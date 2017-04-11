До и После: Вдохновляющие примеры для кухни

Невозможно игнорировать ту атмосферу, что витает в воздухе весной. Несмотря на некоторый авитаминоз, преследующий жителей средних и северных широт в это время года, пригревающее солнышко, ароматы первоцветов будят в нас невиданные силы.
Используйте это время, чтобы переформатировать пространство вокруг себя. Может быть, кухня нуждается в вашем более пристальном внимании или даже ремонте. Рассмотрите снимки этой Книги Идей, вдруг и вас потянет на масштабные перемены.
Вот, кажется, все сделали, как в городе, но что-то неуловимое выдает с головой. Атмосфера домика в деревне трудно поддается перепрофилированию, потому многие при реконструкциях просто решают обыграть на современный лад именно провинциальную идиллию.
Но профессионалы призвали на помощь тяжелую артиллерию в виде предельного минимализма и ультра-модного оттенка киви. И деревенской атмосферы как ни бывало! Ну, подвесной потолок со спотами тоже помог в этом деле.
Да, простору здесь и впрямь можно позавидовать. При правильной расстановке элементов можно многое получить от этого пространства. А вот совсем не современный желто-коричневый гарнитур со стальным холодильником все же не сочетается.
После присоединения лоджии к кухне простора стало еще больше. Комплектация еще не закончена, но по виду стильного гарнитура можно судить о том, что ставка сделана на люксовый минимализм.
Скромность обстановки – характерная культурная черта этой страны. Но все же эта квартира (и эта кухня!) находятся в районе элитной застройки старого типа, что предполагает множество бонусов планировки. Но чтобы использовать их на все 100, сегодня можно сделать и нечто большее.
Мятно-сливочная палитра с добавлением оттенка натурального светлого дерева, полочки с черными металлическими кронштейнами, грифельная доска на сдвижной двери для кладовки… Без панорамы за окном все труднее угадать локацию, ведь в основе своей мы просто люди, любящие качественный современный дизайн. А он все больше стремится к транснациональному варианту минимализма, где все труднее угадать его истинные корни.
После перепланировки кухня лишилась входной двери. Деление на зоны идет лишь перегородкой, с одной стороны представленной раковиной, а с другой – барной стойкой. Маме будет очень удобно наблюдать за любимыми малышами, даже играющими в гостиной, а детям – делать рядом с ней уроки.
В прошлом были свои стандарты планировки, согласно которым кухне надлежало находиться в отдельном пространстве с плотно закрывающейся дверью. И даже наличие вытяжки не достаточно купировало запахи.
Современная техника позволяет выпустить на волю кухню и хозяйку, заточенную в ней. И даже спланировать более интересные модули гарнитура.
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