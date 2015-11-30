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Концептуальный и современный дом

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平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Дома в стиле модерн
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Сегодня мы путешествуем в Японию, чтобы встретиться с простым, но современным и уютным домом. Он находится в городе Синсиро в северной части префектуры Айти: постройка выглядит невероятно компактно, а авторы смогли создать прочную связь проекта с природной средой. Открытые пространства, использование древесины и простой элегантный дизайн являются основными чертами современного проекта.

Компактный и вместительный

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Дома в стиле модерн
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Дом создан в традициях японского архитектурного проектирования и имеет простую незатейливую форму, свободную от чрезмерного декора. Резиденция была построена прямо в середине поля, принося хозяевам ощущение полной изолированности от города. Сейчас мы смотрим на дом, находясь в той части, где через некоторое время появится сад. Чтобы наслаждаться его красивым видом, была создана небольшая терраса.

Необъятный простор внутри

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Столовая комната в стиле модерн
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Использование деревянных реек акцентирует внимание на цвете стен. Белый часто ассоциируется со стерильностью, однако, естественная текстура дерева создает атмосферу спокойствия и безмятежности, придает помещению уют.

Лаконичная гостиная

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Гостиная в стиле модерн
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Сердцем гостиной стал камин черного цвета, пространство вокруг него выделено плиткой. Зона отдыха обозначена диваном и ворсистым ковром серого цвета. Стеклянная столешница журнального столика позволяет рассмотреть красоту его основания. Великолепное напоминание не забывать радоваться мелочам!

Открытая планировка

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Детская комната в стиле модерн
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Серый цвет помогает создать баланс цвета композиции. На кухне, как мы видим, практически отсутствует мебель. Верхние шкафы заменили лаконичные полки, а для хранения кухонной утвари используются нижние шкафы гарнитура. Сама же кухня плавно и элегантно слилась с зоной столовой, позволяя хозяевам наслаждаться функциональностью и удобством.

Отдых на свежем воздухе

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori Балкон в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
株式会社kotori

株式会社kotori
株式会社kotori
株式会社kotori

Терраса, безусловно, должна стать главным фаворитом этого дома. Массивная крыша защищает её от непогоды, благодаря чему можно наслаждаться открывающимся видом в любое время года.

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