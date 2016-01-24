6 советов по обновлению фасада дома

Если фасад вашего дома утратил свой вид, а штукатурка местами отвалилась, то нужно срочно его обновлять. Причем вы сможете достаточно легко придать фасаду новый вид. Для этого необходимо лишь приобрести нужный инструмент и материал. Поэтому давайте разберемся, как обновить фасад вашего дома.

Считается, что косметический ремонт фасада дома оптимально проводить каждые пять лет. Если придерживаться этого несложного правила, то однажды не придется разоряться на ремонт капитальный. Своевременная покраска и обновление отделки фасада позволят не только поддерживать внешний вид здания в благообразном состоянии, но и станут залогом надежной защиты стен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.