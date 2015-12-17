Как сделать идеальную комнату для девочки?

Чтобы ваша маленькая принцесса просыпалась по утрам в хорошем настроении и это ощущение радости бытия не покидало ее целый день, постарайтесь выбрать для ее комнаты сочетания цветов, создающие атмосферу свежести и нежности, легкости и оптимистичного взгляда на жизнь.

Декорирую комнату для девочки можно использовать и яркие, активные сочетания цветов: оранжевый и травянисто-зеленый, бирюзовый и розовый, голубой и изумрудный.

Если же ваша малышка по характеру – спокойная и чувствительная, возможно ей будет комфортно в пастельных сочетаниях тонов или в светлой комнате с цветочным узором.