Дизайн маленькой ванной в стиле бразильяно

Маленькая ванная комната – вовсе не повод мириться со скучным или слишком традиционным дизайном интерьера. Для нее существует масса идей, и самые колоритные и люксовые из них выполнены в стиле бразильяно!

Специально для вас мы собрали эксклюзивную фото-подборку, в которой вдохновения больше, чем сладости в сахарной вате! Маленькие комнаты, оформленные в глянце и с шиком – это то, что делает наш мир значительно лучше и привлекательнее. Посмотрим, как стиль бразильяно добивается такого успеха и из каких элементов он состоит?