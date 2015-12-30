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Идеи для зеркального декора в интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projeto 12 - Residência Clean, GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA Столовая комната в стиле модерн
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Трендовый зеркальный декор в дизайне интерьера – это возможность сделать комнату роскошнее, светлее и на вид просторное. Активно использующийся в стилях ар-деко, бразильяно и гламурный шик, зеркальный декор может быть самым разным – от полной отделки стены зеркалами различных форм до маленького зеркального кофейного столика.

Собранные нами идеи от дизайнеров homify призваны показать вам огромные возможности для зеркальных дизайнерских приемов и привлечь внимание к этой прекрасной технологии.

Зеркала в стиле ар-деко

Dining room at the Chester Street House Nash Baker Architects Ltd Столовая комната в классическом стиле
Nash Baker Architects Ltd

Dining room at the Chester Street House

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

В отличие от стилей бразильяно и минимализм, зеркала в ар-деко используются с особым размахом. Как вы видите, дизайнер не ограничился отделкой портала камина тремя большими зеркалами, но также украсил ее зеркальной звездой с удивительной серебряной рамой.

Зеркальная стена

Sítio P.P.N.R, Bellini Arquitetura e Design Bellini Arquitetura e Design Ванная комната в стиле модерн
Bellini Arquitetura e Design

Bellini Arquitetura e Design
Bellini Arquitetura e Design
Bellini Arquitetura e Design

Отделка стены зеркалами может быть очень разной – от простых прямоугольников до ромбов и классических зеркальных настенных колонн. В ар-деко также популярны зеркальные звезды на стенах, а в минимализме – сплошные огромные зеркала в холлах, например, формата 3x4 метра.

Зеркальная мозаика

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Зеркальная мозаика – это маленькие зеркала, которые не позволяют использовать зеркало в качестве предмета будуара. Если в первом варианте зеркальной стены части зеркал достаточно большие, то в зеркальной мозаике они могут быть размером от 1x1 см до 10x10 сантиметров. Зеркальная мозаика может быть комбинированной – использовать тонированное стекло, керамическую плитку или другие типы отделки.

Мебель с зеркальной столешницей

obra residêncial scs, Sandra Sanches Arq e Design de Interiores Sandra Sanches Arq e Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
Sandra Sanches Arq e Design de Interiores

Sandra Sanches Arq e Design de Interiores
Sandra Sanches Arq e Design de Interiores
Sandra Sanches Arq e Design de Interiores

Кофейные или придиванные столики с зеркальной столешницей, а также консольные или прикроватные тумбочки – такая мебель украсит ваш интерьер с шиком и блеском. Чаще всего такой вариант используется в современных стилях и отлично помогает добавить им капельку гламура и люкса.

Кухня с зеркальной столешницей

Apartamento Botanica, Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores Кухня в стиле модерн
Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores

Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores
Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores
Adriane Perotoni Arquitetura.Interiores

Созданная не из зеркал, но из потрясающе отражающего металла, такая столешница может стать настоящей гордостью хозяйки или хозяина. Стильная, смелая и современная, она поможет сделать даже маленькую кухню очень модной.

Зеркала в стиле бразильяно

RESIDENCIA FAMILIAR SÃO CONRADO RJ, AR Arquitetura & Interiores AR Arquitetura & Interiores Столовая комната в стиле модерн
AR Arquitetura &amp; Interiores

RESIDENCIA FAMILIAR SÃO CONRADO RJ

AR Arquitetura & Interiores
AR Arquitetura &amp; Interiores
AR Arquitetura & Interiores

В стиле бразильяно мы найдем зеркала, обычно квадратные или прямоугольные, которые составляются в различных комбинациях для украшения столовой, гостиной и прихожей. В спальнях это более крупные зеркала, способные оформить всю стену целиком – размером около 3x3 метра. В использовании зеркал стиль бразильяно очень консервативен, и в отличии от ар-деко мы найдем здесь скорее минималистичный и современный подход, чем классический.

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Зеркальная мебель

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti Спальня в стиле модерн
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

Настоящая мебель, со всех сторон оформленная зеркалами – независимый тренд сезона, который успел проникнуть во все стили дизайна интерьера сразу. Добавив в интерьер такое украшение, вы точно можете считать, что сделали его модным.

Куда подходит зеркальная мебель

REVESTIMIENTOS DE CEMENTO, Bara Bara Гостиная в стиле модерн
Bara

REVESTIMIENTOS DE CEMENTO

Bara
Bara
Bara

Зеркальная мебель подходит для гостиной, спальни, столовой, прихожей и холла, тогда как в детской и на кухне используется реже всего. Тем не менее, зеркальная полочка не мешала еще ни одной красивой комнате стать еще более прекрасной.

Зеркальная мебель в современном интерьере

Projeto 12 - Residência Clean, GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA Спальня в стиле модерн
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

В современном интерьере зеркальная мебель смотрится отлично – особенно, если добавить к ней один классический предмет в виде люстры, кресла, дивана или кровати с текстильными изголовьем. Зеркальная мебель способна преображать пространство так, что оно вмиг становится более стильным, а иногда – просто завораживающим.

Зеркальная отделка

Projeto 12 - Residência Clean, GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA Столовая комната в стиле модерн
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA
GREISSE PANAZZOLO ARQUITETURA

Кроме стен зеркалами может быть украшена барная стойка, потолок, пол (например, по периметру комнаты с подсветкой) и подоконники. Мест для применения данной идеи вы найдете достаточно много даже в обычной квартире.

Зеркальная мебель в ванной

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Ванная комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

В ванной комнате использование зеркальной мебели быстро становится популярным. Из-за маленьких размеров помещения такой ход отлично подходит для тех, кто хочет чувствовать себя комфортнее на 4-7 квадратных метрах.

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