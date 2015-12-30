Идеи для зеркального декора в интерьере

Трендовый зеркальный декор в дизайне интерьера – это возможность сделать комнату роскошнее, светлее и на вид просторное. Активно использующийся в стилях ар-деко, бразильяно и гламурный шик, зеркальный декор может быть самым разным – от полной отделки стены зеркалами различных форм до маленького зеркального кофейного столика.

Собранные нами идеи от дизайнеров homify призваны показать вам огромные возможности для зеркальных дизайнерских приемов и привлечь внимание к этой прекрасной технологии.