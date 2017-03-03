Встречаем тепло с чистыми окнами

Уксус — это продукт, содержащий в себе большое количество уксусной кислоты, которая получается традиционно в ходе микробиологического синтеза при помощи уксуснокислых бактерий, находящихся в пищевом спиртосодержащем сырье.

В магазинах на полках можно встретить несколько видов уксуса, выбирайте классический пищевой. Он замечательно очищает поверхности, удаляя жир или пригоревшие остатки пищи на посуде. В то же время уксус окажется вашим идеальным союзником в процессе мытья окон.

Инструкция по применению:

— смешайте белый уксус с теплой водой (25 мл уксуса и 2 л воды)

— намочите губку и протрите стекло

— для достижения идеального результата можно удалить остатки влаги салфеткой из микрофибры.