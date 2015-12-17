Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразильяно

Еще одна потрясающая квартира в стиле бразильяно оформлена в белоснежно-голубых тонах для молодой семейной пары. Здесь тоже большую роль в декоре сыграл текстиль, а также встроенная подсветка и трендовые аксессуары.

Особенным достоянием этой квартиры стала модульная кухня – часть ее расположилась на присоединенной лоджии, а часть оставлена у входа в квартиру. Посередине мы найдем зону для TV, а сам столь многофункциональный модуль выглядит очень стильно.

Статью об этой квартире вы найдете здесь.