Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразильяно

7 дизайн-проектов однокомнатных квартир в стиле бразильяно ждут вас в этой статье, полные элегантных идей и оформленные в соответствии со всеми мировыми интерьерными трендами!
Гламурный и очень современный дизайн-проект однокомнатной квартиры выполнен в белоснежно-голубых тонах. Городские апартаменты площадью около 32 квадратных метров. Небольшая спальня рядом с ванной комнатой и встроенным зеркальным модулем хранения выглядит очень гламурно и украшена разнообразным текстилем. А крохотная кухня приютилась возле входа в квартиру и реализована на площади, примерно равной 5 квадратным метрам.
С этого ракурса видно, что в этом проекте важную роль сыграла присоединенная лоджия – там расположился кабинет и парадная столовая для принятия гостей. Особенной роскоши интерьеру придает текстиль – ковер с высоким ворсом, многочисленные стильные подушки в спальне, гостиной и столовой и элегантные шторы.
Эта шикарная квартира в глянцевом стиле бразильяно выглядит идеальным местом для жизни молодого человека! Оттенки виски с колой с антуражем американского винтажа здесь как раз кстати!
Еще одна потрясающая квартира в стиле бразильяно оформлена в белоснежно-голубых тонах для молодой семейной пары. Здесь тоже большую роль в декоре сыграл текстиль, а также встроенная подсветка и трендовые аксессуары.
Особенным достоянием этой квартиры стала модульная кухня – часть ее расположилась на присоединенной лоджии, а часть оставлена у входа в квартиру. Посередине мы найдем зону для TV, а сам столь многофункциональный модуль выглядит очень стильно.
Статью об этой квартире вы найдете здесь.
В этих эффектных апартаментах в стиле бразильяно вас ждет еще один сюрприз – потрясающее декоративное оформление стены зеркалами и постерами в многослойном формате. Оригинальная идея смотрится просто удивительно в формате маленькой квартиры и в стиле бразильяно, в частности.
Еще один очень сочный проект апартаментов в стиле бразильяно – эффектная квартира с просто феноменальной площадью в 22 квадратных метра (без площади большой лоджии). Она поразит вас удачной компоновкой мебели и систем хранения.
С другого ракурса (будто мы только что зашли в квартиру) видим, что между гостиной и спальней установлен декоративный зеркальный экран, а балкон при гостиной оборудован стеклянными дверьми-слайдерами.
С этой позиции видно, что спальня в таких маленьких апартаментах осталась полноценной и очень парадной, а гостиная разместилась рядом с лоджией, на которой с помощью пластмассовой и стеклянной мебели образовалась летняя столовая. Для зимнего использования возможно организация столовой рядом с диваном – с помощью придвижного столика, по типу столика для ноутбука.
Перепланировка однокомнатной квартиры в студию с частичным сохранение перегородки вверху стало очень удачным решением для создания просторного и светлого помещения. Между кухней и гостиной кроется главный декоративный прием проекта – перегородка-светильник в формате декоративной барной стойки с подсветкой изнутри, сквозь золотые «потертости». Вкупе с зеркальной мебелью, обилием стекла и встроенной подсветки в интерьере такой прием выглядит очень шикарно даже на маленькой площади.
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