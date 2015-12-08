Бразильяно: стиль, идеальный для малогабариток

Стиль бразильяно – сочетание глянца и гламура, функционала и изысканных решений. Он помогает владельцам небольших квартир творить на маленькой площади настоящие чудеса!
В самой Бразилии он уже стал культовым – самым модным и трендовым, настоящим стилем мечты для оформления квартиры в городе. На волне южноамериканского прогресса и обожания столь привлекательного подхода в дизайне малогабариток мы публикуем статью о стиле, который обещает полностью перевернуть урбанистический стиль жизни!
В основе стиля бразильяно лежит проблема – маленькие бразильские квартиры в плотной высотной застройке и с типичными планировками, в основном в городе Сан-Паулу. Крохотные студии от 16 до 25 квадратных метров и однокомнатные квартиры от 30 до 42 квадратных метров и их владельцы хотят начать жизнь с чистого листа. Но как это сделать, если вы ограничены площадью?
Бразильяно – это не просто красивая обертка, которая красиво смотрится на фотографиях. Это реальные комбинации и схемы, которые позволяют обеспечить хранение и достаточный функционал в маленькой квартире. Кухни, которые невидимы и безумно аккуратны, стильные гостиные, комфортабельные, не занимающие много места и глянцевые домашние офисы. Кажется, что бразильяно просто взял и воплотил все наши мечты в реальность! Посмотрим, как он это делает?
В основе столь оглушительной популярности стиля бразильяно в Южной Америке является сочетание современного комфорта и колоритности, всегда присущей португальским и испанским интерьерам. Здесь особенность национального характера – стремление к эффектности, гламуру и шику – дизайнеры смогли объединить с удобной, вместительной и при этом очень красивой мебелью.
Основными декоративными приемами в стиле бразильяно являются зеркала, многослойность в текстиле, сложная профессиональная подсветка, использование блестящих и зеркальных предметов декора и мебели, а также нестандартная многофункциональная мебель и модули хранения, иногда просто поражающие своей гениальностью.
Кухня в стиле бразильяно – это не просто схема модулей и цветовых комбинаций, но и оригинальное решение проблемы малогабаритных квартир. Здесь мы видим раковины, эксклюзивно подобранные под размер столешницы, встроенные микроволновки и холодильники маленьких размеров, мульти-функциональные зоны хранения и специальные боксы и модули внутри полок – для повышения эргономичности всего пространства.
Чаще всего на такой кухне присутствует очень строгий подход к выбору цветовой гаммы. Вся посуда, бытовая техника, все аксессуары для хранения и декора подобраны дизайнером так, чтобы в процессе реального использования интерьер всегда оставался идеальным с эстетической точки зрения. Обычно кухни в стиле бразильяно имеют общую площадь от 4 до 8 квадратных метров, часто разделенную на две зоны – кулинарную и столовую, которые могут находиться в разных частях квартиры.
Мультифункциональная мебель – это не просто модные слова, с помощью которых можно красиво подать какой-то новый продукт или фирму. Посмотрите на интерьер в стиле бразильяно на фотографии выше и вы поймете, что эти слова – не пустой звук. Здесь, в модуле длиной менее 3-х метров, мы найдем стильные, глянцевые и на 100% luxury TV-зону, кухню и маленькую библиотеку.
Традиционно для дизайна квартиры в стиле бразильяно выбирается трехцветная гамма. Здесь мы видим черный, красный и белый цвета, а в проекте кухни-гостиной выше –бежевый, белый и синий. Такой ход позволяет найти золотую середину по количеству оттенков в маленькой квартире и при этом иметь возможность добавить акцентный декор.
Практически самым эффектным в дизайн-проектах в стиле бразильяно являются планировочные решения, наравне с многофункциональной мебелью они создают основу всего интерьера. Так, студии превращаются в настоящие квартиры, однокомнатные – в райский мир для двоих, а более просторные квартиры и вовсе становятся похожими на виллу.
Абстрактное и современное искусство, блестки и позолота, цветное стекло, этнические вазы и скульптуры, а также фото-рамки, глянцевые издания легендарных книг и подушки составляют основу мелкого декора в стиле бразильяно.
Традиционная спальня в стиле бразильяно обычно оформлена в нейтральных тонах, но при этом имеет множество подушек, мест для хранения мелочей и книг, высокое изголовье и элегантное декоративное решение.
Зеркальное оформление стен, потолка, зеркальная и стеклянная посуда, аксессуары и скульптуры, зеркальная мебель – комоды, модули для хранения, шкафы-купе и прикроватные тумбочки являются одной из главных изюминок стиля бразильяно.
Яркие, красивые, стильные и дизайнерские детские, выполненные в стиле бразильяно, всегда поражают и вдохновляют. Они составлены из простых и понятных элементов, потому их проекты всегда можно повторить самостоятельно.
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