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Встречаем тепло с чистыми окнами

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Panoramafenster mit Weitblick, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двериОкна
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Редакция homify от всей души поздравляет читателей с наступлением весны! Именно поэтому сегодня мы решили поговорить на очень актуальную тему — о чистоте окон. Пусть еще не растаял окончательно снег, а в воздухе по-прежнему ощущается аромат уходящей зимы, мы уже начали готовиться к самой масштабной в году «генеральной» уборке. Наша книга идей поможет быстрее и эффективнее навести порядок в доме или квартире. Следуйте нашим рекомендациям и делитесь собственными секретами в комментариях.

Когда начинать?

Traditional Stone Mullions with Advanced Bronze Casements Architectural Bronze Ltd Окна и двериОкна Металл Черный
Architectural Bronze Ltd

Traditional Stone Mullions with Advanced Bronze Casements

Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd
Architectural Bronze Ltd

Наши бесценные специалисты обозначили две временные границы и рекомендуют приступать к мытью окон сразу же после периода проливных дождей. Это может быть март, апрель, май — все зависит от региона, где проживает наш читатель. Важно успеть это сделать до наступления жарких дней, так как моющие средства успевают высохнуть еще до того, как поверхность стекла успела очиститься. В результате расходуется больше материалов и процесс длится значительно дольше обычного.

План работ

Maison B1, Vincent Coste Architecte Vincent Coste Architecte Дома
Vincent Coste Architecte

Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte
Vincent Coste Architecte

Проверенный временем и нашей редакцией порядок действий: 

— сперва удалите грязь и пыль с оконных рам 

— протрите обычной сухой тканью внешнюю поверхность стекла 

— начинайте мытье чистящими средствами, двигайтесь сверху вниз и слева направо 

— переходите к мытью стекла с внутренней стороны окна 

— удалите остатки влаги с подоконника и рамы сухой тканью

Волшебный уксус

CORTINA DE CRISTAL, CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L Окна и двериОкна
CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L

CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L
CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L
CRISTALERIA GLASS CASTELLO S.L

Уксус — это продукт, содержащий в себе большое количество уксусной кислоты, которая получается традиционно в ходе микробиологического синтеза при помощи уксуснокислых бактерий, находящихся в пищевом спиртосодержащем сырье. 

В магазинах на полках можно встретить несколько видов уксуса, выбирайте классический пищевой. Он замечательно очищает поверхности, удаляя жир или пригоревшие остатки пищи на посуде. В то же время уксус окажется вашим идеальным союзником в процессе мытья окон. 

Инструкция по применению: 

— смешайте белый уксус с теплой водой (25 мл уксуса и 2 л воды) 

— намочите губку и протрите стекло

— для достижения идеального результата можно удалить остатки влаги салфеткой из микрофибры.

Секреты наших бабушек

Cecilia Road, MW Architects MW Architects Рабочий кабинет в тропическом стиле
MW Architects

Cecilia Road

MW Architects
MW Architects
MW Architects

Обычная газета способна сотворить чудо даже с самым запущенным стеклом. 

— Сперва разведите в бутылке несколько капель жидкого мыла и 10 мл уксуса, добавьте немного теплой воды и закройте крышкой с пульверизатором

— распылите смесь на загрязненной зоне

— уберите газетой слой грязи и копоти с поверхности стекла и оконной рамы

— повторите процедуру еще раз, используя новый сухой газетный лист. 

NB! Небольшое количество свинца усиливает блеск стекла.

Витамин C

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Лимонная кислота или сок используется не только в кулинарии. Вы останетесь довольны, если разведете его с теплой водой и повторите процедуру, предложенную в разделе про уксус. Однако остатки раствора необходимо обязательно удалить сухой тканью или бумажной салфеткой.

Тяжелая артиллерия

Wood Casement Windows arisadam18 Деревянные окна
arisadam18

Wood Casement Windows

arisadam18
arisadam18
arisadam18

Сильные загрязнения как последствия проживания в мегаполисе есть лишь небольшая проблема, решить которую можно подручными и весьма экологичными средствами. Этот способ напоминает скраб, который будет действовать нежно, но эффективно. Смешайте небольшое количество жидкости для мытья посуды с теплой водой, добавьте одну столовую ложку уксуса и немного кофе. Результат использования раствора вас полностью удовлетворит.

Нужна помощь с проектом дома?
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Стиральная сода

Ventanas, Keller Minimal Windows Keller Minimal Windows Дома в стиле модерн
Keller Minimal Windows

Keller Minimal Windows
Keller Minimal Windows
Keller Minimal Windows

Стиральная сода (карбонат натрия) обезжирит, очистит и продезинфицирует проблемную поверхность. Смешайте в пропорции 1 стакан на литр теплой воды. Протрите несколько раз окно и удалите остатки влаги бумажным полотенцем.

Аммиак в действии

Panoramafenster mit Weitblick, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двериОкна
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Раствор аммиака с теплой водой не менее эффективен, однако после использования рекомендуется помыть окна еще раз обычной водой, чтобы избежать появления следов раствора.

Глицериновое чудо

Umnutzung einer ehemaligen Brauerei: Riegeler Lofts – energiebewusstes Wohnen im Industriedenkmal , Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в стиле лофт
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Что делать если ваши окна постоянно запотевают? Вооружитесь глицерином! Увлажните им обычный чулок из нейлона и приступайте к протирке стекла. Vois la! Подобной проблемы больше нет!

Ваши собственные секреты?

Titelbilder, hilzinger GmbH - Fenster + Türen hilzinger GmbH - Fenster + Türen Гостиная в классическом стиле
hilzinger GmbH – Fenster + Türen

hilzinger GmbH - Fenster + Türen
hilzinger GmbH – Fenster + Türen
hilzinger GmbH - Fenster + Türen

Какие секреты и способы мытья окон вы знаете, что предпочитаете? Расскажите нам!

Еще больше советов об уходе за стеклом можно узнать из нашей специальной книге идей

После прочтения этих советов, вы не станете допускать прежних ошибок при чистке стекол
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