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​21 идея для дизайна спальни этой весной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design Спальня в стиле модерн
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Обновление спальни – это всегда обновление всего окружающего вас мира. Мы переходим на этот этап, когда точно осознаем, что изменились и уже готовы к большему!

А еще дизайн спальни всегда показывает то, каким вы видите самого себя. Именно поэтому очень часто возникают споры между двумя детьми или супругами из-за декора спальни. Через много лет вдруг оказывается, что мы воспринимаем друг друга совершенно иначе, и долгое время каждый накладывал на другого отпечаток своего видения – родители на детей, супруги друг на друга.

Так, человека, любящего стили кантри, рустик или шале, можно охарактеризовать как того, кто считает, что мир брутален, жесток, и потому от этого мира нужно спрятаться за толстыми бревнами. И, напротив, стиль минимализм указывает на человека, видящего в мире лишь лучшие его грани, который всегда находится в поисках самого лучшего, в работе над собой и над улучшением этого мира.

Любители модерна всегда на первое место ставят семью, скандинавский выбирают те, что считают, что должны довольствоваться малым, а вот неоклассика и ар-деко выдают человека семейного, стремящегося в первую очередь к роскоши и благосостоянию своей семьи.

Так, эта весна 2017-ого – пора обновлений для каждого из нас! Давайте узнаем, что по поводу дизайна спальни думает каждый из членов наших семей, и поймем, как именно найти компромисс и стоит ли. Или все же нужно принять тот факт, что «воз и ныне там», так как мы совсем разные, и сменить упряжку.

Итак, в начале года мы закладываем вектор – собираем наши любимые Книги Идей с фотографиями, чтобы постоянно видеть цель и стремиться к ней. Они помогут нам четче определить наши приоритеты и сделать так, чтобы все наши мечты сбылись.

Если ваша семья существует в гармонии, то у вас уже есть интерьер, который вам абсолютно нравится, а если его нет – значит, нужно менять что-то любым из эффективных способов. И только тогда, когда комфортабельный европейский уровень жизни станет для вас приоритетом по сравнению с другими вариантами, вы сможете получить то, чего вы по-настоящему заслуживаете, и в остальных сферах жизни.

На этой ноте мы начинаем новый год с четким желанием сделать так, чтобы в декабре осознать, как многого мы добились! Давайте ставить хорошую жизнь в хорошем интерьере превыше всего!

​Канадский стиль – для деловых и успешных

61 Paintbrush Park, Sonata Design Sonata Design Спальня в эклектичном стиле
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

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Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio Спальня в стиле модерн Белый
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
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New Build-Staging, Frahm Interiors Frahm Interiors Спальня в стиле модерн
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
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homify Спальня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

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Apartamento - pé direito duplo, Spengler Decor Spengler Decor Спальня в стиле модерн
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

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Apartamento São francisco, ARC+ Arquitetura ARC+ Arquitetura Спальня в стиле модерн
ARC+ Arquitetura

ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura
ARC+ Arquitetura

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Projeto residencial praia, LX Arquitetura LX Arquitetura Спальня в стиле модерн
LX Arquitetura

LX Arquitetura
LX Arquitetura
LX Arquitetura

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homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

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Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores Спальня в стиле модерн
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
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homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

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Obra Santo Andre, Silvana Borzi Design Silvana Borzi Design Спальня в стиле модерн
Silvana Borzi Design

Silvana Borzi Design
Silvana Borzi Design
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Apartamento Residencial Dunguenhein, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO Спальня в эклектичном стиле
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
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Двухкомнатная квартира в ЖК "Московский квартал", студия дизайна интерьера "Sreda Studio" студия дизайна интерьера 'Sreda Studio' Спальня в стиле минимализм
студия дизайна интерьера <q>Sreda Studio</q>

Двухкомнатная квартира в ЖК Московский квартал

студия дизайна интерьера "Sreda Studio"
студия дизайна интерьера <q>Sreda Studio</q>
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Русская линия

спальная

Русская линия
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INT2architecture

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INT2architecture
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Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

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Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
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Спальня родителей Вира-АртСтрой Спальня в стиле модерн
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Спальня родителей

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
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