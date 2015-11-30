Концептуальный и современный дом

Сегодня мы путешествуем в Японию, чтобы встретиться с простым, но современным и уютным домом. Он находится в городе Синсиро в северной части префектуры Айти: постройка выглядит невероятно компактно, а авторы смогли создать прочную связь проекта с природной средой. Открытые пространства, использование древесины и простой элегантный дизайн являются основными чертами современного проекта.
Дом создан в традициях японского архитектурного проектирования и имеет простую незатейливую форму, свободную от чрезмерного декора. Резиденция была построена прямо в середине поля, принося хозяевам ощущение полной изолированности от города. Сейчас мы смотрим на дом, находясь в той части, где через некоторое время появится сад. Чтобы наслаждаться его красивым видом, была создана небольшая терраса.
Использование деревянных реек акцентирует внимание на цвете стен. Белый часто ассоциируется со стерильностью, однако, естественная текстура дерева создает атмосферу спокойствия и безмятежности, придает помещению уют.
Сердцем гостиной стал камин черного цвета, пространство вокруг него выделено плиткой. Зона отдыха обозначена диваном и ворсистым ковром серого цвета. Стеклянная столешница журнального столика позволяет рассмотреть красоту его основания. Великолепное напоминание не забывать радоваться мелочам!
Серый цвет помогает создать баланс цвета композиции. На кухне, как мы видим, практически отсутствует мебель. Верхние шкафы заменили лаконичные полки, а для хранения кухонной утвари используются нижние шкафы гарнитура. Сама же кухня плавно и элегантно слилась с зоной столовой, позволяя хозяевам наслаждаться функциональностью и удобством.
Терраса, безусловно, должна стать главным фаворитом этого дома. Массивная крыша защищает её от непогоды, благодаря чему можно наслаждаться открывающимся видом в любое время года.