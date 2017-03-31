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10 трюков бюджетного ремонта

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
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О том, как красиво оформить маленькую квартиру или большой дом при самом маленьком бюджете, мы расскажем в нашей новой Книге Идей!

​Мебель на заказ

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify Стены и полПлитка Плитка Бирюзовый
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

Вам может показаться, что мебель на заказ – это элитная, роскошная и очень дорогая альтернатива, но это не всегда так. Многие местные фирмы предлагают дополнить стандартные наборы корпусной и кухонной мебели так, чтобы вам не пришлось тратиться на более дорогие дополнения, пытаясь довести стандартную до идеала. Например, как с этой кухней – левый модуль заменяет буфет, модуль вдоль стены очень неглубокий, экономит место, но идеален для раковины. Так, на площади в 5 кв. метров развернулась почти идеальная кухня!

​Всё в белый

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Покрасьте все (двери, стены, потолки, частично мебель, кладовки, плинтуса) в белый – дешево, практично и очень современно! Используйте эту идею для бюджетного ремонта, и вы не пожалеете!

​Ковролин и большие ковры…

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в скандинавском стиле
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

… могут заменить переделку пола. Ковролин кладется прямо на старое покрытие, добавляет уюта и тепла и при этом стоит недорого. Большие ковры могут заменить ковролин, но нужно покупать не просто обычный большой ковер 2 на 3 метра, а ковер на всю комнату, например, 5 на 4 метра для гостиной.

​Отсутствие обоев, только покраска

Cotsworld, The Painted Furniture Company The Painted Furniture Company Спальная комната Кровати и изголовья
The Painted Furniture Company

Cotsworld

The Painted Furniture Company
The Painted Furniture Company
The Painted Furniture Company

Начиная выбирать обои, мы понимаем, что дешевые нам не подходят, средние по цене выглядят не очень и только самые дорогие хоть как-то облагораживают пространство. Но стоят они уже от 800 рублей  (или даже от 2500 рублей) за рулон, смотря в каком регионе вы живете. Лучше покрасить стены в модный кофейный оттенок, пепельно-серый или белый и сэкономить!

​Сделайте перепланировку

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в средиземноморском стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Может показаться, что перепланировка – очень дорогостоящая затея, но на деле она сэкономит уйму денег, которую впоследствии вы захотите потратить на различную мебель, организацию хранения в доме, который без этого очень неудобен.

Есть пара универсальных советов для перепланировок обычных квартир. Например, вы можете сделать на кухне кухню-гостиную, а гостиную отдать под одну или две спальни (с окном и без). Также вы можете объединить старую кухню с коридором или частично с гостиной, чтобы увеличить данное пространство для кухни-гостиной. Кухню-гостиную можно реализовать и в гостиной, после согласования, а саму кухню отдать под спальню. Перепланировка простого типа стоит около 200-300 тысяч рублей, но в итоге позволяет вам получить дополнительную комнату (спальню) и более удобную планировку на той же площади.

​Ниши из гипсокартона…

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар Студия интерьерного дизайна happy.design Гостиная в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни-гостиной в стиле постмодерн в квартире по ул. Морская, г.Краснодар

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

… дешевое и очень эффектное удовольствие, даже с подсветкой. Подберите под них интересную мебель, и вы получите шикарную фокусную точку с телевизором для гостиной, спальни или детской. Это гораздо дешевле дорогих картин, панно, подвесного потолка или наливного пола, а выглядит столь же прекрасно.

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​Зонируйте просто

Apartament w Krakowie 60m, MINIMOO Architektura Wnętrz MINIMOO Architektura Wnętrz Рабочий кабинет в стиле минимализм
MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz

В этой комнате теперь есть зона гостиной (не вошла в кадр), кабинета и спальни, и все это на площади в 18 метров и коридора в 5 метров. Удобно и стильно!

​Дешевая мебель + роскошные акценты

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio Спальня в скандинавском стиле
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
Meblościanka Studio

Такая комбинация позволяет сделать интерьер романтичным, вдохновляющим, но при этом доступным по цене.

​Встроенные системы хранения

zaciszne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Спальня в стиле модерн
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Изначально они стоят дороже шкафа-купе, но в итоге окупаются с лихвой. Ремонт нужно делать с планированием на 5-10 лет вперед!

​Наклейки, постеры, напольные светильники и пуфики…

Apartment "Triumf", Natali Vasilinka Natali Vasilinka Детские комната в эклектичном стиле
Natali Vasilinka

Apartment Triumf

Natali Vasilinka
Natali Vasilinka
Natali Vasilinka

… – очень модные аксессуары в этом сезоне, которые точно нужно использовать в вашем интерьере! Данная детская оформлена дизайнером их Харькова Наталией Василинка.

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