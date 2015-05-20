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Необычные раковины для ванной комнаты

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Современный монохром в таунхаусе, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Ванная комната в стиле модерн
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Раковина всегда была не только предметом первой необходимости, но и излюбленным объектом дизайнерских фантазий. Кажется, что мир уже видел достаточно умывальников самых невероятных форм и расцветок, но производители сантехники продолжают выпускать все новые модели, от внешнего вида которых просто захватывает дух. Сегодня мы с гордостью представляем подборку экстравагантных раковин, размещенных в квартирах, интерьер которых был выполнен специалистами homify.

На волне ар-деко

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Стиль ар-деко не потеряет актуальности никогда. Это гибкое и универсальное направление является симбиозом неоклассики, модерна и конструктивизма с элементами культуры древних государств и доколумбовой Америки. Выразительное сочетание желтого, черного и белых цветов вкупе с обильным декором создадут атмосферу экзальтированного шика в любом помещении. Раковина с тумбой в стиле ар-деко смотрится действительно очень необычно и роскошно.

Брутальный минимализм

Современный монохром в таунхаусе, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Ванная комната в стиле модерн
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN

Современный монохром в таунхаусе

Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN

Стиль минимализм был создан для тех, кому претят всевозможные рюшечки и витиеватости. Он аутентичен, резок и даже немного брутален. Чтобы создать в интерьере атмосферу жесткости, дизайнеры нередко используют неожиданные цветовые решения. Например, устанавливают приборы сантехники черного цвета. Черная раковина – явление редкое, и найти такую нам удалось в квартире, дизайн которой выполнил дизайнер Константи Паевский.

Дворцовые интерьеры

Гранатный переулок дом 6, Premier Dekor Premier Dekor Ванная в классическом стиле
Premier Dekor

Гранатный переулок дом 6

Premier Dekor
Premier Dekor
Premier Dekor

Раковины с тумбой, стилизованные под дворцовый интерьер, не являются новинкой, однако нас каждый раз приятно удивляют утонченность и изысканность их форм в сочетании с не менее элегантными предметами декора – кафельной плиткой, украшенной повторяющимся цветочным рисунком и круглым зеркалом, облаченным в роскошную раму.

Умывальник с тумбой

Г.Москва Мичуринский проспект, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Ванная комната в стиле модерн
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Г.Москва Мичуринский проспект

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Если в вашей ванной комнате ощущается явный дефицит свободного места, без раздумий покупайте раковину с тумбой. Лучше всего, если умывальник будет сделан из фарфора, а тумба из дерева драгоценных пород, стоически переносящих повышенную влажность, характерную для ванной комнаты.

Для ванных в классическом стиле

Легкая классика homify Ванная в классическом стиле
homify

Легкая классика

homify
homify
homify

Умывальник в стиле рококо украсит интерьер ванной, а просторная тумба под ним вместит в себя косметику, полотенца и гигиенические средства и прочие предметы, традиционно хранящиеся в ванной комнате, избавив от необходимости вешать над раковиной дополнительные полки. Вместо этого вы сможете разместить большое зеркало в обрамлении, прекрасно сочетающееся с цветом керамической плитки и обоев.

Комбинация цветов

Микс фактуры и цвета, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Ванная комната в стиле модерн
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Микс фактуры и цвета

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Любителей буйства красок наверняка порадует возможность скомбинировать несколько цветов плитки. Ярко оформленные стены визуально расширяют помещение, добавляя ему объема и создавая ощущение праздника жизни. Особенно порадуются такому оформлению дети. В красочной ванне они будут с удовольствием чистить зубы и умываться.

Другие примеры стильных и современных умывальников вы можете увидеть в Книге идей ’Стильные и необычные раковины для ванной комнаты’.

Кухонный остров в современном стиле
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