Любителей буйства красок наверняка порадует возможность скомбинировать несколько цветов плитки. Ярко оформленные стены визуально расширяют помещение, добавляя ему объема и создавая ощущение праздника жизни. Особенно порадуются такому оформлению дети. В красочной ванне они будут с удовольствием чистить зубы и умываться.

Другие примеры стильных и современных умывальников вы можете увидеть в Книге идей ’Стильные и необычные раковины для ванной комнаты’.