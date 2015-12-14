6 вещей, свойственных для современных кухонь

Кухня уже давно перестала быть только лишь местом для приготовления еды. Сегодня эта комната является самодостаточной частью любой квартиры, независимо от ее стилистики и метража.

Завышенные требования, которые в наше время предъявляются к кухне, подталкивают хозяев искать всевозможные методы их удовлетворения.

В попытке преобразить собственную кухню, многие из нас готовы к реализации самых современных идей. Но все ли они в результате окажутся практичными? И на что следует ориентироваться в первую очередь?

Проанализировав новейшие тенденции в дизайне кухонных помещений, мы остановимся на шести самых востребованных решениях. Они способны кардинально преобразить пространство комнаты, а также сделать ее не только красивой, но и функциональной.