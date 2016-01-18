Решаем проблемы двухкомнатной квартиры

То, что двухкомнатная квартира таит в себе не меньше хлопот, чем однокомнатная, знают только ее владельцы. Кажется, что в ней достаточно места для нормальной жизни, но с помощью профессионального дизайнера и планировщика его может стать гораздо больше.
На помощь владельцам двухкомнатных квартир приходит стиль бразильяно. Рассчитанный на современную перепланировку (объединение гостиной комнаты с кухней с полным или частичным сносом перегородки) он делает дизайн-проект квартиры настолько изящным, современным и роскошным, что трудно поверить, что эта та же самая квартира.
Объединив прихожую, коридор, кухню и гостиную в одно помещение, дизайнер получил простор для действий и смог реализовать роскошный дизайн-проект в шоколадных тонах. Длинный коридор, теперь использующийся под столовую, а ранее ведущий к ванной комнате и спальне, теперь солнечный и светлый.
Здесь мы видим, что последний уголок коридора, ранее позволявший создать развилку – проход в ванную комнату и спальню, теперь является частью жилой комнаты. Благодаря этому здесь организовался туалетный столик, а шкаф-купе смог стать шире на 20 сантиметров.
Площадь проекта: гостиная – 17 кв.м., кухня – 8 кв.м., столовая – 8 кв.м., спальня – 14 кв.м., ванная комната – 3,5 кв.м., лоджия – 3 кв.м.
Если вы щелкните по фотографии проекта, но она откроется в полном размере и справа вы найдете ссылку на весь проект квартиры. Там вы найдете маленькую лоджию при кухне, которая стала прачечной, а также балкон, не включенный в площадь всей квартиры из-за своего нестандартного, но по-бразильски большого размера.
В этой квартире присоединенная лоджия и полная перепланировка позволили сделать мечту о просторной квартире реальностью. Коридор, кухня, прихожая, гостиная и лоджия теперь – одно пространство. Стильное и модное, достойное обложки журнала.
Площадь проекта: гостиная с присоединенной лоджией – 26 кв.м., кухня – 8 кв.м., спальня –11 кв.м., уборная – 2 кв.м., ванная комната – 3 кв.м., прихожая – 4 кв.м.
В данной квартире также присутствует дополнительная парадная столовая, которая может быть не включена в наши расчеты из-за своего бонусного значения. Кроме того, при кухне есть нестандартный уголок с прачечной, которую мы также решаем опустить из-за ее характерности лишь для Латинской Америки.
В маленькой спальне дизайнер предусмотрел удобный туалетный столик вдоль окна, позволяющий экономить площадь и пользоваться функционалом одновременно. TV-зона замаскирована под еще один модуль шкафа купе, что делает ее дизайн очень модным и стильным.
Современный проект двухкомнатной квартиры подразумевает полное открытие общественной зоны – кухня, столовая, прихожая, гостиная и маленький уголок с кабинетом, а также присоединенный к большой комнате балкон находятся в одном общем пространстве.
Его площадь – 41 квадратный метр, она помогла использовать каждый квадратный сантиметр с большим эффектом и отдачей, чем если бы мы попытались скомбинировать функции в рамках типовых перегородок. Зонирование производится декоративными способами – два ярких стула отделяют гостиную от прихожей, на месте старой перегородки между гостиной и кухней вы найдете стеллаж с книгами, а кулинарную и столовую зону разделяет кухонный остров, совмещенный из-за маленькой площади с основным гарнитуром.
Стильная и современная кухня площадью в 7 квадратных метров просто гениальна – массивная столешница, дизайнерская бытовая техника и яркие винные оттенки делают ее невероятно роскошной. В прошлом освещенная лишь маленьким окном она теперь получает солнечный свет из зоны гостиной, где дизайнер присоединил еще и большую лоджию к жилой площади.
Чтобы сделать маленькую спальню, было решено объединить эту комнату с ванной комнатой. Из-за встроенного шкафа-купе, который занимает площадь почти равную 3,5 квадратным метрам, сама спальня стала еще более миниатюрной. Так, большое пространство в 17 квадратных метров теперь разделено стеклянной перегородкой, а вход в ванную осуществляется отсюда, что позволяет присоединить к площади ванной еще и часть коридора для организации мест хранения.
Площадь проекта: кухня и столовая 12 – кв.м., прихожая – 5 кв.м., гостиная с присоединенным балконом – 24 кв.м., спальня – 12 кв.м., ванная комната – 6 кв.м., гостевая уборная – 1,5 кв.м.
Объединение гостиной и кухни с оставлением части перегородки в месте у окна – идеальное решение для легкого ремонта. С одной стороны такая стена может быть украшена обоями или декоративными панелями, а с другой – керамической плиткой или любым другим материалом. В месте, где была старая стена, устанавливается столовая группа, помогающая зонировать помещение и сделать его более геометричным. Балкон или лоджия в таком случае могут как присоединяться, так и оставаться отдельными.
Уютная спальня, оформленная в стиле мастер-сьюта. Широкое текстильное изголовье на всю длину стены, удобная модульная мебель на противоположной и отделка в нейтральных кофейных тонах помогает сделать маленькую комнату изящной и красивой. Отделка зоны TV с помощью декоративных панелей – очень стильный и модный ход, который наравне с римскими шторами у окна плюс к дополнительным классическим делает интерьер еще более трендовым.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;