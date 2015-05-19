До и После: ремонт виллы на португальском курорте Кошта-Нова

Морской курорт Кошта-Нова-ду-Праду расположен на северном побережье Португалии и знаменит своими необычными домами в яркую вертикальную полоску. Каждый год пляжи Кошта-Нова-ду-Праду привлекают тысячи отдыхающих, среди которых немало виндсерферов. В поле зрения редакторов homify курорт попал благодаря интересному проекту, выполненному специалистами из бюро GAAPE. Молодых архитекторов пригласила немолодая семейная пара с целью помочь с ремонтом собственной виллы. Давайте посмотрим, как изменился дом после того, как с его внутренним и внешним пространством поработали специалисты.
В отличие от предыдущих проектов, эта вилла находилась в состоянии далеком от аварийного, однако остро нуждалась в омолаживающих процедурах. На фоне расположенных рядом шикарных вилл, дом героев нашей статьи выглядел аккуратно, но не современно
Дом был заново оштукатурен, на месте старых и узких дверей появились широкие панорамные окна, перила балкона на верхней крыше были заменены на стеклянные. Архитекторы избавились от крыльца с черепичной крышей, установив вместо него футуристическую веранду в форме прямоугольника.
Дома, фасады которых практически полностью состоят из стекла, как никогда в моде. Щедрое солнце побережья средиземного моря беспрепятственно проникает в их интерьеры и лишь плотные жалюзи из горизонтальных реек способны остановить этот яркий поток света.
Известный парадокс – жители больших городов тоскуют по морю, а жители побережья – по пресной воде. Практически каждый владелец виллы на берегу Средиземного моря старается выделить хотя бы несколько квадратных метров под небольшой бассейн. Просторная терраса, расположенная на одном уровне с домом, обилие мягкой мебели и шезлонгов подарят шикарный отдых взрослым и детям. А если станет очень жарко, всегда можно окунуться в прохладный бассейн с кристально-чистой водой.
В большом доме обязательно должно быть несколько ванных комнат, ведь в любой момент к вам в гости могут неожиданно нагрянуть друзья или родственники. До реконструкции в этом доме была всего лишь одна ванная, которая также как и сама постройка выглядела довольно старомодно. Поэтому архитекторы приняли решение несколько изменить ее интерьер.
Мода на дизайн сантехники и мебель для ванной меняется быстро, поэтому тем, кто хочет, чтобы их интерьер всегда выглядел актуальным, нужно время от времени просматривать специализированные каталоги и, как говорится, держать руку на пульсе актуальных трендов. Специалисты из GAAPE в качестве нового интерьера для ванной выбрали прямоугольные тумбы со встроенными раковинами.
Чтобы сэкономить пространство, дизайнеры установили душевую кабину без поддона и дверок, предварительно проведя гидроизоляцию стен и пола и смонтировав систему слива воды. Практичное, яркое и функциональное решение. О том, как выбрать хорошую душевую кабину для своего дома, вы можете прочесть в этой статье.