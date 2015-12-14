6 вещей, свойственных для современных кухонь

Кухня уже давно перестала быть только лишь местом для приготовления еды. Сегодня эта комната является самодостаточной частью любой квартиры, независимо от ее стилистики и метража.
Завышенные требования, которые в наше время предъявляются к кухне, подталкивают хозяев искать всевозможные методы их удовлетворения.
В попытке преобразить собственную кухню, многие из нас готовы к реализации самых современных идей. Но все ли они в результате окажутся практичными? И на что следует ориентироваться в первую очередь?
Проанализировав новейшие тенденции в дизайне кухонных помещений, мы остановимся на шести самых востребованных решениях. Они способны кардинально преобразить пространство комнаты, а также сделать ее не только красивой, но и функциональной.
Все мы привыкли к тому, что если речь идет о напольном покрытии для кухни – то нужно выбирать керамическую плитку. Конечно, этот вариант довольно практичный и недорогой. Но современные дизайнеры интерьера советуют экспериментировать в данном вопросе и не боятся придавать полу строгий индустриальный вид.
Идеальный вариант такого покрытия – бетонный пол. Учтите, что названный стройматериал кардинально отличается от того, к чему мы привыкли.
Сегодня бетон представляет из себя абсолютно безопасный для здоровья и экологичный материал. Он не боится воды, загрязнений и значительных нагрузок. Это отличный способ выровнять пол и сделать его ультрасовременным.
Особенно часто бетонный пол можно встретить в лофтах и минималистичных интерьерах. Он великолепно сочетается с природными материалами, такими как дерево, стекло, текстиль.
Если же вам непременно хочется уложить на пол плитку – выбирайте соответствующий оттенок, максимально приближенный к цвету бетона. Также рекомендуем размещать ее безо всяких расстояний между элементами, чтобы покрытие выглядело цельным.
Александрия
Для тех, кто пока не готов к бетонному полу, существует более уютный вариант индустриального покрытия. Это грубая доска.
Нарочитая неотесанность отдельных элементов деревянного пола смотрится в интерьере очень презентабельно и красиво. Всевозможные изъяны, углубления и неровности считаются дополнительным плюсом древесины и всячески приветствуются дизайнерами.
Если у вас белый гарнитур, выбирайте покрытие темного цвета. Таким образом удастся максимально подчеркнуть каждую деталь на кухне.
Чтобы пол из дерева прослужил долго, не забудьте обработать его поверхность специальными средствами (воски, пропитки).
Чрезвычайно практичное решение для современной кухни – это остров для приготовления еды. Скажем сразу – такая конструкция подойдет для комнаты с внушительной квадратурой.
Называют два основных преимущества такой организации кухонного пространства: красота и удобство. И если с первым все более-менее понятно, то функциональность острова нужно пояснить.
Все дело в том, что во время приготовления еды хозяйке не придется мотаться по всей кухне – между мойкой, плитой, рабочей поверхностью. В этом случае все находится под рукой, что значительно ускоряет процесс готовки.
При создании такого острова могут возникать сложности с подводом к нему коммуникаций. Будьте готовы к этому и знайте, что стоит однократно приложить усилия, чтобы потом долго наслаждаться таким функциональным и замечательным творением.
Чтобы сделать столь практичное решение еще более функциональным, совместите кухонный остров с барной стойкой.
Этого можно достичь, если немного удлинить ту сторону острова, которая обращена к комнате. Такой подход позволит сделать центральную часть вашей кухни мультифункциональной и стильной.
Кроме того, если у вас небольшая семья – можно вообще обойтись без кухонного стола и принимать пищу прямо за стойкой. Такое решение понравится молодежи и настоящим эстетам.
Обратите внимание, как гармонично смотрится остров с барной стойкой в интерьере кухни в стиле модерн, представленной на фото.
В современных интерьерах уже не модно навешивать множество ламп и громоздких светильников. Это же касается и кухни. Здесь лучше продумать освещение таким образом, чтобы его было немного, но вполне хватало для комфортного пребывания в комнате.
Уютную атмосферу на кухне можно создать с помощью приглушенного освещения. Такого эффекта легко достичь, используя так называемый отраженный или непрямой свет. Характерной особенностью такой подсветки помещения является отсутствие четко направленного на предмет потока света. Зачастую сами светильники вообще не видны, а скрыты за специальной конструкцией.
Можно использовать также устройства прожекторного типа, но направлять лучи на стену или потолок, откуда они будут отражаться в пространство кухни. В результате свет получится мягким и невероятно уютным для восприятия.
В упрощенном варианте, для создания рассеянного света на кухне используют устройства с матовым стеклом. Оно естественным образом приглашает лучи, в результате чего освещение приобретает мягкий обволакивающий характер.
Размещать подобные светильники рекомендуется на потолке, по периметру комнаты и над рабочей поверхностью, чтобы процесс приготовления еды был максимально удобным.
Существуют также небольшие светильники для пола, которые монтируются непосредственно в напольное покрытие и освещают кухню необычным образом.
Максимум открытого пространства – это главная идея в современном дизайне кухонь. Старайтесь комбинировать закрытые секции мебели с навесными полочками, выдвижные ящики – со стеллажами.
Безусловно, такой характер организации пространства диктует некоторые правила.
Во-первых, нужно постоянно следить за порядком на полках, чтобы расставленная там кухонная утварь выглядела аккуратно. Учтите, что открытые конструкции – излюбленное место для скопления пыли, поэтому имеет огромное значение своевременная влажная уборка.
Во-вторых, позаботьтесь о том, чтобы ограничить доступ детей и животных к содержимому стеллажей. Для этого рекомендуем их монтировать над рабочей поверхностью.
На стильной кухне никак не обойтись без яркого холодильника! Эта простая, но дельная рекомендация способна в корне преобразить пространство и сделать его современным.
Сегодня практически у каждого производителя в модельной линейке имеется экземпляр насыщенного оттенка, поэтому выбрать стильный холодильник сможет каждый. Важно делать упор не только на цвете холодильника, но и на его гармоничном сочетании с остальными элементами интерьера. На кухне хорошо воспринимаются контрастные тона, а также образцы, имеющие универсальные цвета сочной палитры – красные, оранжевые, желтые.
Дельные советы для удачного подбора этой кухонной техники вы найдете в Книге идей
Как правильно выбрать холодильник.
Современную кухню сложно представить без обилия техники.
Здесь нужно найти место для варочной поверхности, духовки, холодильника и микроволновой печи, посудомоечной машины и мощной вытяжки. Разместить всю эту технику нужно максимально продуманно, чтобы хозяйке было удобно ее использовать во время приготовления еды. А ведь кроме всего этого, есть еще обеденный стол, стулья, рабочая поверхность и пространство, которое нужно оставить для свободного передвижения по комнате.
Поэтому мы рекомендуем перед покупкой гарнитура и техники хорошенько продумать практичную сторону интерьера. Найдите баланс между реальной квадратурой и всем тем, что бы вы хотели на ней разместить.
Если использовать на кухне встраиваемую технику, то можно существенно сэкономить драгоценное пространство. Она сконструирована таким образом, чтобы располагаться непосредственно в самом гарнитуре. Так можно не только решить проблему размещения современной техники на кухне, но и установить ее на комфортном для себя уровне.