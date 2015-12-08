Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Бразильяно: стиль, идеальный для малогабариток

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Стиль бразильяно – сочетание глянца и гламура, функционала и изысканных решений. Он помогает владельцам небольших квартир творить на маленькой площади настоящие чудеса!

В самой Бразилии он уже стал культовым – самым модным и трендовым, настоящим стилем мечты для оформления квартиры в городе. На волне южноамериканского прогресса и обожания столь привлекательного подхода в дизайне малогабариток мы публикуем статью о стиле, который обещает полностью перевернуть урбанистический стиль жизни!

В основе стиля бразильяно лежит проблема – маленькие бразильские квартиры в плотной высотной застройке и с типичными планировками, в основном в городе Сан-Паулу. Крохотные студии от 16 до 25 квадратных метров и однокомнатные квартиры от 30 до 42 квадратных метров и их владельцы хотят начать жизнь с чистого листа. Но как это сделать, если вы ограничены площадью?

Бразильяно – это не просто красивая обертка, которая красиво смотрится на фотографиях. Это реальные комбинации и схемы, которые позволяют обеспечить хранение и достаточный функционал в маленькой квартире. Кухни, которые невидимы и безумно аккуратны, стильные гостиные, комфортабельные, не занимающие много места и глянцевые домашние офисы. Кажется, что бразильяно просто взял и воплотил все наши мечты в реальность! Посмотрим, как он это делает?

Декоративные приемы

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В основе столь оглушительной популярности стиля бразильяно в Южной Америке является сочетание современного комфорта и колоритности, всегда присущей португальским и испанским интерьерам. Здесь особенность национального характера – стремление к эффектности, гламуру и шику – дизайнеры смогли объединить с удобной, вместительной и при этом очень красивой мебелью.

Основными декоративными приемами в стиле бразильяно являются зеркала, многослойность в текстиле, сложная профессиональная подсветка, использование блестящих и зеркальных предметов декора и мебели, а также нестандартная многофункциональная мебель и модули хранения, иногда просто поражающие своей гениальностью.

Кухня в стиле бразильяно

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Кухня в стиле бразильяно – это не просто схема модулей и цветовых комбинаций, но и оригинальное решение проблемы малогабаритных квартир. Здесь мы видим раковины, эксклюзивно подобранные под размер столешницы, встроенные микроволновки и холодильники маленьких размеров, мульти-функциональные зоны хранения и специальные боксы и модули внутри полок – для повышения эргономичности всего пространства.

Чаще всего на такой кухне присутствует очень строгий подход к выбору цветовой гаммы. Вся посуда, бытовая техника, все аксессуары для хранения и декора подобраны дизайнером так, чтобы в процессе реального использования интерьер всегда оставался идеальным с эстетической точки зрения. Обычно кухни в стиле бразильяно имеют общую площадь от 4 до 8 квадратных метров, часто разделенную на две зоны – кулинарную и столовую, которые могут находиться в разных частях квартиры.

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мебель в стиле бразильяно

homify Балкон и терраса в стиле минимализм Белый
homify

homify
homify
homify

Мультифункциональная мебель – это не просто модные слова, с помощью которых можно красиво подать какой-то новый продукт или фирму. Посмотрите на интерьер в стиле бразильяно на фотографии выше и вы поймете, что эти слова – не пустой звук. Здесь, в модуле длиной менее 3-х метров, мы найдем стильные, глянцевые и на 100% luxury TV-зону, кухню и маленькую библиотеку.

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Цветовая гамма в стиле бразильяно

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Традиционно для дизайна квартиры в стиле бразильяно выбирается трехцветная гамма. Здесь мы видим черный, красный и белый цвета, а в проекте кухни-гостиной выше –бежевый, белый и синий. Такой ход позволяет найти золотую середину по количеству оттенков в маленькой квартире и при этом иметь возможность добавить акцентный декор.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Зонирование в стиле бразильяно

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Практически самым эффектным в дизайн-проектах в стиле бразильяно являются планировочные решения, наравне с многофункциональной мебелью они создают основу всего интерьера. Так, студии превращаются в настоящие квартиры, однокомнатные – в райский мир для двоих, а более просторные квартиры и вовсе становятся похожими на виллу.

Аксессуары в стиле бразильяно

Apartamento em Moema, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Гостиная в стиле модерн
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Абстрактное и современное искусство, блестки и позолота, цветное стекло, этнические вазы и скульптуры, а также фото-рамки, глянцевые издания легендарных книг и подушки составляют основу мелкого декора в стиле бразильяно.

​ Спальня в стиле бразильяно

Apartamento em Moema, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Спальня в стиле модерн
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Традиционная спальня в стиле бразильяно обычно оформлена в нейтральных тонах, но при этом имеет множество подушек, мест для хранения мелочей и книг, высокое изголовье и элегантное декоративное решение.

​ Зеркала в стиле бразильно

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti Спальня в стиле модерн
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

Зеркальное оформление стен, потолка, зеркальная и стеклянная посуда, аксессуары и скульптуры, зеркальная мебель – комоды, модули для хранения, шкафы-купе и прикроватные тумбочки являются одной из главных изюминок стиля бразильяно.

Детская в стиле бразильяно

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Яркие, красивые, стильные и дизайнерские детские, выполненные в стиле бразильяно, всегда поражают и вдохновляют. Они составлены из простых и понятных элементов, потому их проекты всегда можно повторить самостоятельно.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;

— Идеи дизайна стильной столовой комнаты.

Проект загородного дома в стиле минимализм
А вам понравился стиль бразильяно?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо