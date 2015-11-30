Концептуальный и современный дом

Дом создан в традициях японского архитектурного проектирования и имеет простую незатейливую форму, свободную от чрезмерного декора. Резиденция была построена прямо в середине поля, принося хозяевам ощущение полной изолированности от города. Сейчас мы смотрим на дом, находясь в той части, где через некоторое время появится сад. Чтобы наслаждаться его красивым видом, была создана небольшая терраса.