Как сделать идеальную комнату для девочки?

Создавая уютную детскую комнату для девочки всегда хочется совместить так много всего – и нежные цвета интерьера, и удобную практичную мебель для отдыха и игр, и основательный уголок для школьных занятий, и место для хранения всех игрушек, и интересный виды декора с ее любимыми сказочными героями. Поэтому даже для оформления интерьера просторной комнаты лучше сразу выбрать единое направление, основываясь на интересах ребенка: легкий цветочный декор или мотивы одной из ее любимых сказок, веселый орнамент на фоне пастельных тонов или сдержанно-романтичный классический стиль.
Планируя обустройство любой детской комнаты нужно, прежде всего, обеспечить функциональный минимум для гармоничного развития ребенка: кровать, стол, мебель для хранения вещей и обязательно наличие свободной площади для игр и занятий. Как видите, даже самых необходимых предметов достаточно много, поэтому постарайтесь выделить для детской комнату побольше – здесь у ребенка целый мир, от спальни до игровой площадки. Психологи советуют выбирать для детской комнаты помещения не меньше 8-10 квадратных метров для одного ребенка. Конечно, в девичьей комнате скорее всего не будет крупногабаритных машин и танков, но место для кукольного домика или игрушечной кроватки тоже понадобится.
Чтобы ваша маленькая принцесса просыпалась по утрам в хорошем настроении и это ощущение радости бытия не покидало ее целый день, постарайтесь выбрать для ее комнаты сочетания цветов, создающие атмосферу свежести и нежности, легкости и оптимистичного взгляда на жизнь.
Декорирую комнату для девочки можно использовать и яркие, активные сочетания цветов: оранжевый и травянисто-зеленый, бирюзовый и розовый, голубой и изумрудный.
Если же ваша малышка по характеру – спокойная и чувствительная, возможно ей будет комфортно в пастельных сочетаниях тонов или в светлой комнате с цветочным узором.
Декор кровати для девочки, конечно имеет большое значение, у каждой может быть сотня пожеланий по цвету подушки и любимой плюшевой игрушки в кроватке. Но, роль родителей в этом вопросе прозаична и сложна одновременно – вписать в интерьер комнаты удобное, эргономичное и в меру красочное место для сна и отдыха. Не стоит забывать, что основа любой кровати – это матрас, и именно к нему должно быть обращено основное внимание при оборудовании места для сна. Как бы ни хотелось поэкспериментировать с более мобильными вариантами диванчиков, создающих удобное место днем для игр и посиделок с подружками, кровать с эргономичным матрасом – незаменима.
Во-первых, сон на качественной, в меру жесткой и в меру гладкой поверхности – лучший отдых для растущего детского позвоночника. Во-вторых, с воспитательной точки зрения также полезно с раннего детства разграничивать место для игр, активной деятельности и спокойного сна. Поэтому, если вашей малышке и хочется устроить уютный мягкий уголок, пусть это лучше будет пара декоративных подушек на полу, а место для сна – оборудуйте полноценной кроватью.
Даже если размеры ограничены, можно постараться визуально отделить игровую зону от более спокойной по оформления части комнаты с письменным столом и кроватью. Постелите здесь яркий коврик на полу, поставьте пару легких пластиковых стульев, яркие и удобные контейнеры для хранения игрушек.
Интересные идеи для декора игровой зоны в комнате для девочки вам подскажут ее любимые игры, сказки, мультфильмы. Приемы воплощения такого оформления достаточно просты: можно оклеить часть стены фотообоями с изображениями волшебных героев, подобрать настольную лампу в виде любимой игрушки маленькой хозяйки комнаты, сделать настенный модуль с креплениями для детских рисунков.
Даже если девочка еще совсем маленькая, ей пригодится удобный стол для детского творчества и постепенного знакомства с буквами и цифрами. Ну а в школьные годы именно удобное рабочее место становится центральным элементом детской комнаты.
Удачным вариантом расположения стола в детской станет совмещение его поверхности с подоконником, это экономит пространство и дает нужный уровень освещения для школьных занятий за столом. В любом случае не лишним в рабочей зоне будет дополнительное освещение – потолочный светильник или настольная лампа.
Кроме самого стола для оборудования рабочей зоны в комнате для девочки обязательно нужно сделать побольше открытых полок для учебников, журналов, уютных аксессуаров и закрытые шкафы для книг. Под столешницей расположите пару небольших выдвижных ящичков для ручек и карандашей.
Долгие вечер за домашними уроками будут не столь грустны и скучны, если помощниками вашей дочки в этих сложных вопросах станет само пространство комнаты: красочные карты на стенах, веселые мягкие пазлы-дорожки из букв и цифр, дверцы шкафов, украшенные рисунком цифр таблицы умножения. Такие веселые дополнения детской комнаты помогут девочке почувствовать включенность в школьную жизнь, наполнить ее не только скучными заданиями, но и уютными мелочами.
Маленькие сказочницы и выдумщицы сами подскажут вам целый список самых невероятных идеи оформления детской комнаты, просто прислушайтесь к их пожеланиям, наивным, но таким искренним. Вспомните свое детство, когда радовали такие простые вещи, как крепость в углу комнаты – из пары стульев и подушек или большая картонная коробка, обклеенная любимыми фантиками – пиратский сундук с сокровищами.