Кухонный остров в современном стиле

Не так давно мы писали о том, как разместить и оформить кухонный остров в квартирах в классическом стиле, теперь пришел черед взглянуть на кухонные острова в минималистичных интерьерах. Минимализм, как никакой другой стиль, располагает к выбору острова в качестве основной пространственной доминанты. Он стоит посередине, а вокруг – непривычно гладкие кухонные шкафы без ручек и дверок. Вперед в будущее!