10 проектов домов из контейнеров

Трендовая идея создания дома из контейнеров особенно хорошо работает в теплом климате, где нужно лишь добавить отделку пола и стен, гидроизоляцию для кровли и пару окон, чтобы в доме уже можно было ночевать. В таком случае контейнеру не нужно утепление и отопление, а жить в нем можно начать после вложений примерно в 400 тысяч рублей (канализация, отделка, мебель, цена б/у контейнера).

С зимним климатом все сложнее. Но тем не менее существует уже несколько тысяч проектов домов из контейнеров и в таких холодных местах, как Россия, Канада, Исландия и страны Скандинавии. Здесь архитекторы и бюро делают контейнеры энергоэффективными (подчас даже больше, чем обычные дома) и создают на их основе просто поразительные проекты. Ну, а стоимость вложений увеличивается пропорционально климату.

Мы же хотим представить для вас идею домов из контейнеров для дачи. Как раньше строительные вагончики, б/у контейнеры могут дать вам крышу над головой без значительных работ по самому строительству. Приятно, что не нужно возиться с бетоном, а домик появляется так быстро.

Итак, площадь одного контейнера – от 19 до 25 кв. метров, их можно объединить, поэтому два контейнера по 25 кв. метров – уже дача со спальней, ванной, кухней-гостиной и общей площадью в 50 кв. метров. Добавляем к этому летнюю кухню-террасу еще на 25 метров и получаем нормальное место для жизни.

Важный момент – гидроизоляция потолка или постановка традиционной кровли на контейнеры, фундамент (ленточный) для контейнера, а также проведение коммуникаций (электричество, канализация, водоснабжение). Внутри контейнера ставится стандартный набор из электрического водонагревателя, буржуйки, мини-холодильника, микроволновки, телевизора.

Так, суммируя 100 тысяч рублей за 1 б/у контейнер, еще примерно 100 тысяч рублей на отделку обоих, 50 тысяч рублей на кровлю, 30 тысяч рублей на фундамент, 50 тысяч рублей на террасу с кухней и 100 тысяч на коммуникации, буржуйку и некоторую мебель, мы получаем стоимость дачи в две комнаты (50 (75) кв. метров) в 530 тысяч рублей. Правда, стоит признать, что это не самый бюджетный способ воплощения, но все же по цене он примерно одинаков с покупкой каркасного домика по системе «привезем и установим», с таким же набором деталей и планировкой. Сам домик будет стоить около 250-450 тысяч рублей, а дополнения в виде террасы, буржуйки, мебели, коммуникаций дадут нам цену в 550-650 тысяч рублей.

Ниже мы рассмотрим различные варианты домика из контейнеров, который может быть летним гостевым домиком, студией во дворе, домашним офисом, детской игровой вне дома, летней дачей, летним домиком у моря, квартирой для сдачи внаем (например, если вы живете у моря).