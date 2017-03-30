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​23 варианта дизайна П-образной кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Кухня в стиле кантри
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Дизайн кухни в данном формате может быть очень удобным для открытой планировки или для очень маленькой кухни, где вы решили использовать и стену с подоконником. В любом случае, стоит подумать о различных вариантах расположения модулей, вдруг именно П-образная планировка станет спасением для вашей кухни.

Модно и функционально!

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Кухня в стиле модерн Синий
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Условно данные кухни можно разделить на два типа. В первом варианте от HITCHINGS & THOMAS LTD все три модуля кухни идут вдоль стен, а во втором лишь два модуля идут вдоль стен, а из третьего получается подобие острова, из него можно сделать и барную стойку.

В целом, оба варианта имеют право на жизнь, и важно лишь то, какой из них подойдет вашей планировке. И помните, что ширина (глубина столешницы) не обязана быть одинаковой у каждого модуля. Все три модуля могут иметь разную глубину и быть сделаны на заказ. Ниже мы рассмотрим различные варианты планировок П-образной кухни!

​Без верхних модулей

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse Кухня в стиле кантри
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Еще одна важная часть планирования такой кухни – выбор количества верхних навесных модулей. В стилях индастриал или лофт вы можете отказаться от них вовсе или сделать кухню сплошной деревянной, где верхние модули даже начинаются от столешницы, как в американском кантри, французском провансе или неоклассике.

​Американо в нише

Edificio Belgrano Centro, Mauricio Morra Arquitectos Mauricio Morra Arquitectos Кухня в стиле модерн
Mauricio Morra Arquitectos

Mauricio Morra Arquitectos
Mauricio Morra Arquitectos
Mauricio Morra Arquitectos

Также у вас есть возможность сделать кухню необычного формата, расположив ее в нише. Такой вариант часто называют «американо». Здесь срединный модуль из трех не имеет стены и является барной стойкой, а два остальных тянутся вдоль стен.

​Контрастная столешница и барная стойка

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Кухня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Отличный вариант для сложной планировки кухни, которая имеет даже форму буквы G, а не П, если быть точным.

​Используем стену вдоль подоконника

DOM - GDAŃSK OLIWA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Кухни в эклектичном стиле
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Еще одна почти замкнутая кухня использует стену вдоль подоконника под окном, что очень и очень удобно для маленьких кухонь в старых квартирах.

​П-образная кухня с островом

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura Кухня в тропическом стиле Натуральное волокно Бежевый
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

Подобный вариант планировки с островом и барной стойкой может быть очень удобным.

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​Кухня в нише

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Кухня в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Этот вариант кухни в нише традиционен и подойдет для любой перепланировки, где кухня становится частью гостиной и лишается двери в коридор.

​Мульти-модульная комбинированная

Dom na Podgórzu Duchackim, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Кухня в стиле модерн
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Эта потрясающая кухня спроектирована в Польше, имеет сложную конфигурацию и очень смелый дизайн. Такой шикарный эффект создает работа дизайнера – подбор отделки к мебели, аксессуарам и бытовой технике здесь на высшем уровне.

​Необычный подход

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl Кухня в скандинавском стиле
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

Интересный интерьер кухни с грифельной стеной, узким горизонтальным окном и верхними модулями с открытыми и закрытыми полочками выглядит очень стильно!

​Невидимая ниша

homify Кухня в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Отличный вариант для дизайна кухни со встроенными в стену главными системами хранения. Так кухня выглядит более аккуратной, а интерьер – более минималистичным.

​От пола до потолка

300m2 of classic elegance., TiM Grey Interior Design TiM Grey Interior Design Кухня в классическом стиле
TiM Grey Interior Design

TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design
TiM Grey Interior Design

У некоторых модулей высота от пола до потолка, другие не имеют верхних шкафчиков, третьи – вполне стандартные.

​Барная стойка на маленькой кухне

Дизайн проект студии в г.Ялта для молодой пары из Санкт-Питербурга, blackcat design blackcat design Кухни в эклектичном стиле
blackcat design

Дизайн проект студии в г.Ялта для молодой пары из Санкт-Питербурга

blackcat design
blackcat design
blackcat design

Такой вариант можно предложить маленькой кухне, которая все-таки хочет иметь в своем арсенале барную стойку.

​Тройная выгода

homify Кухня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Три стороны этой кухни без окон относятся к модулю без верхних шкафчиков, высоким модулям до потолка со встроенной бытовой техникой и стеллажу, зонирующему кухню от лестницы. Очень удачное решение!

​Незамкнутая П-образная кухня

Кухня homify Кухни в эклектичном стиле Дерево Белый
homify

Кухня

homify
homify
homify

Этот элегантный вариант выполнен в стиле неоклассика и имеет присоединенную лоджию! Очень атмосферно и красиво!

​Кухня в барном формате

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Удивительно, как планировка в барном формате с барной стойкой, буфетами с подсветкой и мини-форматом отлично вписалась в нежный интерьер французского салона!

​Современный вариант

ЖК "Триколор", Happy Design Happy Design Кухня в стиле модерн
Happy Design

ЖК Триколор

Happy Design
Happy Design
Happy Design

А так выглядит современный вариант с барной стойкой перед столешницей, модной подсветкой и комбинированными фасадами с имитацией палисандра и ванильным глянцем.

​Мини-формат

Квартира в скандинавском стиле, 90 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в скандинавском стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в скандинавском стиле, 90 кв.м.

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Совсем маленький формат П-образной кухни выглядит вот так: раковина располагается справа, плита – посередине, а слева – рабочая столешница.

​Нестандартная планировка

homify
homify

homify
homify
homify

На двух фотографиях выше вы можете увидеть очень необычную кухню с нестандартной планировкой. Высокие модули в ней имеют расширенный формат и очень удобны, а столешница тянется вдоль внешней стены.

​С уголком для завтраков

Проект квартиры для молодой семьи, blackcat design blackcat design Кухня в стиле модерн
blackcat design

Проект квартиры для молодой семьи

blackcat design
blackcat design
blackcat design

Данный вариант идеально подойдет к дизайну кухни 9-12 кв. метров в обычном доме с перепланировкой, где кухня становится частью гостиной и получает барную стойку с видом из окна!

​Для большой квартиры

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А этот необычный, стильный и лаконичный вариант с изрядной долей элегантности отлично подойдет для большой квартиры или лофта.

​Классика в почете

Кухня классика homify Кухня в классическом стиле
homify

Кухня классика

homify
homify
homify

Для дизайна классической кухни в П-образном формате лучше всего подойдет столовая группа, расположенная в центре комнаты. Правда, площадь самой кухни должна быть при этом более 15 кв. метров.

​Скандинавская лаконичность

TRIESTE , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Еще один вариант такой планировки предусматривает фасады без ручек и открытую планировку.

​Польский формат

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Кухня в стиле модерн
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Последний вариант также имеет барную стойку, направленную в сторону одной из стен кухни, и удивительные сиреневые фасады верхних шкафчиков в глянце. Очень красиво!

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До и После: Кухни, дизайн которых подойдет и вашей собственной
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