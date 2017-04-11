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До и После: Вдохновляющие примеры для кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
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Невозможно игнорировать ту атмосферу, что витает в воздухе весной. Несмотря на некоторый авитаминоз, преследующий жителей средних и северных широт в это время года, пригревающее солнышко, ароматы первоцветов будят в нас невиданные силы.

Используйте это время, чтобы переформатировать пространство вокруг себя. Может быть, кухня нуждается в вашем более пристальном внимании или даже ремонте. Рассмотрите снимки этой Книги Идей, вдруг и вас потянет на масштабные перемены.

​До: Маленькая кухня в деревенском доме

MAISON A SOUFFLENHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Вот, кажется, все сделали, как в городе, но что-то неуловимое выдает с головой. Атмосфера домика в деревне трудно поддается перепрофилированию, потому многие при реконструкциях просто решают обыграть на современный лад именно провинциальную идиллию.

​После: Урбан-шик

MAISON A SOUFFLENHEIM, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухни в эклектичном стиле ДПК Белый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Но профессионалы призвали на помощь тяжелую артиллерию в виде предельного минимализма и ультра-модного оттенка киви. И деревенской атмосферы как ни бывало! Ну, подвесной потолок со спотами тоже помог в этом деле.

​До: Просторная кухня в загородном доме

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Да, простору здесь и впрямь можно позавидовать. При правильной расстановке элементов можно многое получить от этого пространства. А вот совсем не современный желто-коричневый гарнитур со стальным холодильником все же не сочетается.

​После: Азиатский минимализм в действии

32평 캐주얼 그레이 신혼집 인테리어, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

После присоединения лоджии к кухне простора стало еще больше. Комплектация еще не закончена, но по виду стильного гарнитура можно судить о том, что ставка сделана на люксовый минимализм.

​До: Старо-корейский модерн

서재를 거실로, 거실을 서재로, 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Скромность обстановки – характерная культурная черта этой страны. Но все же эта квартира (и эта кухня!) находятся в районе элитной застройки старого типа, что предполагает множество бонусов планировки. Но чтобы использовать их на все 100, сегодня можно сделать и нечто большее.

​После: Новый корейский дизайн для кухни

서재를 거실로, 거실을 서재로, 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Кухня в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

Мятно-сливочная палитра с добавлением оттенка натурального светлого дерева, полочки с черными металлическими кронштейнами, грифельная доска на сдвижной двери для кладовки… Без панорамы за окном все труднее угадать локацию, ведь в основе своей мы просто люди, любящие качественный современный дизайн. А он все больше стремится к транснациональному варианту минимализма, где все труднее угадать его истинные корни.

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​После: Плюсы перепланировки

서재를 거실로, 거실을 서재로, 앤드컴퍼니 앤드컴퍼니 Кухня в стиле модерн
앤드컴퍼니

앤드컴퍼니
앤드컴퍼니
앤드컴퍼니

После перепланировки кухня лишилась входной двери. Деление на зоны идет лишь перегородкой, с одной стороны представленной раковиной, а с другой – барной стойкой. Маме будет очень удобно наблюдать за любимыми малышами, даже играющими в гостиной, а детям – делать рядом с ней уроки.

​До: Маленькая кухня в отдельной комнате

APPARTEMENT A KOENIGSHOFFEN, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

В прошлом были свои стандарты планировки, согласно которым кухне надлежало находиться в отдельном пространстве с плотно закрывающейся дверью. И даже наличие вытяжки не достаточно купировало запахи.

​После: Перегородка до середины стены

APPARTEMENT A KOENIGSHOFFEN, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME Кухня в стиле модерн ДПК Белый
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

Современная техника позволяет выпустить на волю кухню и хозяйку, заточенную в ней. И даже спланировать более интересные модули гарнитура.

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