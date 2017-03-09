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13 потрясающе-красивых систем освещения потолка

Перла Вереника Перла Вереника
The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Гостиная в стиле модерн
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Мы уже не раз писали, какое большое значение имеет разноплановая и продуманная система освещения для интерьера. В этом обзоре мы решили уделить особое внимание вопросу подсветки потолков и собрали разнообразные примеры того, насколько креативно может быть решена эта задача.

1. Подсветка потолка на разных уровнях

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Гостиная в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Многоуровневые конструкции навесных потолков значительно преображают пространство интерьера, придавая объему комнаты глубину и формируя зональное деление. Подсветка отдельных частей подвесного потолка еще более подчеркивает эти перепады уровней, эффектно выделяя нужные элементы. 

2. В стиле Hi-tech

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Гостиная в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Потолок в ультрасовременных стилях интерьера является частью архитектуры пространства, футуристичные линии, игра тени и света – все это образуют единую концепцию, без разделения на на конструкцию потолка и установленные светильники.

3. Композиции из светодиодных огней

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto Гостиная в стиле модерн
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

В современных светильниках распространено применение светодиодных источников света. Они потребляют примерно на 80% меньше энергии, чем обычные лампы накаливания, а потом света, создаваемый такими светильниками, может быть направлен в нужную сторону, регулироваться по яркости и выделять элементы интерьера и архитектуры. 

4. Световые эффекты

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects Гостиная в стиле модерн
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

Еще одна замечательная особенность светодиодного освещения – его способность изменять цвет в широком спектре оттенков. Вам не нужно оборудовать комнату лампами разного цвета. Один и тот же светодиодный светильник даст вам простор для творчества.

5. Полное освещение всего потолка

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Привычным подходом к выбору системы освещения является ориентация на высоту потолка. Низкие потолки обычно оборудуют точечной подсветкой, высокие украшают более массивными люстрами. Как видите – можно интегрировать обе системы освещения в интересный микс.

6. Эффектная люстра

Chic Living Room homify Гостиные в эклектичном стиле Синий living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

При выборе светильника, который будет занимать центральное место в комнате, всегда необходимо помнить о двух факторах. Во-первых, такой элемент не должен быть единственным источником света в комнате. Во-вторых, ему отводится важная декоративная роль и он должен соответствовать пропорциям комнаты. 

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7. Свет, который идет снизу

Living Room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living Room

homify
homify
homify

Напольные лампы и торшеры – также неотъемлемая часть системы освещения в комнате, изящная и практичная. Кроме того, можно выбрать конструкцию светильника, дающую поток света не только вниз, но и добавляющую красочных бликов на потолке. 

8. Встроенные светильники

Sam's Creek homify Гостиная в стиле модерн
homify

Sam's Creek

homify
homify
homify

Углубленные точечные светильники представляют собой очень интересное решение, позволяющее создать уютное и сдержанное освещение в комнате. Такие светильники сами по себе являются декоративными элементами, но также – подчеркивают и оттеняют фактуру и форму других материалов отделки и деталей интерьера. 

9. Полосы света

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Гостиная в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Оригинальным типом современных светильников являются полосы-направляющие с креплениями для встроенных ламп. Такие полосы света помогут скорректировать геометрию комнаты, подчеркнут современный стиль интерьера. 

10. Подсветка на кухне

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Кухня в стиле модерн
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Кухня является одной из комнат, которая особенно  нуждается в хорошо продуманной системе освещения, особенно в зоне рабочих поверхностей. Если естественного света в пространство кухни проникает недостаточно, это должно быть компенсировано яркой светодиодной подсветкой, встроенными светильниками над плитой и мойкой, отдельной подсветкой для столовой. 

11. Освещение ступеней лестницы

Veletta in cartongesso Moderna Milano Monza illuminata con LED., TecnoArtEdil TecnoArtEdil Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Бежевый
TecnoArtEdil

TecnoArtEdil
TecnoArtEdil
TecnoArtEdil

Еще одна зона повышенного внимания для системы освещения в доме – лестница. Полосы подсветки вдоль ступеней красиво подчеркнут четкие линии, рассеянный свет изящных настенных светильников украсит интерьер.

12. Светлая прихожая

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Вход нашего дома должен сразу давать ощущение того, мы находимся что в теплом и хорошо освещенном месте. Если в прихожей нет достаточного места для торшеров и массивных настенных ламп, всегда есть возможность использовать пространство потолка. К примеру, лаконичные светодиодные линии на потолке  придадут свежесть отделке стен и радушную атмосферу всему дому. 

13. Естественный свет, льющийся с потолка в дом

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture ГостинаяПолки
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

И, конечно, не стоит забывать о непередаваемой жизненной силе, которую привносят в интерьер потоки солнечного света. Если есть такая возможность – откройте крышу вашего дома навстречу солнцу, по максимуму оборудовав мансардными окнами комнаты верхнего этажа. 

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