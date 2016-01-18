Решаем проблемы двухкомнатной квартиры

То, что двухкомнатная квартира таит в себе не меньше хлопот, чем однокомнатная, знают только ее владельцы. Кажется, что в ней достаточно места для нормальной жизни, но с помощью профессионального дизайнера и планировщика его может стать гораздо больше.

На помощь владельцам двухкомнатных квартир приходит стиль бразильяно. Рассчитанный на современную перепланировку (объединение гостиной комнаты с кухней с полным или частичным сносом перегородки) он делает дизайн-проект квартиры настолько изящным, современным и роскошным, что трудно поверить, что эта та же самая квартира.