13 потрясающе-красивых систем освещения потолка

Кухня является одной из комнат, которая особенно нуждается в хорошо продуманной системе освещения, особенно в зоне рабочих поверхностей. Если естественного света в пространство кухни проникает недостаточно, это должно быть компенсировано яркой светодиодной подсветкой, встроенными светильниками над плитой и мойкой, отдельной подсветкой для столовой.