Встречаем тепло с чистыми окнами

Редакция homify от всей души поздравляет читателей с наступлением весны! Именно поэтому сегодня мы решили поговорить на очень актуальную тему — о чистоте окон. Пусть еще не растаял окончательно снег, а в воздухе по-прежнему ощущается аромат уходящей зимы, мы уже начали готовиться к самой масштабной в году «генеральной» уборке. Наша книга идей поможет быстрее и эффективнее навести порядок в доме или квартире. Следуйте нашим рекомендациям и делитесь собственными секретами в комментариях.
Наши бесценные специалисты обозначили две временные границы и рекомендуют приступать к мытью окон сразу же после периода проливных дождей. Это может быть март, апрель, май — все зависит от региона, где проживает наш читатель. Важно успеть это сделать до наступления жарких дней, так как моющие средства успевают высохнуть еще до того, как поверхность стекла успела очиститься. В результате расходуется больше материалов и процесс длится значительно дольше обычного.
Проверенный временем и нашей редакцией порядок действий:
— сперва удалите грязь и пыль с оконных рам
— протрите обычной сухой тканью внешнюю поверхность стекла
— начинайте мытье чистящими средствами, двигайтесь сверху вниз и слева направо
— переходите к мытью стекла с внутренней стороны окна
— удалите остатки влаги с подоконника и рамы сухой тканью
Уксус — это продукт, содержащий в себе большое количество уксусной кислоты, которая получается традиционно в ходе микробиологического синтеза при помощи уксуснокислых бактерий, находящихся в пищевом спиртосодержащем сырье.
В магазинах на полках можно встретить несколько видов уксуса, выбирайте классический пищевой. Он замечательно очищает поверхности, удаляя жир или пригоревшие остатки пищи на посуде. В то же время уксус окажется вашим идеальным союзником в процессе мытья окон.
Инструкция по применению:
— смешайте белый уксус с теплой водой (25 мл уксуса и 2 л воды)
— намочите губку и протрите стекло
— для достижения идеального результата можно удалить остатки влаги салфеткой из микрофибры.
Обычная газета способна сотворить чудо даже с самым запущенным стеклом.
— Сперва разведите в бутылке несколько капель жидкого мыла и 10 мл уксуса, добавьте немного теплой воды и закройте крышкой с пульверизатором
— распылите смесь на загрязненной зоне
— уберите газетой слой грязи и копоти с поверхности стекла и оконной рамы
— повторите процедуру еще раз, используя новый сухой газетный лист.
NB! Небольшое количество свинца усиливает блеск стекла.
Лимонная кислота или сок используется не только в кулинарии. Вы останетесь довольны, если разведете его с теплой водой и повторите процедуру, предложенную в разделе про уксус. Однако остатки раствора необходимо обязательно удалить сухой тканью или бумажной салфеткой.
Сильные загрязнения как последствия проживания в мегаполисе есть лишь небольшая проблема, решить которую можно подручными и весьма экологичными средствами. Этот способ напоминает скраб, который будет действовать нежно, но эффективно. Смешайте небольшое количество жидкости для мытья посуды с теплой водой, добавьте одну столовую ложку уксуса и немного кофе. Результат использования раствора вас полностью удовлетворит.
Стиральная сода (карбонат натрия) обезжирит, очистит и продезинфицирует проблемную поверхность. Смешайте в пропорции 1 стакан на литр теплой воды. Протрите несколько раз окно и удалите остатки влаги бумажным полотенцем.
Раствор аммиака с теплой водой не менее эффективен, однако после использования рекомендуется помыть окна еще раз обычной водой, чтобы избежать появления следов раствора.
Что делать если ваши окна постоянно запотевают? Вооружитесь глицерином! Увлажните им обычный чулок из нейлона и приступайте к протирке стекла. Vois la! Подобной проблемы больше нет!
Какие секреты и способы мытья окон вы знаете, что предпочитаете? Расскажите нам!
Еще больше советов об уходе за стеклом можно узнать из нашей специальной книге идей.