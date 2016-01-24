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6 советов по обновлению фасада дома

www.homify.ru www.homify.ru
Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects Дома в стиле модерн
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Если фасад вашего дома утратил свой вид, а штукатурка местами отвалилась, то нужно срочно его обновлять. Причем вы сможете достаточно легко придать фасаду новый вид. Для этого необходимо лишь приобрести нужный инструмент и материал. Поэтому давайте разберемся, как обновить фасад вашего дома.

Считается, что косметический ремонт фасада дома оптимально проводить каждые пять лет. Если придерживаться этого несложного правила, то однажды не придется разоряться на ремонт капитальный. Своевременная покраска и обновление отделки фасада позволят не только поддерживать внешний вид здания в благообразном состоянии, но и станут залогом надежной защиты стен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

1. Выбираем окна и двери

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Окна и двери являются неотъемлемыми элементами фасада. Их стиль и цветовая гамма может стать отличным декором фасада и завершить общий образ. 

Чтобы добавить дому основательности и значительности можно выбрать контрастные рамы окон и покрытия дверей. Темные/черные, если у вас белый или светлый фасад и белые, если фасад выполнен в темных тонах, соответственно.

2. Выбираем стиль нового фасада

DOM Z WYCINANKĄ, PL+sp. z o.o. PL+sp. z o.o. Дома в стиле модерн
PL+sp. z o.o.

PL+sp. z o.o.
PL+sp. z o.o.
PL+sp. z o.o.

Но перед тем, как начать отделку дома, нужно подумать, в каком именно стиле будет оформлен фасад. Именно ответ на этот вопрос и станет основной для последующих действий.

Главной задачей при отделке фасада, является создание его индивидуальности и архитектурной привлекательности. Огромнейший спектр отделочных материалов, предлагаемых сегодня производителями, позволяет достичь любого желаемого эффекта. Здесь важен творческий подход, фантазия и знание основ стиля, в котором будет производиться наружная отделка.

3. Стиль Прованс

Rear garden patio with climbers Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

Rear garden patio with climbers

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Например, фасад в стиле Прованс. Своё начало этот стиль берёт от небольшой французской провинции, издавна считающейся олицетворением утончённости и вкуса.

Прованс не приемлет таких материалов, как пластик, стекло, металл. Это царство натуральных материалов или хотя бы их имитации. Тут и камень, и кирпич, дерево, и керамика.

Это может быть: панно из керамической плитки, отделка фасада декоративной штукатуркой, или художественная роспись. Этому стилю не чуждо и применение накладных декоративных элементов.

Отделка фасада дома в стиле Прованс, не предусматривает  резких контрастов и агрессивных расцветок. Здесь преобладают молочные, бежевые, жёлто-песочные и голубые тона. Прекрасным  дополнением к фасаду являются узорные решётки на окнах, и даже живые цветы, вьющиеся по стенам.

4. Скандинавский стиль

Projekty domów - House x03, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa Дома в стиле модерн
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Современный скандинавский стиль отличается лаконичностью, отсутствием декора и орнаментов, некоторой монохромностью. Главное – ничего лишнего, и больше пространства. Применение дерева, сочетаемого с кирпичом или камнем, обилие светлых тонов и контрастных сочетаний, делают дом уютным и визуально просторным.

5. Хай – тек

Natural Geometry, HYLA Architects HYLA Architects Дома в стиле модерн
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

Отделка фасада дома в стиле хай-тек, выполняется без особых изысков. Чаще всего, она сводится к оштукатуриванию стен декоративными штукатурками. Причём, в одном фасаде может использоваться не менее двух-трёх видов различных фактур. В качестве декора, отдельные элементы фасада облицовываются стеклянной, или керамогранитной плиткой.

Акцент в стиле хай-тек делается не на отделке стен, а на стеклянных конструкциях, которые могут присутствовать не только на фасаде, но и на крыше дома. Это алюминиевые витражи; стеклянные двери и внутренние перегородки; своеобразные окна в форме купола, называемые зенитными фонарями; остеклённые беседки, примыкающие к дому.

6. Европейские стили. Фахверк

Дом в немецком стиле Студия Ксении Седой Дома в скандинавском стиле
Студия Ксении Седой

Дом в немецком стиле

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Фахверк берет своё начало ещё в средневековье. Благодаря пространственной конструкции рамочного каркаса, полость которого заполняется различными материалами, появилась и возможность необычной отделки наружных стен. В ней участвуют несущие элементы каркаса: стойки, ригели, балки. Они  оформляются в контрастном сочетании с цветом стены, которая в окончательном варианте выглядит, как некий геометрический чертёж.

Поверхность стены внутри рамки, может не иметь финишной отделки, если, к примеру, там выполнена красивая кирпичная кладка.

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7. Демонтаж старых декоративных элементов

Загородный дом в поселке "Европейский", Architectural Bureau DAOFORM Architectural Bureau DAOFORM Дома в стиле модерн
Architectural Bureau DAOFORM

Загородный дом в поселке Европейский

Architectural Bureau DAOFORM
Architectural Bureau DAOFORM
Architectural Bureau DAOFORM

В самом начале ремонтных работ нужно демонтировать старые декоративные элементы с фасада, если вы не планируете их реставрацию.  Затем переходим к подготовке поверхности самого фасада.

8. Ремонт фасада

Dom , modern studio architektury maciej rempalski modern studio architektury maciej rempalski Дома в стиле модерн
modern studio architektury maciej rempalski

modern studio architektury maciej rempalski
modern studio architektury maciej rempalski
modern studio architektury maciej rempalski

Если вы, например, решили покрасить фасад, то вначале необходимо вооружиться проволочной щеткой и удалить с фасада всю старую краску. Ну а большие куски отслоившейся краски можно удалять и металлическим шпателем. Все выемки и трещины в штукатурке нужно будет заделать цементным раствором. Затем необходимо покрыть фасад грунтовкой глубокого проникновения, которая укрепит штукатурку. Ну а на заключительном этапе фасад здания покрывают краской.

9. Вентилируемый или невентилируемый фасад – какой выбрать?

DOM CZARNO-BIAŁY, KOZIEJ ARCHITEKCI KOZIEJ ARCHITEKCI Дома в стиле модерн Дерево
KOZIEJ ARCHITEKCI

KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI

Вообще говоря, работы по облицовке здания зачастую проводятся в комплексе с утеплительными. И в зависимости от того, какой выбирается метод утепления дома, будет зависеть и характер его отделки. Соответственно выделяют два варианта фасадных систем – вентилируемую и невентилируемую («мокрый» фасад). Поэтому главная забота хозяина, по большому счету, определиться с видом фасадной системы.

Подсказкой при выборе фасадной системы может стать «возраст» дома. Так, если здание старое, то придется обойтись «мокрым» методом, устраивать здесь вентилируемую систему недопустимо. А вот если здание относительно новое, можно смело выбирать современную вентилируемую конструкцию. Благодаря ей, расходы на отопление значительно сократятся. А срок ее безремонтной эксплуатации может составлять до 50 лет.

10. Ландшафтный дизайн

Ночное освещение Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле минимализм
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Ночное освещение

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Когда же работы по ремонту фасада дома подходят к концу, назревает необходимость заняться благоустройством участка. Ведь без этого труд по облагораживанию жилища не будет выглядеть завершенным.

Возможно, самое время заняться системой поверхностного дренажа и, тем самым, положить конец лужам на дорожках и постоянному заболачиванию газона. А может, стоит задуматься о внесении новых элементов озеленения, и собственными руками разбить мини-альпинарий.

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