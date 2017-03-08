Семейный дом, полный потрясающих идей для интерьера

В интерьере кухни, конечно же, главное – это функциональность. Именно этому здесь и отведена важная роль: полка на стене для баночек, ящики разного размера от больших до маленьких, застекленные шкафы над рабочей поверхностью. При этом каждая деталь выполнена очень продумано и гармонирует с целостной композицией интерьера.