Бразильяно: стиль, идеальный для малогабариток

Стиль бразильяно – сочетание глянца и гламура, функционала и изысканных решений. Он помогает владельцам небольших квартир творить на маленькой площади настоящие чудеса!

В самой Бразилии он уже стал культовым – самым модным и трендовым, настоящим стилем мечты для оформления квартиры в городе. На волне южноамериканского прогресса и обожания столь привлекательного подхода в дизайне малогабариток мы публикуем статью о стиле, который обещает полностью перевернуть урбанистический стиль жизни!

В основе стиля бразильяно лежит проблема – маленькие бразильские квартиры в плотной высотной застройке и с типичными планировками, в основном в городе Сан-Паулу. Крохотные студии от 16 до 25 квадратных метров и однокомнатные квартиры от 30 до 42 квадратных метров и их владельцы хотят начать жизнь с чистого листа. Но как это сделать, если вы ограничены площадью?

Бразильяно – это не просто красивая обертка, которая красиво смотрится на фотографиях. Это реальные комбинации и схемы, которые позволяют обеспечить хранение и достаточный функционал в маленькой квартире. Кухни, которые невидимы и безумно аккуратны, стильные гостиные, комфортабельные, не занимающие много места и глянцевые домашние офисы. Кажется, что бразильяно просто взял и воплотил все наши мечты в реальность! Посмотрим, как он это делает?