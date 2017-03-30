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​22 идеи для дизайна вдохновляющей спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
300m2 of classic elegance., TiM Grey Interior Design TiM Grey Interior Design Спальня в классическом стиле
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Весеннее настроение обновления захватило и вас? Давайте вместе поищем лучшие идеи для дизайна спальни, пока не наступила совсем жаркая пора! У специалистов homify есть для вас уникальные идеи, интересные цветовые гаммы и планировки, изысканные решения и просто очень красивые комнаты, на которые стоит равняться.

В этой подборке мы предлагаем 22 идеи для дизайна и декора спальни, которые не требуют слишком много средств и единоразовых вложений, поэтому мы надеемся, что они будут вам чрезвычайно полезны. И всегда помните, что какой бы ни была ваша спальня сейчас, она – лишь отражение вашего образа жизни. Смените его, и ваша спальня мгновенно станет совершенно другой!

​Декоративные подушки

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design Спальня в средиземноморском стиле Бежевый
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

Пара декоративных подушек поднимут вам настроение!

​Парочка новых прикроватных ламп

Gallery House on Richmond Park, Elemental Architecture Elemental Architecture Спальня в стиле модерн
Elemental Architecture

Gallery House on Richmond Park

Elemental Architecture
Elemental Architecture
Elemental Architecture

На тумбочку, под потолок, на стену – красивые лампы хороши в любом месте.

​Новые шторы в пол

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Спальня в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

Однотонные, но качественные – лучший вариант!

​Туалетный столик мечты

Limited, unlimited, Taipei Base Design Center Taipei Base Design Center Спальня в стиле модерн
Taipei Base Design Center

Limited, unlimited

Taipei Base Design Center
Taipei Base Design Center
Taipei Base Design Center

Покупаем то, о чем давно думали…

​Необычная люстра

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Спальня в стиле лофт
CO:interior

Каменный лофт

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Для фокусной точки в интерьере!

​Новая кровать с шикарным изголовьем

Statement Headboards Graeme Fuller Design Ltd Спальня в классическом стиле
Graeme Fuller Design Ltd

Statement Headboards

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

Покупаем для себя любимого!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Корзина для белья

Disco laundry basket homify Ванная комнатаХранение Коричневый woven basket,laundry basket,bathroom,colourful basket
homify

Disco laundry basket

homify
homify
homify

Используем традиционные приемы!

​Домик, лежанка для котика

Kratzbäume, stylecats® stylecats® Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
stylecats®

stylecats®
stylecats®
stylecats®

Абсолютно необходимая вещь!

​Удобная зарядка для телефона

iPhone Case - Map of London Holly Francesca Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Holly Francesca

iPhone Case – Map of London

Holly Francesca
Holly Francesca
Holly Francesca

Идем в ногу со временем!

​Новый шкаф-купе во всю стену

Oswojony kobalt, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Спальня в стиле модерн
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Отличная идея для нового старта!

​Мягкий пуфик перед кроватью

homify Спальня в стиле модерн Серый
homify

homify
homify
homify

Простая идея в одну покупку!

​Фальш-камин

Portfolio, Loft Factory Loft Factory Спальня в эклектичном стиле
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

Маленький фальш-камин заменит полочку для телевизора или просто полочку, в его портал можно сложить книги стопками, журналы или поставить свечи, а стенку сделать зеркальной.

​Дополнительное кресло

300m2 of classic elegance., TiM Grey Interior Design TiM Grey Interior Design Спальня в классическом стиле
TiM Grey Interior Design

TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design

Кресло никогда не будет лишним в спальне!

​Подсветка по периметру кровати на уровне пола

Apartamento no Porto, António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura

António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves – Fotografia de interiores e arquitectura
António Chaves - Fotografia de interiores e arquitectura

Такую подсветку можно добавить к любой кровати в любой спальне!

​Самодельное изголовье

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Спальня в стиле кантри
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Вам нужна ткань, поролон, шаблон для вырезки и опыт шитья, который позволит вам сделать все ровно. Если не получилось с первого раза, не беспокойтесь, учтите ошибки и попробуйте еще раз!

​Окна в пол на балкон

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa Спальня в стиле кантри
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

При ремонте стоит подумать о расширении проема. Даже если при вашей спальне нет балкона, можно сделать французский балкон, а окна все равно реализовать в пол. Выбирайте трехкамерные стеклопакеты, и вам будет даже теплее, чем раньше!

​Акцентная стена с яркими обоями

BLOSSOM, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores Спальня в стиле модерн
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

Нет времени на полноценный ремонт? Переклейте лишь акцентную стену с обоями в цвет декора вашей мечты и купите пару новых подушек и аксессуаров. Спальня будет как новая!

​Дополнительный комод

Американская клссика для молодой семьи, дизайн-студия PandaDom дизайн-студия PandaDom Спальня в классическом стиле
дизайн-студия PandaDom

Американская клссика для молодой семьи

дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom
дизайн-студия PandaDom

Комод, консольный столик, кушетка, высокий комод… Все это можно докупить сейчас, когда вы точно знаете, чего вам не хватает в спальне!

​Красивые зеркала или картины для стены с изголовьем

Квартира с современном классическом стиле, 93 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Спальня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира с современном классическом стиле, 93 кв.м.

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Обращайтесь к стилям ар-деко, транситионал, к неоклассике и скандинавскому, чтобы найти лаконичный декор для небольших спален.

​Переезд

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ в г.БОНН (Германия), Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Спальня в стиле модерн
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ в г.БОНН (Германия)

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

А что если все усилия напрасны? В вашем городе нет возможности построить дом мечты за реальную цену? Или купить квартиру нужного качества? Тогда открывайте пошире свои горизонты и смотрите, куда можно переехать в этом году, чтобы воплотить свои мечты.

​Модульный прикроватный столик

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Очень удобное решение для любой спальни, которая нуждается в лишнем квадратном метре!

​Высокая кровать

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Спальня в стиле модерн
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Знаете, что не дает вашей спальне выглядеть так же, как эта? Ведь кажется, что она простая, легкая, небольшая, почему многие такие же выглядят хуже? Дело в высокой кровати и дизайнерской цветовой гамме. Высокая кровать взамен низкой полностью изменит облик спальни!

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