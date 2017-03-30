​11 популярных ошибок в дизайне прихожей

Все мы совершали их когда-то то и даже продолжаем совершать сейчас! Давайте внимательно представим в воображении свою прихожую (можно даже сходить еще раз глянуть на нее) и увидим, где именно мы свернули «не туда».
Если же ваша прихожая нуждается в полном ремонте, данные ошибки помогут вам начать жизнь с чистого листа вместе с новым дизайн-проектом!
Даже если вы любите стили шале или рустик, кантри или этнический шик, стоит ограничить использованием темной и особенно темно-коричневой мебели в прихожей. Исключение составляет мебель в цвете венге, черная или темная-серая, добавляющая интерьеру эффектной графичности.
Многие прихожие только страдают от самоделок, которые превращают ее в склад ненужных вещей. Вам действительно нужен постоянно стоящий здесь велосипед, висящая ракетка и так далее? Образ прихожей нужно максимально разгрузить, а не насытить мелкими деталями.
Упрощение хорошо лишь только на вид, чтобы создать лаконичный образ интерьера. А вот внутри шкафа стоит использовать множество различных органайзеров, чтобы жизнь была гораздо удобнее. Коробки, корзинки, боксы, пакеты – все подойдет!
Темный пол – настоящая проблема всех прихожих маленького формата. И если черный или темно-серый еще смотрится современно, то вот темно-коричневый или темно-бордовый, как минимум, слишком насыщенно. Используйте серо-белую, бежево-белую и бело-пастельную палитры.
Всем нам нужен декор, искусство, ощущение чего-то прекрасного в доме. И прихожая – не исключение. Если места для дополнительного консольного столика нет, используйте зеркала, картины, подсветку.
Стены в прихожей так же, как и мебель и пол, не могут быть темными. Идеально – выбрать бежевый, светло-серый или один из белых оттенков для всех стен, используя для декора текстуру.
В загородном доме очень часто место под лестницей оказывается не слишком гламурным, поэтому нужно либо организовать там встроенную систему хранения, либо справиться с помощью гипсокартона, как на фотографии выше.
Одна красивая люстра – это очень и очень хорошо, но если еще добавить три линейных светильника над зеркалом, вдоль стены, на потолке, то будет еще лучше!
В прихожей лучше всего реализовать системы хранения от пола до потолка и от стены до стены.
Фокусная точка очень нужна в прихожей любого размера. Это может быть крупная люстра-светильник, акцентная декоративная стена с зеркалом, коврик.
Как в частном доме, так и в квартире, прихожая лучше смотрится в формате открытой планировки, так в нее попадает больше солнечного света, а вся ее площадь используется более мульти-функционально. Если вы боитесь отсутствия тамбура, смеем вас заверить, что современные теплые окна и двери делают данную пристройку практически ненужной даже в самом холодном климате. Кроме того, открытая планировка позволяет вам красиво объединить сразу несколько комнат – прихожую, лестничный холл, кухню и столовую, гостиную. Таким образом, вы получаете открытое пространство, просторное и светлое, каким и должен быть дом!
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