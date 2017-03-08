Семейный дом, полный потрясающих идей для интерьера

Каждый дом, безусловно, хорош по своему – уютными деталями и душевной атмосферой. Проект японских дизайнеров, который мы хотели бы представить вашему вниманию – простой и просторный, светлый и теплый семейный дом, интерьер которого наполнен милыми аксессуарами, продуманной функциональностью и особым настроением умиротворенности и доброжелательности.
Фасад дома оформлен достаточно просто, но уже здесь мы видим отличное умение работать с деталями: деревянные ставни, неяркий декор стен узором из камня, деревянная дорожка к крыльцу. Неброские штрихи создают атмосферу уюта во дворе и сразу настраивают на теплую встречу в доме.
Простая деревянная дверь выглядит надежной защитой для дома, светлый фасад элегантно оттеняет темные тона древесины, а окошко и массивная кованная ручка придают оригинальность конструкции. Зона входа защищена от дождя ветра, окруженная небольшой аркой.
Древесина, безусловно, является одним из лучших материалов для создания в интерьере ощущения естественности и свежести в гармонии с природой и уютом. Теплые оттенки натуральной древесины придают светлому интерьеру мягкость и умиротворенность. Удачным решением стал декор белого потолка темными деревянными балками, это придает визуальной стройности пространству. Широкие арки лишь условно разделяют две комнаты, позволяя ощутить весь объем вместительного дома.
Интерьер кухни удачно сочетает современную технику и рустикальный декор, кирпичную кладку и светильники в промышленном стиле. Интерьер получился эклектичным, но его главная особенность – идея уюта и комфорта, чему посвящена каждая деталь. Например, рядом с обеденным столом сделана небольшая ниша, где нашли место баночки со специями и уютные аксессуары.
В интерьере кухни, конечно же, главное – это функциональность. Именно этому здесь и отведена важная роль: полка на стене для баночек, ящики разного размера от больших до маленьких, застекленные шкафы над рабочей поверхностью. При этом каждая деталь выполнена очень продумано и гармонирует с целостной композицией интерьера.
Еще одна идея организации пространства: использование высокого ската крыши для оборудования дополнительной комнаты. Небольшая лесенка ведет в уединенное пространство для отдыха.
Что нужно детям больше всего? Конечно, пространство для игр и роста. В интерьере этой детской нашли воплощение главные детские мечты – качели, небольшая лесенка для разминки и много-много свободы. Интерьер детской выглядит особенно свежим и нежным благодаря гармоничной цветовой гамме, сочетающей светло-голубые стены приглушенного цвета, белую мебель, легкий текстиль и теплый деревянный пол.