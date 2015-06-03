Летние каникулы! Чем занять детей дома?

Если ваши дети увлекаются футболом, то за отличную учебу им можно подарить светильники в форме футбольных мячей и прочую атрибутику, связанную с любимым спортом. Большим сюрпризом для них станет портрет любимого футболиста, нарисованный на стене, как это сделали дизайнеры из проектного бюро O.Diordi.

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