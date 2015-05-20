Необычные раковины для ванной комнаты

Раковина всегда была не только предметом первой необходимости, но и излюбленным объектом дизайнерских фантазий. Кажется, что мир уже видел достаточно умывальников самых невероятных форм и расцветок, но производители сантехники продолжают выпускать все новые модели, от внешнего вида которых просто захватывает дух. Сегодня мы с гордостью представляем подборку экстравагантных раковин, размещенных в квартирах, интерьер которых был выполнен специалистами homify.
Стиль ар-деко не потеряет актуальности никогда. Это гибкое и универсальное направление является симбиозом неоклассики, модерна и конструктивизма с элементами культуры древних государств и доколумбовой Америки. Выразительное сочетание желтого, черного и белых цветов вкупе с обильным декором создадут атмосферу экзальтированного шика в любом помещении. Раковина с тумбой в стиле ар-деко смотрится действительно очень необычно и роскошно.
Стиль минимализм был создан для тех, кому претят всевозможные
рюшечки и
витиеватости. Он аутентичен, резок и даже немного брутален. Чтобы создать в интерьере атмосферу жесткости, дизайнеры нередко используют неожиданные цветовые решения. Например, устанавливают приборы сантехники черного цвета. Черная раковина – явление редкое, и найти такую нам удалось в квартире, дизайн которой выполнил дизайнер Константи Паевский.
Раковины с тумбой, стилизованные под дворцовый интерьер, не являются новинкой, однако нас каждый раз приятно удивляют утонченность и изысканность их форм в сочетании с не менее элегантными предметами декора – кафельной плиткой, украшенной повторяющимся цветочным рисунком и круглым зеркалом, облаченным в роскошную раму.
Если в вашей ванной комнате ощущается явный дефицит свободного места, без раздумий покупайте раковину с тумбой. Лучше всего, если умывальник будет сделан из фарфора, а тумба из дерева драгоценных пород, стоически переносящих повышенную влажность, характерную для ванной комнаты.
Умывальник в стиле рококо украсит интерьер ванной, а просторная тумба под ним вместит в себя косметику, полотенца и гигиенические средства и прочие предметы, традиционно хранящиеся в ванной комнате, избавив от необходимости вешать над раковиной дополнительные полки. Вместо этого вы сможете разместить большое зеркало в обрамлении, прекрасно сочетающееся с цветом керамической плитки и обоев.
Любителей буйства красок наверняка порадует возможность скомбинировать несколько цветов плитки. Ярко оформленные стены визуально расширяют помещение, добавляя ему объема и создавая ощущение праздника жизни. Особенно порадуются такому оформлению дети. В красочной ванне они будут с удовольствием чистить зубы и умываться.
Другие примеры стильных и современных умывальников вы можете увидеть в Книге идей ’Стильные и необычные раковины для ванной комнаты’.