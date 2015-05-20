Кухонный остров в современном стиле

Кухонный остров был изобретен полвека назад предприимчивыми американскими предпринимателями, решившими, что если поставить стол-верстак посередине кухни, за ним смогут работать больше человек, а значит производительность поваров и их помощников увеличится. Спустя несколько десятков лет кухонные острова стали не просто практичным приспособлением для больших кухонь, но и модным предметом мебели, активно использующимся дизайнерами при оформлении кухни в современном стиле.
Не так давно мы писали о том, как разместить и оформить кухонный остров в квартирах в классическом стиле, теперь пришел черед взглянуть на кухонные острова в минималистичных интерьерах. Минимализм, как никакой другой стиль, располагает к выбору острова в качестве основной пространственной доминанты. Он стоит посередине, а вокруг – непривычно гладкие кухонные шкафы без ручек и дверок. Вперед в будущее!
Особый шик для хай-тек интерьера – это кухонный остров из бетона. Помимо естественной красоты, этот материал невероятно устойчив к высоким температурам, царапинам и сколам. На фоне холодной рельефности бетона будут идеально выглядеть предметы мебели из кожи и металла, а также современная техника с чёрными глянцевыми поверхностями и рублеными гранями.
Когда-то кухонный остров представлял собой обычный стол, совмещенный с мойкой. Современный остров -это многофункциональное сооружение, которое способно вместить в себя не только раковину, но и варочную поверхность, холодильник и шкафы для посуды и других кухонных принадлежностей. Подобранные в сходном с островом стиле барные стулья позволят использовать его в качестве обеденной зоны.
Кухонные острова, которые выше основной мебели, могут использоваться в качестве барной стойки – именно такое применение острову нашли специалисты из студии Room Краснодар. Таким образом, у вас появится возможность организовать настоящий бар в пространстве собственной кухни, что несомненно порадует зашедших гостей.
Появление кухонного острова кардинальным образом меняет структуру пространства кухни. Там, где раньше располагались плита и мойка, можно поставить дополнительный шкаф, освободив таким образом место для небольшого обеденного столика.
Даже если до покупки кухонного острова вы были равнодушны к готовке, появление такого привлекательного и многофункционального объекта должно обязательно вдохновить вас попробовать себя в качестве домашнего шеф-повара. Островные вытяжки крепятся к потолку, они отводят воздух из помещения, могут работать в режиме рециркуляции, а самое главное – делают из без того стильный интерьер кухни еще более стильным.