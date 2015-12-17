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Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразильяно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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7 дизайн-проектов однокомнатных квартир в стиле бразильяно ждут вас в этой статье, полные элегантных идей и оформленные в соответствии со всеми мировыми интерьерными трендами!

Апартаменты «Голубая лагуна»: спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Гламурный и очень современный дизайн-проект однокомнатной квартиры выполнен в белоснежно-голубых тонах. Городские апартаменты площадью около 32 квадратных метров. Небольшая спальня рядом с ванной комнатой и встроенным зеркальным модулем хранения выглядит очень гламурно и украшена разнообразным текстилем. А крохотная кухня приютилась возле входа  в квартиру и реализована на площади, примерно равной 5 квадратным метрам.

Апартаменты «Голубая лагуна»: кухня и гостиная

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

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homify
homify

С этого ракурса видно, что в этом проекте важную роль сыграла присоединенная лоджия – там расположился кабинет и парадная столовая для принятия гостей. Особенной роскоши интерьеру придает текстиль – ковер с высоким ворсом, многочисленные стильные подушки в спальне, гостиной и столовой и элегантные шторы.

Апартаменты «Американо»: гостиная и кухня

homify Гостиная в стиле модерн
homify

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homify
homify

Эта шикарная квартира в глянцевом стиле бразильяно выглядит идеальным местом для жизни молодого человека! Оттенки виски с колой с антуражем американского винтажа здесь как раз кстати! 

Апартаменты «Глянцевая нежность»: кухня

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Еще одна потрясающая квартира  в стиле бразильяно оформлена в белоснежно-голубых тонах для молодой семейной пары. Здесь тоже большую роль в декоре сыграл текстиль, а также встроенная подсветка и трендовые аксессуары.

Особенным достоянием этой квартиры стала модульная кухня – часть ее расположилась на присоединенной лоджии, а часть оставлена у входа в квартиру. Посередине мы найдем зону для TV, а сам столь многофункциональный модуль выглядит очень стильно.

Статью об этой квартире вы найдете здесь.

Апартаменты «Яркая геометрия»: кухня

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этих эффектных апартаментах в стиле бразильяно вас ждет еще один сюрприз – потрясающее декоративное оформление стены зеркалами и постерами в многослойном формате. Оригинальная идея смотрится просто удивительно в формате маленькой квартиры и в стиле бразильяно, в частности.

Апартаменты «Вишневый люкс»: кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один очень сочный проект апартаментов в стиле бразильяно – эффектная квартира с просто феноменальной площадью в 22 квадратных метра (без площади большой лоджии). Она поразит вас удачной компоновкой мебели и систем хранения.

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Апартаменты «Яркая геометрия»: спальня и гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С другого ракурса (будто мы только что зашли в квартиру) видим, что между гостиной и спальней установлен декоративный зеркальный экран, а балкон при гостиной оборудован стеклянными дверьми-слайдерами.

Апартаменты «Вишневый люкс»: спальня и гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

С этой позиции видно, что спальня в таких маленьких апартаментах осталась полноценной и очень парадной, а гостиная разместилась рядом с лоджией, на которой с помощью пластмассовой и стеклянной мебели образовалась летняя столовая.  Для зимнего использования возможно организация столовой рядом с диваном – с помощью придвижного столика, по типу столика для ноутбука.

Апартаменты «Золото и блеск софитов»: общий план

Arquitetura de Interiores Residencial , Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores Гостиная в стиле модерн
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores

Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores
Ana Cristina Avila Arquitetura e Interiores

Перепланировка однокомнатной квартиры в студию с частичным сохранение перегородки вверху стало очень удачным решением для создания просторного и светлого помещения. Между кухней и гостиной кроется главный декоративный прием проекта – перегородка-светильник в формате декоративной барной стойки с подсветкой изнутри, сквозь золотые «потертости». Вкупе с зеркальной мебелью, обилием стекла и встроенной подсветки в интерьере такой прием выглядит очень шикарно даже на маленькой площади.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;

— Идеи дизайна стильной столовой комнаты.

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

homify ГостинаяОсвещение
homify

homify
homify
homify

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
Непобедимая классика
А вам понравился стиль бразильяно в дизайне однокомнатных квартир?

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