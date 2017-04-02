18 фантастически красивых кроватей

В новой Книге Идей мы нашли уникальные варианты кроватей, которые вмиг преображают интерьер спальни. На основе такого предмета мебели вы сможете создать уникальную атмосферу от тропического бунгало до пентхауса в Нью-Йорке.

В дизайне интерьера мебель и отделка всегда гармонично дополняют друг друга, но если вы решили создать интерьер мечты, помните, что без капитального ремонта, как правило, не обойтись. Тем не менее, вдохновляясь интерьерами спален с этими потрясающими кроватями, возможно, уже в этом месяце вы внесете свой первый (или уже второй) вклад в «ремонтный бюджет» и вскоре получите интерьер своей мечты.

Стоимость подобных брендовых кроватей начинается от 50 тысяч рублей и доходит до средней стоимости в 100-150 тысяч рублей. Дорогие варианты стоят уже около 300 тысяч рублей, в классическом или любом другом люксовом стиле. Чаще всего такие кровати продаются в мебельном салоне вместе с другими предметами под цвет – шкафами, комодом, тумбочками. Стоимость комплекта стартует от 250 тысяч рублей и доходит до 1 млн рублей.