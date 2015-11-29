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Дом для максимального удовольствия

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Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Дома в стиле модерн
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Над проектом этого дома трудились нидерландские специалисты, поэтому приготовьтесь к тому, что он максимально приспособлен для комфортной жизни, а его дизайн по праву можно считать экологичным. Первоначально резиденция была темного цвета, холодная, с плохим светом и без четкого зонирования пространства. Архитекторы приложили все усилия, чтобы обеспечить благоприятное эстетическое восприятия не только интерьеру, но и пространству вокруг дома, который расположен в лесу где-то на юге Голландии.

Где-то на лесной опушке

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Дома в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Авторы проекта не показали нам облик постройки до того, как она претерпела изменения, однако, мы знаем, что дом строился 70-х годах и был лишен логики. Находясь среди высоких сосен, в его комнатах было мало естественного света, что, безусловно, лишало его радушной и комфортной атмосферы.

Глобальные перемены

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Дома в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Входное пространство было полностью переделано, здесь же разместилась площадка для семейных посиделок. Выбор мебели можно объяснить желанием поддержать естественную и нетронутую атмосферу жизни в лесу.

Характерные черты

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Столовая комната в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Сердцем столовой стала великолепная столешница из массива, полученная из старого, разветвляющегося дерева. По сути, это доска из одного большого сучка, а древесина вокруг него самая свилеватая, темная и красивая. Природные дефекты придают столу дополнительную изысканность и эксклюзивный вид.

Свет важен во всем

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Гостиная в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Из этой точки мы видим, что световое решение было реализовано по высшему разряду и все комнаты озарены солнечными лучами, которые так ценятся в Скандинавии. Стоит заметить, что в доме не используются шторы или жалюзи. Однако архитекторы предусмотрели еще один приятный сюрприз.

Жизнь в лесу

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Гостиная в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Проникающий в дом свет поддерживает загадочную игру теней, которая невероятным образом перекликается с естественной лесной средой. Мебель имеет натуральную текстуру дерева, акценты расставлены однородным цветом, который встречается в обивке мягкой мебели и светильниках.

Комфорт и уют

Bosvilla Soest, Bureau MT Bureau MT Гостиная в стиле модерн
Bureau MT

Bureau MT
Bureau MT
Bureau MT

Пространственная открытость и простор достигнут благодаря доминированию белого цвета. Зона отдыха возле камина выделена диванной группой и ковром, без которого не обходится ни один скандинавский дом. Деревянная скульптура органично дополняет эстетику помещения и подчеркивает характер интерьера.

Подводные камни строительства модульного дома
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