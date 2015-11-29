Дом для максимального удовольствия

Над проектом этого дома трудились нидерландские специалисты, поэтому приготовьтесь к тому, что он максимально приспособлен для комфортной жизни, а его дизайн по праву можно считать экологичным. Первоначально резиденция была темного цвета, холодная, с плохим светом и без четкого зонирования пространства. Архитекторы приложили все усилия, чтобы обеспечить благоприятное эстетическое восприятия не только интерьеру, но и пространству вокруг дома, который расположен в лесу где-то на юге Голландии.