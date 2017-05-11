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Дизайн маленькой ванной в стиле бразильяно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Apartamento Trama, Arquiteta Clarice Semerene, Joana França Joana França Ванная комната в стиле модерн
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Маленькая ванная комната – вовсе не повод мириться со скучным или слишком традиционным дизайном интерьера. Для нее существует масса идей, и самые колоритные и люксовые из них выполнены в стиле бразильяно!

Специально для вас мы собрали эксклюзивную фото-подборку, в которой вдохновения больше, чем сладости в сахарной вате! Маленькие комнаты, оформленные в глянце и с шиком – это то, что делает наш мир значительно лучше и привлекательнее. Посмотрим, как стиль бразильяно добивается такого успеха и из каких элементов он состоит?

Профессиональная подсветка

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Подсветка зеркал, полочек, пола или душевой сделают вашу ванную комнату в стиле бразильяно стильной и красивой. Дело в том, что солнечный свет – идеальное освещение для любого дизайна, но он часто отсутствует в ванной комнате, поэтому красиво подать все оттенки, текстуры и декор нужно с помощью профессиональной подсветки.

Супер-функциональность эстетики

homify Ванная комната в стиле модерн Желтый
homify

homify
homify
homify

Только посмотрите на эту шикарную ванную комнату, в которой по эскизу дизайнера в стильную зеркальную отделку были встроены специальные модули для хранения. Такие маленькие новшества, позволяющие увеличить полезную площадь и есть основа стиля бразильяно.

Глянцевые поверхности

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES Ванная комната в стиле модерн
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

Белый или черный глянец тоже является одним из самых главных элементов в интерьере. Добавляя комнате роскоши и приверженности моде, глянцевые поверхности еще и удваивают пользу от солнечных лучей в интерьере.

Зонирование цветом

Apartamento colorido e pequeno no Alto da Lapa, Cores Lovers Cores Lovers Ванная комната в рустикальном стиле Синий
Cores Lovers

Cores Lovers
Cores Lovers
Cores Lovers

Удобное и простое зонирование цветом в стиле бразильяно осуществляется всегда очень необычно. Например, в зеркале этой ванной комнаты мы видим, что голубая мозаика, доходя до края душевой кабины, не прерывается, а выложена особенным узором.

А еще в этой душевой мы найдем очень удобную полочку над раковиной и полочки, встроенные в гипсокартонную перегородку, которая скрывает внутренние коммуникации.

Капелька гламура и люкса

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Ванная комната в стиле минимализм
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

Гламурные зеркальные, блестящие, металлические и особенно золотые аксессуары в ванной комнате являются основой вашей прекрасной повседневной жизни. Стеклянная ваза с розами возле раковины, красивый и дорогой набор баночек – вещи, которые нельзя оставлять без внимания, если вы действительно хотите повысить уровень вашей жизни.

Интересно и то, как стиль бразильяно изысканно управляется с коммуникациями. Здесь мы найдем кран для воды, шикарно выходящий прямо из зеркальной стены. Это придает интерьеру особенного люксового шарма.

Комбинированная отделка

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN Ванная комната в стиле модерн
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

Отделка стен сразу четырьмя материалами – керамической плиткой, зеркалами, краской и декоративными деревянными панелями – встречается в стиле бразильяно чаще, чем вы думаете. Так, ванная комната постепенно теряет традиционный облик комнаты, полностью оформленной в керамике, и становится похожей на SPA.

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Средиземноморская мозаика

MCC | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Мозаика – тоже отличный вариант для зонирования пространства, и из-за средиземноморских корней она тоже присутствует в стиле бразильяно. Интересно, что мозаика не обязательно должна быть яркой или цветной, вы можете выбрать и монохромные вариации.

Цветные акценты

Apartamento Trama, Arquiteta Clarice Semerene, Joana França Joana França Ванная комната в стиле модерн
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

Яркий акцент (тумбочка под раковину, полочка, картина или аксессуар) может помочь вам сделать светлую ванную комнату в стиле бразильяно очень стильной. Главное – сконцентрироваться на стиле минимализм или его гламурной вариации.

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Декоративный камень

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант отделки стен в ванной комнате в стиле бразильяно – декоративный камень, позволяющий сыграть на контрасте глянца и брутальной природы.

Стеклянные полочки

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Ванная комната в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Стеклянные полочки, боксы, кейсы, подносы, аксессуары или даже мебель в одно мгновение сделают вашу ванную комнату «мучо бразильяно»! Подумайте также и о зеркальных аксессуарах и мебели, а также отделке стен зеркалами.

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homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify
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