​21 идея для дизайна спальни этой весной

Обновление спальни – это всегда обновление всего окружающего вас мира. Мы переходим на этот этап, когда точно осознаем, что изменились и уже готовы к большему!

А еще дизайн спальни всегда показывает то, каким вы видите самого себя. Именно поэтому очень часто возникают споры между двумя детьми или супругами из-за декора спальни. Через много лет вдруг оказывается, что мы воспринимаем друг друга совершенно иначе, и долгое время каждый накладывал на другого отпечаток своего видения – родители на детей, супруги друг на друга.

Так, человека, любящего стили кантри, рустик или шале, можно охарактеризовать как того, кто считает, что мир брутален, жесток, и потому от этого мира нужно спрятаться за толстыми бревнами. И, напротив, стиль минимализм указывает на человека, видящего в мире лишь лучшие его грани, который всегда находится в поисках самого лучшего, в работе над собой и над улучшением этого мира.

Любители модерна всегда на первое место ставят семью, скандинавский выбирают те, что считают, что должны довольствоваться малым, а вот неоклассика и ар-деко выдают человека семейного, стремящегося в первую очередь к роскоши и благосостоянию своей семьи.

Так, эта весна 2017-ого – пора обновлений для каждого из нас! Давайте узнаем, что по поводу дизайна спальни думает каждый из членов наших семей, и поймем, как именно найти компромисс и стоит ли. Или все же нужно принять тот факт, что «воз и ныне там», так как мы совсем разные, и сменить упряжку.

Итак, в начале года мы закладываем вектор – собираем наши любимые Книги Идей с фотографиями, чтобы постоянно видеть цель и стремиться к ней. Они помогут нам четче определить наши приоритеты и сделать так, чтобы все наши мечты сбылись.

Если ваша семья существует в гармонии, то у вас уже есть интерьер, который вам абсолютно нравится, а если его нет – значит, нужно менять что-то любым из эффективных способов. И только тогда, когда комфортабельный европейский уровень жизни станет для вас приоритетом по сравнению с другими вариантами, вы сможете получить то, чего вы по-настоящему заслуживаете, и в остальных сферах жизни.

На этой ноте мы начинаем новый год с четким желанием сделать так, чтобы в декабре осознать, как многого мы добились! Давайте ставить хорошую жизнь в хорошем интерьере превыше всего!