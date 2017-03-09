13 потрясающе-красивых систем освещения потолка

Мы уже не раз писали, какое большое значение имеет разноплановая и продуманная система освещения для интерьера. В этом обзоре мы решили уделить особое внимание вопросу подсветки потолков и собрали разнообразные примеры того, насколько креативно может быть решена эта задача.
Многоуровневые конструкции навесных потолков значительно преображают пространство интерьера, придавая объему комнаты глубину и формируя зональное деление. Подсветка отдельных частей подвесного потолка еще более подчеркивает эти перепады уровней, эффектно выделяя нужные элементы.
Потолок в ультрасовременных стилях интерьера является частью архитектуры пространства, футуристичные линии, игра тени и света – все это образуют единую концепцию, без разделения на на конструкцию потолка и установленные светильники.
В современных светильниках распространено применение светодиодных источников света. Они потребляют примерно на 80% меньше энергии, чем обычные лампы накаливания, а потом света, создаваемый такими светильниками, может быть направлен в нужную сторону, регулироваться по яркости и выделять элементы интерьера и архитектуры.
Еще одна замечательная особенность светодиодного освещения – его способность изменять цвет в широком спектре оттенков. Вам не нужно оборудовать комнату лампами разного цвета. Один и тот же светодиодный светильник даст вам простор для творчества.
Привычным подходом к выбору системы освещения является ориентация на высоту потолка. Низкие потолки обычно оборудуют точечной подсветкой, высокие украшают более массивными люстрами. Как видите – можно интегрировать обе системы освещения в интересный микс.
При выборе светильника, который будет занимать центральное место в комнате, всегда необходимо помнить о двух факторах. Во-первых, такой элемент не должен быть единственным источником света в комнате. Во-вторых, ему отводится важная декоративная роль и он должен соответствовать пропорциям комнаты.
Напольные лампы и торшеры – также неотъемлемая часть системы освещения в комнате, изящная и практичная. Кроме того, можно выбрать конструкцию светильника, дающую поток света не только вниз, но и добавляющую красочных бликов на потолке.
Углубленные точечные светильники представляют собой очень интересное решение, позволяющее создать уютное и сдержанное освещение в комнате. Такие светильники сами по себе являются декоративными элементами, но также – подчеркивают и оттеняют фактуру и форму других материалов отделки и деталей интерьера.
Оригинальным типом современных светильников являются полосы-направляющие с креплениями для встроенных ламп. Такие полосы света помогут скорректировать геометрию комнаты, подчеркнут современный стиль интерьера.
Кухня является одной из комнат, которая особенно нуждается в хорошо продуманной системе освещения, особенно в зоне рабочих поверхностей. Если естественного света в пространство кухни проникает недостаточно, это должно быть компенсировано яркой светодиодной подсветкой, встроенными светильниками над плитой и мойкой, отдельной подсветкой для столовой.
Еще одна зона повышенного внимания для системы освещения в доме – лестница. Полосы подсветки вдоль ступеней красиво подчеркнут четкие линии, рассеянный свет изящных настенных светильников украсит интерьер.
Вход нашего дома должен сразу давать ощущение того, мы находимся что в теплом и хорошо освещенном месте. Если в прихожей нет достаточного места для торшеров и массивных настенных ламп, всегда есть возможность использовать пространство потолка. К примеру, лаконичные светодиодные линии на потолке придадут свежесть отделке стен и радушную атмосферу всему дому.
И, конечно, не стоит забывать о непередаваемой жизненной силе, которую привносят в интерьер потоки солнечного света. Если есть такая возможность – откройте крышу вашего дома навстречу солнцу, по максимуму оборудовав мансардными окнами комнаты верхнего этажа.