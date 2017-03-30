​22 идеи для дизайна вдохновляющей спальни

Весеннее настроение обновления захватило и вас? Давайте вместе поищем лучшие идеи для дизайна спальни, пока не наступила совсем жаркая пора! У специалистов homify есть для вас уникальные идеи, интересные цветовые гаммы и планировки, изысканные решения и просто очень красивые комнаты, на которые стоит равняться.
В этой подборке мы предлагаем 22 идеи для дизайна и декора спальни, которые не требуют слишком много средств и единоразовых вложений, поэтому мы надеемся, что они будут вам чрезвычайно полезны. И всегда помните, что какой бы ни была ваша спальня сейчас, она – лишь отражение вашего образа жизни. Смените его, и ваша спальня мгновенно станет совершенно другой!
Пара декоративных подушек поднимут вам настроение!
На тумбочку, под потолок, на стену – красивые лампы хороши в любом месте.
Однотонные, но качественные – лучший вариант!
Покупаем то, о чем давно думали…
Для фокусной точки в интерьере!
Покупаем для себя любимого!
Абсолютно необходимая вещь!
Идем в ногу со временем!
Отличная идея для нового старта!
Маленький фальш-камин заменит полочку для телевизора или просто полочку, в его портал можно сложить книги стопками, журналы или поставить свечи, а стенку сделать зеркальной.
Кресло никогда не будет лишним в спальне!
Такую подсветку можно добавить к любой кровати в любой спальне!
Вам нужна ткань, поролон, шаблон для вырезки и опыт шитья, который позволит вам сделать все ровно. Если не получилось с первого раза, не беспокойтесь, учтите ошибки и попробуйте еще раз!
При ремонте стоит подумать о расширении проема. Даже если при вашей спальне нет балкона, можно сделать французский балкон, а окна все равно реализовать в пол. Выбирайте трехкамерные стеклопакеты, и вам будет даже теплее, чем раньше!
Нет времени на полноценный ремонт? Переклейте лишь акцентную стену с обоями в цвет декора вашей мечты и купите пару новых подушек и аксессуаров. Спальня будет как новая!
Комод, консольный столик, кушетка, высокий комод… Все это можно докупить сейчас, когда вы точно знаете, чего вам не хватает в спальне!
Обращайтесь к стилям ар-деко, транситионал, к неоклассике и скандинавскому, чтобы найти лаконичный декор для небольших спален.
А что если все усилия напрасны? В вашем городе нет возможности построить дом мечты за реальную цену? Или купить квартиру нужного качества? Тогда открывайте пошире свои горизонты и смотрите, куда можно переехать в этом году, чтобы воплотить свои мечты.
Очень удобное решение для любой спальни, которая нуждается в лишнем квадратном метре!
Знаете, что не дает вашей спальне выглядеть так же, как эта? Ведь кажется, что она простая, легкая, небольшая, почему многие такие же выглядят хуже? Дело в высокой кровати и дизайнерской цветовой гамме. Высокая кровать взамен низкой полностью изменит облик спальни!
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