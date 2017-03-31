10 трюков бюджетного ремонта

О том, как красиво оформить маленькую квартиру или большой дом при самом маленьком бюджете, мы расскажем в нашей новой Книге Идей!
Вам может показаться, что мебель на заказ – это элитная, роскошная и очень дорогая альтернатива, но это не всегда так. Многие местные фирмы предлагают дополнить стандартные наборы корпусной и кухонной мебели так, чтобы вам не пришлось тратиться на более дорогие дополнения, пытаясь довести стандартную до идеала. Например, как с этой кухней – левый модуль заменяет буфет, модуль вдоль стены очень неглубокий, экономит место, но идеален для раковины. Так, на площади в 5 кв. метров развернулась почти идеальная кухня!
Покрасьте все (двери, стены, потолки, частично мебель, кладовки, плинтуса) в белый – дешево, практично и очень современно! Используйте эту идею для бюджетного ремонта, и вы не пожалеете!
… могут заменить переделку пола. Ковролин кладется прямо на старое покрытие, добавляет уюта и тепла и при этом стоит недорого. Большие ковры могут заменить ковролин, но нужно покупать не просто обычный большой ковер 2 на 3 метра, а ковер на всю комнату, например, 5 на 4 метра для гостиной.
Начиная выбирать обои, мы понимаем, что дешевые нам не подходят, средние по цене выглядят не очень и только самые дорогие хоть как-то облагораживают пространство. Но стоят они уже от 800 рублей (или даже от 2500 рублей) за рулон, смотря в каком регионе вы живете. Лучше покрасить стены в модный кофейный оттенок, пепельно-серый или белый и сэкономить!
Может показаться, что перепланировка – очень дорогостоящая затея, но на деле она сэкономит уйму денег, которую впоследствии вы захотите потратить на различную мебель, организацию хранения в доме, который без этого очень неудобен.
Есть пара универсальных советов для перепланировок обычных квартир. Например, вы можете сделать на кухне кухню-гостиную, а гостиную отдать под одну или две спальни (с окном и без). Также вы можете объединить старую кухню с коридором или частично с гостиной, чтобы увеличить данное пространство для кухни-гостиной. Кухню-гостиную можно реализовать и в гостиной, после согласования, а саму кухню отдать под спальню. Перепланировка простого типа стоит около 200-300 тысяч рублей, но в итоге позволяет вам получить дополнительную комнату (спальню) и более удобную планировку на той же площади.
… дешевое и очень эффектное удовольствие, даже с подсветкой. Подберите под них интересную мебель, и вы получите шикарную фокусную точку с телевизором для гостиной, спальни или детской. Это гораздо дешевле дорогих картин, панно, подвесного потолка или наливного пола, а выглядит столь же прекрасно.
В этой комнате теперь есть зона гостиной (не вошла в кадр), кабинета и спальни, и все это на площади в 18 метров и коридора в 5 метров. Удобно и стильно!
Такая комбинация позволяет сделать интерьер романтичным, вдохновляющим, но при этом доступным по цене.
Изначально они стоят дороже шкафа-купе, но в итоге окупаются с лихвой. Ремонт нужно делать с планированием на 5-10 лет вперед!
Triumf
… – очень модные аксессуары в этом сезоне, которые точно нужно использовать в вашем интерьере! Данная детская оформлена дизайнером их Харькова Наталией Василинка.
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