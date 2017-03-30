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​11 популярных ошибок в дизайне прихожей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Все мы совершали их когда-то то и даже продолжаем совершать сейчас! Давайте внимательно представим в воображении свою прихожую (можно даже сходить еще раз глянуть на нее) и увидим, где именно мы свернули «не туда».

Если же ваша прихожая нуждается в полном ремонте, данные ошибки помогут вам начать жизнь с чистого листа вместе с новым дизайн-проектом!

​Много темного дерева

Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Даже если вы любите стили шале или рустик, кантри или этнический шик, стоит ограничить использованием темной и особенно темно-коричневой мебели в прихожей. Исключение составляет мебель в цвете венге, черная или темная-серая, добавляющая интерьеру эффектной графичности.

​Самодельные доделки

GEODROBE, Herr Mandel Herr Mandel Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Herr Mandel

Herr Mandel
Herr Mandel
Herr Mandel

Многие прихожие только страдают от самоделок, которые превращают ее в склад ненужных вещей. Вам действительно нужен постоянно стоящий здесь велосипед, висящая ракетка и так далее? Образ прихожей нужно максимально разгрузить, а не насытить мелкими деталями.

​Отсутствие организации в шкафах

Inspiration, Korbo Korbo Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Упрощение хорошо лишь только на вид, чтобы создать лаконичный образ интерьера. А вот внутри шкафа стоит использовать множество различных органайзеров, чтобы жизнь была гораздо удобнее. Коробки, корзинки, боксы, пакеты – все подойдет!

​Темный пол

house studio: living workshop, francesco valentini architetto francesco valentini architetto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
francesco valentini architetto

house studio: living workshop

francesco valentini architetto
francesco valentini architetto
francesco valentini architetto

Темный пол – настоящая проблема всех прихожих маленького формата. И если черный или темно-серый еще смотрится современно, то вот темно-коричневый или темно-бордовый, как минимум, слишком насыщенно. Используйте серо-белую, бежево-белую и бело-пастельную палитры.

​Отсутствие декора

Hallway In:Style Direct Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
In:Style Direct

Hallway

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Всем нам нужен декор, искусство, ощущение чего-то прекрасного в доме. И прихожая – не исключение. Если места для дополнительного консольного столика нет, используйте зеркала, картины, подсветку.

​Темные стены

Home Staging ETW Altbau in Hamburg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

Стены в прихожей так же, как и мебель и пол, не могут быть темными. Идеально – выбрать бежевый, светло-серый или один из белых оттенков для всех стен, используя для декора текстуру.

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​Пустое место под лестницей

DFH Wängi, skizzenROLLE skizzenROLLE Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
skizzenROLLE

skizzenROLLE
skizzenROLLE
skizzenROLLE

В загородном доме очень часто место под лестницей оказывается не слишком гламурным, поэтому нужно либо организовать там встроенную систему хранения, либо справиться с  помощью гипсокартона, как на фотографии выше.

​Отсутствие декоративной подсветки

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

Одна красивая люстра – это очень и очень хорошо, но если еще добавить три линейных светильника над зеркалом, вдоль стены, на потолке, то будет еще лучше!

​Непродуманные системы хранения

Wardrobe tredup Design.Interiors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
tredup Design.Interiors

Wardrobe

tredup Design.Interiors
tredup Design.Interiors
tredup Design.Interiors

В прихожей лучше всего реализовать системы хранения от пола до потолка и от стены до стены.

​Отсутствие фокусной точки

Wendeltreppe Ingelheim, Nautilus Treppen GmbH&Co.KG Nautilus Treppen GmbH&Co.KG Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG

Nautilus Treppen GmbH&Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&Co.KG

Фокусная точка очень нужна в прихожей любого размера. Это может быть крупная люстра-светильник, акцентная декоративная стена с зеркалом, коврик.

​Закрытая планировка

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Как в частном доме, так и в квартире, прихожая лучше смотрится в формате открытой планировки, так в нее попадает больше солнечного света, а вся ее площадь используется более мульти-функционально. Если вы боитесь отсутствия тамбура, смеем вас заверить, что современные теплые окна и двери делают данную пристройку практически ненужной даже в самом холодном климате. Кроме того, открытая планировка позволяет вам красиво объединить сразу несколько комнат – прихожую, лестничный холл, кухню и столовую, гостиную. Таким образом, вы получаете открытое пространство, просторное и светлое, каким и должен быть дом!

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