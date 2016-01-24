6 советов по обновлению фасада дома

Если фасад вашего дома утратил свой вид, а штукатурка местами отвалилась, то нужно срочно его обновлять. Причем вы сможете достаточно легко придать фасаду новый вид. Для этого необходимо лишь приобрести нужный инструмент и материал. Поэтому давайте разберемся, как обновить фасад вашего дома.
Считается, что косметический ремонт фасада дома оптимально проводить каждые пять лет. Если придерживаться этого несложного правила, то однажды не придется разоряться на ремонт капитальный. Своевременная покраска и обновление отделки фасада позволят не только поддерживать внешний вид здания в благообразном состоянии, но и станут залогом надежной защиты стен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
Окна и двери являются неотъемлемыми элементами фасада. Их стиль и цветовая гамма может стать отличным декором фасада и завершить общий образ.
Чтобы добавить дому основательности и значительности можно выбрать контрастные рамы окон и покрытия дверей. Темные/черные, если у вас белый или светлый фасад и белые, если фасад выполнен в темных тонах, соответственно.
Но перед тем, как начать отделку дома, нужно подумать, в каком именно стиле будет оформлен фасад. Именно ответ на этот вопрос и станет основной для последующих действий.
Главной задачей при отделке фасада, является создание его индивидуальности и архитектурной привлекательности. Огромнейший спектр отделочных материалов, предлагаемых сегодня производителями, позволяет достичь любого желаемого эффекта. Здесь важен творческий подход, фантазия и знание основ стиля, в котором будет производиться наружная отделка.
Например, фасад в стиле Прованс. Своё начало этот стиль берёт от небольшой французской провинции, издавна считающейся олицетворением утончённости и вкуса.
Прованс не приемлет таких материалов, как пластик, стекло, металл. Это царство натуральных материалов или хотя бы их имитации. Тут и камень, и кирпич, дерево, и керамика.
Это может быть: панно из керамической плитки, отделка фасада декоративной штукатуркой, или художественная роспись. Этому стилю не чуждо и применение накладных декоративных элементов.
Отделка фасада дома в стиле Прованс, не предусматривает резких контрастов и агрессивных расцветок. Здесь преобладают молочные, бежевые, жёлто-песочные и голубые тона. Прекрасным дополнением к фасаду являются узорные решётки на окнах, и даже живые цветы, вьющиеся по стенам.
Современный скандинавский стиль отличается лаконичностью, отсутствием декора и орнаментов, некоторой монохромностью. Главное – ничего лишнего, и больше пространства. Применение дерева, сочетаемого с кирпичом или камнем, обилие светлых тонов и контрастных сочетаний, делают дом уютным и визуально просторным.
Отделка фасада дома в стиле хай-тек, выполняется без особых изысков. Чаще всего, она сводится к оштукатуриванию стен декоративными штукатурками. Причём, в одном фасаде может использоваться не менее двух-трёх видов различных фактур. В качестве декора, отдельные элементы фасада облицовываются стеклянной, или керамогранитной плиткой.
Акцент в стиле хай-тек делается не на отделке стен, а на стеклянных конструкциях, которые могут присутствовать не только на фасаде, но и на крыше дома. Это алюминиевые витражи; стеклянные двери и внутренние перегородки; своеобразные окна в форме купола, называемые зенитными фонарями; остеклённые беседки, примыкающие к дому.
Фахверк берет своё начало ещё в средневековье. Благодаря пространственной конструкции рамочного каркаса, полость которого заполняется различными материалами, появилась и возможность необычной отделки наружных стен. В ней участвуют несущие элементы каркаса: стойки, ригели, балки. Они оформляются в контрастном сочетании с цветом стены, которая в окончательном варианте выглядит, как некий геометрический чертёж.
Поверхность стены внутри рамки, может не иметь финишной отделки, если, к примеру, там выполнена красивая кирпичная кладка.
Европейский
В самом начале ремонтных работ нужно демонтировать старые декоративные элементы с фасада, если вы не планируете их реставрацию. Затем переходим к подготовке поверхности самого фасада.
Если вы, например, решили покрасить фасад, то вначале необходимо вооружиться проволочной щеткой и удалить с фасада всю старую краску. Ну а большие куски отслоившейся краски можно удалять и металлическим шпателем. Все выемки и трещины в штукатурке нужно будет заделать цементным раствором. Затем необходимо покрыть фасад грунтовкой глубокого проникновения, которая укрепит штукатурку. Ну а на заключительном этапе фасад здания покрывают краской.
Вообще говоря, работы по облицовке здания зачастую проводятся в комплексе с утеплительными. И в зависимости от того, какой выбирается метод утепления дома, будет зависеть и характер его отделки. Соответственно выделяют два варианта фасадных систем – вентилируемую и невентилируемую («мокрый» фасад). Поэтому главная забота хозяина, по большому счету, определиться с видом фасадной системы.
Подсказкой при выборе фасадной системы может стать «возраст» дома. Так, если здание старое, то придется обойтись «мокрым» методом, устраивать здесь вентилируемую систему недопустимо. А вот если здание относительно новое, можно смело выбирать современную вентилируемую конструкцию. Благодаря ей, расходы на отопление значительно сократятся. А срок ее безремонтной эксплуатации может составлять до 50 лет.
Когда же работы по ремонту фасада дома подходят к концу, назревает необходимость заняться благоустройством участка. Ведь без этого труд по облагораживанию жилища не будет выглядеть завершенным.
Возможно, самое время заняться системой поверхностного дренажа и, тем самым, положить конец лужам на дорожках и постоянному заболачиванию газона. А может, стоит задуматься о внесении новых элементов озеленения, и собственными руками разбить мини-альпинарий.