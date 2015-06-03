Летние каникулы! Чем занять детей дома?

Вот и наступили долгожданные для всех детей летние каникулы. Больше не нужно проводить вечера за выполнением домашнего задания, рано вставать и соблюдать режим дня. Теперь можно в любое время встречаться с друзьями во дворе или приглашать их к себе домой, чтобы часами играть в любимые компьютерные игры или изучать новые программы. Летние каникулы – важный период в жизни ребенка. За эти три месяца он должен отдохнуть, окрепнуть и подготовиться к следующему школьному году. Задача родителей – адаптировать детскую комнату под изменившиеся потребности ребенка. Как это сделать, читайте в этой статье.
Детям обязательно нужно как можно больше двигаться, поэтому на время летних каникул будет полезно установить дома спортивные тренажеры. На сегодняшний день полноценную спортивную комнату можно создать даже в крошечном помещении. Например, лестницу или детскую мягкую стенку для скалолазания можно просто прикрепить к существующей стене. Еще один полезный снаряд – турники для подтягивания, которые нехитрым способом фиксируются на потолке.
В течении школьного года дети страшно устают от необходимости проводить большую часть дня за деревянными партами. Подарите им возможность на время летних каникул отдохнуть от жестких стульев. Мягкие кресла-мешки ярких расцветок из мебельной ткани, кожи или замша обязательно порадуют малышей, ведь на них можно сидеть, лежать и даже прыгать.
Хорошую успеваемость детей в школе нужно обязательно поощрять. Если ребенок успешно закончил учебный год, подарите ему то, о чем он так давно мечтал, например, настенное граффити в стиле Бэнкси.
Если у вас растет маленькая модница, то на время летних каникул можно превратить ее комнату в настоящий шоурум и вдохновить ребенка на создание новых нарядов. Кто знает, возможно, через несколько лет невинное увлечение модой станет страстью ее жизни и повлияет на выбор профессионального пути?
Дисциплина в жизни ребенка должна присутствовать всегда, но на время каникул можно разрешить детям то, что было запрещено в течении долгого учебного года, например, просмотр телевизора.
Если ваши дети увлекаются футболом, то за отличную учебу им можно подарить светильники в форме футбольных мячей и прочую атрибутику, связанную с любимым спортом. Большим сюрпризом для них станет портрет любимого футболиста, нарисованный на стене, как это сделали дизайнеры из проектного бюро O.Diordi.
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