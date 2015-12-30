Идеи для зеркального декора в интерьере

Трендовый зеркальный декор в дизайне интерьера – это возможность сделать комнату роскошнее, светлее и на вид просторное. Активно использующийся в стилях ар-деко, бразильяно и гламурный шик, зеркальный декор может быть самым разным – от полной отделки стены зеркалами различных форм до маленького зеркального кофейного столика.
Собранные нами идеи от дизайнеров homify призваны показать вам огромные возможности для зеркальных дизайнерских приемов и привлечь внимание к этой прекрасной технологии.
В отличие от стилей бразильяно и минимализм, зеркала в ар-деко используются с особым размахом. Как вы видите, дизайнер не ограничился отделкой портала камина тремя большими зеркалами, но также украсил ее зеркальной звездой с удивительной серебряной рамой.
Отделка стены зеркалами может быть очень разной – от простых прямоугольников до ромбов и классических зеркальных настенных колонн. В ар-деко также популярны зеркальные звезды на стенах, а в минимализме – сплошные огромные зеркала в холлах, например, формата 3x4 метра.
Зеркальная мозаика – это маленькие зеркала, которые не позволяют использовать зеркало в качестве предмета будуара. Если в первом варианте зеркальной стены части зеркал достаточно большие, то в зеркальной мозаике они могут быть размером от 1x1 см до 10x10 сантиметров. Зеркальная мозаика может быть комбинированной – использовать тонированное стекло, керамическую плитку или другие типы отделки.
Кофейные или придиванные столики с зеркальной столешницей, а также консольные или прикроватные тумбочки – такая мебель украсит ваш интерьер с шиком и блеском. Чаще всего такой вариант используется в современных стилях и отлично помогает добавить им капельку гламура и люкса.
Созданная не из зеркал, но из потрясающе отражающего металла, такая столешница может стать настоящей гордостью хозяйки или хозяина. Стильная, смелая и современная, она поможет сделать даже маленькую кухню очень модной.
В стиле бразильяно мы найдем зеркала, обычно квадратные или прямоугольные, которые составляются в различных комбинациях для украшения столовой, гостиной и прихожей. В спальнях это более крупные зеркала, способные оформить всю стену целиком – размером около 3x3 метра. В использовании зеркал стиль бразильяно очень консервативен, и в отличии от ар-деко мы найдем здесь скорее минималистичный и современный подход, чем классический.
Настоящая мебель, со всех сторон оформленная зеркалами – независимый тренд сезона, который успел проникнуть во все стили дизайна интерьера сразу. Добавив в интерьер такое украшение, вы точно можете считать, что сделали его модным.
Зеркальная мебель подходит для гостиной, спальни, столовой, прихожей и холла, тогда как в детской и на кухне используется реже всего. Тем не менее, зеркальная полочка не мешала еще ни одной красивой комнате стать еще более прекрасной.
В современном интерьере зеркальная мебель смотрится отлично – особенно, если добавить к ней один классический предмет в виде люстры, кресла, дивана или кровати с текстильными изголовьем. Зеркальная мебель способна преображать пространство так, что оно вмиг становится более стильным, а иногда – просто завораживающим.
Кроме стен зеркалами может быть украшена барная стойка, потолок, пол (например, по периметру комнаты с подсветкой) и подоконники. Мест для применения данной идеи вы найдете достаточно много даже в обычной квартире.
В ванной комнате использование зеркальной мебели быстро становится популярным. Из-за маленьких размеров помещения такой ход отлично подходит для тех, кто хочет чувствовать себя комфортнее на 4-7 квадратных метрах.
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