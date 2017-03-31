10 трюков бюджетного ремонта

Может показаться, что перепланировка – очень дорогостоящая затея, но на деле она сэкономит уйму денег, которую впоследствии вы захотите потратить на различную мебель, организацию хранения в доме, который без этого очень неудобен.

Есть пара универсальных советов для перепланировок обычных квартир. Например, вы можете сделать на кухне кухню-гостиную, а гостиную отдать под одну или две спальни (с окном и без). Также вы можете объединить старую кухню с коридором или частично с гостиной, чтобы увеличить данное пространство для кухни-гостиной. Кухню-гостиную можно реализовать и в гостиной, после согласования, а саму кухню отдать под спальню. Перепланировка простого типа стоит около 200-300 тысяч рублей, но в итоге позволяет вам получить дополнительную комнату (спальню) и более удобную планировку на той же площади.