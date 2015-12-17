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Как сделать идеальную комнату для девочки?

Перла Вереника Перла Вереника
Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO Детская комнатa в скандинавском стиле
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Создавая уютную детскую комнату для девочки всегда хочется совместить так много всего – и нежные цвета интерьера, и удобную практичную мебель для отдыха и игр, и основательный уголок для школьных занятий, и место для хранения всех игрушек, и интересный виды декора с ее любимыми сказочными героями. Поэтому даже для оформления интерьера  просторной комнаты лучше сразу выбрать единое направление, основываясь на интересах ребенка: легкий цветочный декор или мотивы одной из ее любимых сказок, веселый орнамент на фоне пастельных тонов или сдержанно-романтичный классический стиль.

Определить оптимальный размер комнаты

Дом у Медного озера, Be In Art Be In Art Детские комната в эклектичном стиле
Be In Art

Дом у Медного озера

Be In Art
Be In Art
Be In Art

Планируя обустройство любой детской комнаты нужно, прежде всего, обеспечить функциональный минимум для гармоничного развития ребенка: кровать, стол, мебель для хранения вещей и обязательно наличие свободной площади для игр и занятий. Как видите, даже самых необходимых предметов достаточно много, поэтому постарайтесь выделить для детской комнату побольше – здесь у ребенка целый мир, от спальни до игровой площадки. Психологи советуют выбирать для детской комнаты помещения не меньше 8-10 квадратных метров для одного ребенка. Конечно, в девичьей комнате скорее всего не будет крупногабаритных машин и танков, но место для кукольного домика  или игрушечной кроватки тоже понадобится.

Найти приятную цветовую гамму

Детская комната для девочки Студия дизайна Дарьи Одарюк Детская комнатa в классическом стиле Бежевый
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Детская комната для девочки

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Чтобы ваша маленькая принцесса просыпалась по утрам в хорошем настроении и это ощущение радости бытия не покидало ее целый день, постарайтесь выбрать для ее комнаты сочетания цветов, создающие атмосферу свежести и нежности, легкости и оптимистичного взгляда на жизнь. 

Декорирую комнату для девочки можно использовать и яркие, активные сочетания цветов: оранжевый и травянисто-зеленый, бирюзовый и розовый, голубой и изумрудный. 

Если же ваша малышка по характеру – спокойная и чувствительная, возможно ей будет комфортно в пастельных сочетаниях тонов или в светлой комнате с цветочным узором.

Подобрать отличную кровать

Aménagement complet d'un 65m², Maud Rousset Maud Rousset Детская комната в стиле модерн
Maud Rousset

Maud Rousset
Maud Rousset
Maud Rousset

Декор кровати для девочки, конечно имеет большое значение, у каждой может быть сотня пожеланий по цвету подушки и любимой плюшевой игрушки в кроватке. Но, роль родителей в этом вопросе прозаична и сложна одновременно – вписать в интерьер комнаты удобное, эргономичное и в меру красочное место для сна и отдыха. Не стоит забывать, что основа любой кровати – это матрас, и именно к нему должно быть обращено основное внимание при оборудовании места для сна. Как бы ни хотелось поэкспериментировать с более мобильными вариантами диванчиков, создающих удобное место днем для игр и посиделок с подружками, кровать с эргономичным матрасом – незаменима. 

Во-первых, сон на качественной, в меру жесткой и в меру гладкой поверхности – лучший отдых для растущего детского позвоночника. Во-вторых, с воспитательной точки зрения также полезно с раннего детства разграничивать место для игр, активной деятельности и спокойного сна. Поэтому,  если вашей малышке и хочется устроить уютный мягкий уголок, пусть это лучше будет пара декоративных подушек на полу, а место для сна – оборудуйте полноценной кроватью.

Создать удобную игровую зону в комнате

Детская комната двухуровневая. Пентхаус., Katerina Butenko Katerina Butenko Детские комната в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Детская комната двухуровневая. Пентхаус.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Даже если размеры ограничены, можно постараться визуально отделить игровую зону от более спокойной по оформления части комнаты с письменным столом и кроватью. Постелите здесь яркий коврик на полу, поставьте пару легких пластиковых стульев, яркие и удобные контейнеры для хранения игрушек. 

Интересные идеи для декора игровой зоны в комнате для девочки вам подскажут ее любимые игры, сказки, мультфильмы. Приемы воплощения такого оформления достаточно просты: можно оклеить часть стены фотообоями с изображениями волшебных героев, подобрать настольную лампу в виде любимой игрушки маленькой хозяйки комнаты,  сделать настенный модуль с креплениями для детских рисунков.

Оборудовать уютное место для занятия

Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko Детские комната в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект квартиры для молодой пары с ребенком.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Даже если девочка еще совсем маленькая, ей пригодится удобный стол для детского творчества и постепенного знакомства с буквами и цифрами. Ну а в школьные годы именно удобное рабочее место становится центральным элементом детской комнаты.  

Удачным вариантом расположения стола в детской станет совмещение его поверхности с подоконником, это экономит пространство и дает нужный уровень освещения для школьных занятий за столом. В любом случае не лишним в рабочей зоне будет дополнительное освещение – потолочный светильник или настольная лампа. 

Кроме самого стола для оборудования рабочей зоны в комнате для девочки обязательно нужно сделать побольше открытых полок для учебников, журналов, уютных аксессуаров и закрытые шкафы для книг. Под столешницей расположите пару небольших выдвижных ящичков для ручек и карандашей. 

Украсить учебный процесс

Дизайн проект детской комнаты в ЖК Тихвин от Батенькофф homify Детская комнатa в классическом стиле Бумага Бежевый
homify

Дизайн проект детской комнаты в ЖК Тихвин от Батенькофф

homify
homify
homify

Долгие вечер за домашними уроками будут не столь грустны и скучны, если помощниками вашей дочки в этих сложных вопросах станет само пространство комнаты: красочные карты на стенах, веселые мягкие пазлы-дорожки из букв и цифр, дверцы шкафов, украшенные рисунком цифр таблицы умножения. Такие веселые дополнения детской комнаты помогут девочке почувствовать включенность в школьную жизнь, наполнить ее не только скучными заданиями, но и уютными мелочами. 

Воплотим в интерьере все девичьи мечты!

Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO Детская комнатa в скандинавском стиле
KYD BURO

Квартира Skandi Klubb

KYD BURO
KYD BURO
KYD BURO

Маленькие сказочницы и выдумщицы сами подскажут вам целый список самых невероятных идеи оформления детской комнаты, просто прислушайтесь к их пожеланиям, наивным, но таким искренним. Вспомните свое детство, когда радовали такие простые вещи, как крепость в углу комнаты – из пары стульев и подушек или большая картонная коробка, обклеенная любимыми фантиками – пиратский сундук с сокровищами. 

Красивый и уютный интерьер спальни
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