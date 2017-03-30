​11 популярных ошибок в дизайне прихожей

Все мы совершали их когда-то то и даже продолжаем совершать сейчас! Давайте внимательно представим в воображении свою прихожую (можно даже сходить еще раз глянуть на нее) и увидим, где именно мы свернули «не туда».

Если же ваша прихожая нуждается в полном ремонте, данные ошибки помогут вам начать жизнь с чистого листа вместе с новым дизайн-проектом!