровать в классическом французском стиле с башенками

Квартира в ЖК «Континенталь» - Роскошный замок для троих, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой Спальня в классическом стиле
Вира-АртСтрой

Квартира в ЖК «Континенталь» – Роскошный замок для троих

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

Отличный вариант, но гораздо более дорогостоящий, чем современный или нью-йоркский стили. Стоимость – около 1 млн рублей за полный комплект мебели.

​Кровать в нью-йоркском стиле с текстильным изголовьем

Стиль и роскошь Ар-Деко, дизайн-студия PandaDom дизайн-студия PandaDom Спальня в классическом стиле
дизайн-студия PandaDom

Стиль и роскошь Ар-Деко

дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom

Такой вариант и стиль тоже можно найти в каталогах турецких фирм, стоимость за кровать – от 35 тысяч рублей, за комплект – от 150 тысяч рублей.

​Романтичная кровать с отделкой бархатом

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Шикарный вариант для супружеской спальни можно купить в России по цене от 300 тысяч рублей. Комплект мебели будет стоить уже около 800-900 тысяч рублей. Сам интерьер создан студией LOFT and HOME.

​Современная кровать с плоским изголовьем

Эклектика в мужском интерьре, дизайн-студия PandaDom дизайн-студия PandaDom Спальня в эклектичном стиле
дизайн-студия PandaDom

Эклектика в мужском интерьре

дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom

Данный вариант кровати наглядно иллюстрирует возможности турецких комплектов мебели для спальни – гардеробная, тумбочки, шкаф и комод выполнены в едином стиле. Такой комплект мебели стоит от 200 тысяч рублей (без гардеробной, со шкафом) и от 300 тысяч рублей (с гардеробной).

​Кровать в американском стиле

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Отличный вариант, который в США стоит от 2000 долларов, а в России может быть реализован на основе отделки стены в очень бюджетном формате.

​Детская кровать с текстильным изголовьем

Много света, Mantra_design Mantra_design Детская комнатa в классическом стиле
Mantra_design

Много света

Mantra_design
Mantra_design
Mantra_design

Такой вариант нужно выполнять в рамках полноценного дизайн-проекта.

​Кровать с большим изголовьем цвета жемчуга

Много света, Mantra_design Mantra_design Спальня в классическом стиле
Mantra_design

Много света

Mantra_design
Mantra_design
Mantra_design

Такую кровать можно купить (турецкого производства – от 35 тысяч рублей) либо заказать у дизайнера (простой каркас + отделка стены).

​Кровать с изголовьем от стены до стены

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Данный вариант следует заказывать в индивидуальном порядке.

​Кровать с библиотекой за спинкой для детской

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Такие варианты модульной мебели для детской продаются у ведущих турецких и итальянских производителей.

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