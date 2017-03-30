​23 варианта дизайна П-образной кухни

Условно данные кухни можно разделить на два типа. В первом варианте от HITCHINGS & THOMAS LTD все три модуля кухни идут вдоль стен, а во втором лишь два модуля идут вдоль стен, а из третьего получается подобие острова, из него можно сделать и барную стойку.

В целом, оба варианта имеют право на жизнь, и важно лишь то, какой из них подойдет вашей планировке. И помните, что ширина (глубина столешницы) не обязана быть одинаковой у каждого модуля. Все три модуля могут иметь разную глубину и быть сделаны на заказ. Ниже мы рассмотрим различные варианты планировок П-образной кухни!