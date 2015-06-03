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Летние каникулы! Чем занять детей дома?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Жизнь в ярких цветах, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Детская комната в стиле модерн
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Вот и наступили долгожданные для всех детей летние каникулы. Больше не нужно проводить вечера за выполнением домашнего задания, рано вставать и соблюдать режим дня. Теперь можно в любое время встречаться с друзьями во дворе или приглашать их к себе домой, чтобы часами играть в любимые компьютерные игры или изучать новые программы. Летние каникулы – важный период в жизни ребенка. За эти три месяца он должен отдохнуть, окрепнуть и подготовиться к следующему школьному году. Задача родителей – адаптировать детскую комнату под изменившиеся потребности ребенка. Как это сделать, читайте в этой статье.

Установить спортивные тренажеры

Загородный дом., Студия дизайна Elena-art Студия дизайна Elena-art Детская комнатa в классическом стиле
Студия дизайна Elena-art

Загородный дом.

Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art
Студия дизайна Elena-art

Детям обязательно нужно как можно больше двигаться, поэтому на время летних каникул будет полезно установить дома спортивные тренажеры. На сегодняшний день полноценную спортивную комнату можно создать даже в крошечном помещении. Например, лестницу или детскую мягкую стенку для скалолазания можно просто прикрепить к существующей стене. Еще один полезный снаряд – турники для подтягивания, которые нехитрым способом фиксируются на потолке.

Удобные кресла

Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood Детская комната в стиле лофт
Very&#39;Wood

Пентхаус в Санкт-Петербурге

Very'Wood
Very&#39;Wood
Very'Wood

В течении школьного года дети страшно устают от необходимости проводить большую часть дня за деревянными партами. Подарите им возможность на время летних каникул отдохнуть от жестких стульев. Мягкие кресла-мешки ярких расцветок из мебельной ткани, кожи или замша обязательно порадуют малышей, ведь на них можно сидеть, лежать и даже прыгать.

Настенное граффити

Комната сына Студия дизайна интерьера 'Градиз' Детская комната в стиле модерн
Студия дизайна интерьера <q>Градиз</q>

Комната сына

Студия дизайна интерьера "Градиз"
Студия дизайна интерьера <q>Градиз</q>
Студия дизайна интерьера "Градиз"

Хорошую успеваемость детей в школе нужно обязательно поощрять. Если ребенок успешно закончил учебный год, подарите ему то, о чем он так давно мечтал, например, настенное граффити в стиле Бэнкси.

Девочкам-модницам посвящается

Частный дом, Art Group "Tanni" Art Group 'Tanni' Детская комната в стиле модерн
Art Group <q>Tanni</q>

Частный дом

Art Group "Tanni"
Art Group <q>Tanni</q>
Art Group "Tanni"

Если у вас растет маленькая модница, то на время летних каникул можно превратить ее комнату в настоящий шоурум и вдохновить ребенка на создание новых нарядов. Кто знает, возможно, через несколько лет невинное увлечение модой станет страстью ее жизни и повлияет на выбор профессионального пути?

Первый телевизор

Жизнь в ярких цветах, дизайн студия "LusiSarkis " дизайн студия 'LusiSarkis ' Детская комната в стиле модерн
дизайн студия <q>LusiSarkis </q>

Жизнь в ярких цветах

дизайн студия "LusiSarkis "
дизайн студия <q>LusiSarkis </q>
дизайн студия "LusiSarkis "

Дисциплина в жизни ребенка должна присутствовать всегда, но на время каникул можно разрешить детям то, что было запрещено в течении долгого учебного года, например, просмотр телевизора.

Комната будущих футболистов

Восточные нотки, Проектное бюро O.Diordi Проектное бюро O.Diordi Детские комната в эклектичном стиле
Проектное бюро O.Diordi

Восточные нотки

Проектное бюро O.Diordi
Проектное бюро O.Diordi
Проектное бюро O.Diordi

Если ваши дети увлекаются футболом, то за отличную учебу им можно подарить светильники в форме футбольных мячей и прочую атрибутику, связанную с любимым спортом. Большим сюрпризом для них станет портрет любимого футболиста, нарисованный на стене, как это сделали дизайнеры из проектного бюро O.Diordi.

Если в данный момент вы находитесь в поисках идей для интерьера детских комнат, рекомендуем заглянуть в Книгу идей ’Комната для маленьких фантазеров’.

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