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Кухонный остров в современном стиле

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Кухня в стиле лофт
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Кухонный остров был изобретен полвека назад предприимчивыми американскими предпринимателями, решившими, что если поставить стол-верстак посередине кухни, за ним смогут работать больше человек, а значит производительность поваров и их помощников увеличится. Спустя несколько десятков лет кухонные острова стали не просто практичным приспособлением для больших кухонь, но и модным предметом мебели, активно использующимся дизайнерами при оформлении кухни в современном стиле.

Кухонный остров в квартирах в стиле лофт

Минимализм с человеческим лицом, artstyle artstyle Кухни в эклектичном стиле
artstyle

Минимализм с человеческим лицом

artstyle
artstyle
artstyle

Не так давно мы писали о том, как разместить и оформить кухонный остров в квартирах в классическом стиле, теперь пришел черед взглянуть на кухонные острова в минималистичных интерьерах. Минимализм, как никакой другой стиль, располагает к выбору острова в качестве основной пространственной доминанты. Он стоит посередине, а вокруг – непривычно гладкие кухонные шкафы без ручек и дверок. Вперед в будущее!

Кухонный остров из бетона

Кухня с видом на гостиную (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Кухня в стиле минимализм
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Кухня с видом на гостиную

(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
(DZ)M Интеллектуальный Дизайн

Особый шик для хай-тек интерьера – это кухонный остров из бетона. Помимо естественной красоты, этот материал невероятно устойчив к высоким температурам, царапинам и сколам. На фоне холодной рельефности бетона будут идеально выглядеть предметы мебели из кожи и металла, а также современная техника с чёрными глянцевыми поверхностями и рублеными гранями.

Экономия пространства

Квартира для молодоженов, ToTaste.studio ToTaste.studio Кухни в эклектичном стиле
ToTaste.studio

Квартира для молодоженов

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Когда-то кухонный остров представлял собой обычный стол, совмещенный с мойкой. Современный остров -это многофункциональное сооружение, которое способно вместить в себя не только раковину, но и варочную поверхность, холодильник и шкафы для посуды и других кухонных принадлежностей. Подобранные в сходном с островом стиле барные стулья позволят использовать его в качестве обеденной зоны.

Домашний бар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар, Room Краснодар Room Краснодар Кухня в стиле лофт
Room Краснодар

Квартира 200 кв.м. ЖК Европейский г. Краснодар

Room Краснодар
Room Краснодар
Room Краснодар

Кухонные острова, которые выше основной мебели, могут использоваться в качестве барной стойки – именно такое применение острову нашли специалисты из студии Room Краснодар. Таким образом, у вас появится возможность организовать настоящий бар в пространстве собственной кухни, что несомненно порадует зашедших гостей.

Геометрия кухни

Квартира по ул. Февральской Революции, Галина Глебова Галина Глебова Кухня в стиле минимализм
Галина Глебова

Квартира по ул. Февральской Революции

Галина Глебова
Галина Глебова
Галина Глебова

Появление кухонного острова кардинальным образом меняет структуру пространства кухни. Там, где раньше располагались плита и мойка, можно поставить дополнительный шкаф, освободив таким образом место для небольшого обеденного столика.

Островная вытяжка

Eco House, Pfayfer Fradina Design Pfayfer Fradina Design Кухня в скандинавском стиле
Pfayfer Fradina Design

Eco House

Pfayfer Fradina Design
Pfayfer Fradina Design
Pfayfer Fradina Design

Даже если до покупки кухонного острова вы были равнодушны к готовке, появление такого привлекательного и многофункционального объекта должно обязательно вдохновить вас попробовать себя в качестве домашнего шеф-повара. Островные вытяжки крепятся к потолку, они отводят воздух из помещения, могут работать в режиме рециркуляции, а самое главное – делают из без того стильный интерьер кухни еще более стильным.

До и После: ремонт виллы на португальском курорте Кошта-Нова
Хотели бы вы установить на кухне кухонный остров? Поделитесь мнением!

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