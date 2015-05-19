До и После: ремонт виллы на португальском курорте Кошта-Нова

В большом доме обязательно должно быть несколько ванных комнат, ведь в любой момент к вам в гости могут неожиданно нагрянуть друзья или родственники. До реконструкции в этом доме была всего лишь одна ванная, которая также как и сама постройка выглядела довольно старомодно. Поэтому архитекторы приняли решение несколько изменить ее интерьер.