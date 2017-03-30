​23 варианта дизайна П-образной кухни

Дизайн кухни в данном формате может быть очень удобным для открытой планировки или для очень маленькой кухни, где вы решили использовать и стену с подоконником. В любом случае, стоит подумать о различных вариантах расположения модулей, вдруг именно П-образная планировка станет спасением для вашей кухни.
Условно данные кухни можно разделить на два типа. В первом варианте от HITCHINGS & THOMAS LTD все три модуля кухни идут вдоль стен, а во втором лишь два модуля идут вдоль стен, а из третьего получается подобие острова, из него можно сделать и барную стойку.
В целом, оба варианта имеют право на жизнь, и важно лишь то, какой из них подойдет вашей планировке. И помните, что ширина (глубина столешницы) не обязана быть одинаковой у каждого модуля. Все три модуля могут иметь разную глубину и быть сделаны на заказ. Ниже мы рассмотрим различные варианты планировок П-образной кухни!
Еще одна важная часть планирования такой кухни – выбор количества верхних навесных модулей. В стилях индастриал или лофт вы можете отказаться от них вовсе или сделать кухню сплошной деревянной, где верхние модули даже начинаются от столешницы, как в американском кантри, французском провансе или неоклассике.
Также у вас есть возможность сделать кухню необычного формата, расположив ее в нише. Такой вариант часто называют «американо». Здесь срединный модуль из трех не имеет стены и является барной стойкой, а два остальных тянутся вдоль стен.
Отличный вариант для сложной планировки кухни, которая имеет даже форму буквы G, а не П, если быть точным.
Еще одна почти замкнутая кухня использует стену вдоль подоконника под окном, что очень и очень удобно для маленьких кухонь в старых квартирах.
Подобный вариант планировки с островом и барной стойкой может быть очень удобным.
Этот вариант кухни в нише традиционен и подойдет для любой перепланировки, где кухня становится частью гостиной и лишается двери в коридор.
Эта потрясающая кухня спроектирована в Польше, имеет сложную конфигурацию и очень смелый дизайн. Такой шикарный эффект создает работа дизайнера – подбор отделки к мебели, аксессуарам и бытовой технике здесь на высшем уровне.
Интересный интерьер кухни с грифельной стеной, узким горизонтальным окном и верхними модулями с открытыми и закрытыми полочками выглядит очень стильно!
Отличный вариант для дизайна кухни со встроенными в стену главными системами хранения. Так кухня выглядит более аккуратной, а интерьер – более минималистичным.
У некоторых модулей высота от пола до потолка, другие не имеют верхних шкафчиков, третьи – вполне стандартные.
Такой вариант можно предложить маленькой кухне, которая все-таки хочет иметь в своем арсенале барную стойку.
Три стороны этой кухни без окон относятся к модулю без верхних шкафчиков, высоким модулям до потолка со встроенной бытовой техникой и стеллажу, зонирующему кухню от лестницы. Очень удачное решение!
Этот элегантный вариант выполнен в стиле неоклассика и имеет присоединенную лоджию! Очень атмосферно и красиво!
Удивительно, как планировка в барном формате с барной стойкой, буфетами с подсветкой и мини-форматом отлично вписалась в нежный интерьер французского салона!
Триколор
А так выглядит современный вариант с барной стойкой перед столешницей, модной подсветкой и комбинированными фасадами с имитацией палисандра и ванильным глянцем.
Совсем маленький формат П-образной кухни выглядит вот так: раковина располагается справа, плита – посередине, а слева – рабочая столешница.
На двух фотографиях выше вы можете увидеть очень необычную кухню с нестандартной планировкой. Высокие модули в ней имеют расширенный формат и очень удобны, а столешница тянется вдоль внешней стены.
Данный вариант идеально подойдет к дизайну кухни 9-12 кв. метров в обычном доме с перепланировкой, где кухня становится частью гостиной и получает барную стойку с видом из окна!
А этот необычный, стильный и лаконичный вариант с изрядной долей элегантности отлично подойдет для большой квартиры или лофта.
Для дизайна классической кухни в П-образном формате лучше всего подойдет столовая группа, расположенная в центре комнаты. Правда, площадь самой кухни должна быть при этом более 15 кв. метров.
Еще один вариант такой планировки предусматривает фасады без ручек и открытую планировку.
Последний вариант также имеет барную стойку, направленную в сторону одной из стен кухни, и удивительные сиреневые фасады верхних шкафчиков в глянце. Очень красиво!
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;