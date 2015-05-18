Коралловый сад – необычный дизайн офиса

Создавать дизайн интерьера офиса – сложно, но увлекательно, ведь любой офис – это своего рода микрокосм, в котором работают и отдыхают десятки, а иногда и сотни сотрудников, каждый из которых обладает своей неповторимой индивидуальностью. Чтобы спроектировать офисное помещение, которое максимально удовлетворит запросы сотрудников, а также отразит дух и идеологию компании, дизайнерам нередко приходится создавать новый пространственный и графический язык.
Сегодня мы продемонстрируем очень необычный проект – офис молодой и интенсивно развивающейся компании
ОЛТРИ,выполненный специалистами из архитектурного бюро Faber Group.
Компании, чья деятельность тем или иным образом связана с инновациями, – это находка для архитекторов – экспериментаторов. Здесь они могут творить будущее и создавать запоминающийся дизайн, некоторые элементы которого впоследствии обретут массовое признание и будут воссозданы в интерьерах более консервативных учреждений, таких как банки или страховые компании.
Проект, который мы видим на фото, неслучайно получил название
Коралловый сад. Попав в его пространство, словно погружаешься в бескрайний подводный мир, в котором напрочь отсутствуют острые углы, а роль декора исполняют разноцветные кораллы и морские водоросли.
Все, кто пробовал заниматься дайвингом, знают, что на большой глубине время ощущается по-другому. Вам кажется, что прошло полчаса, а на самом деле вы находились под водой не более пяти минут, и уже столько успели исследовать. Сотрудники частных предприятий нередко жалуются на большой объем работы и, как следствие, бесконечные переработки, особенно это касается технологических компаний, которым приходится непрерывно адаптироваться к меняющимся условиям рынка и вносить коррективы в ежедневную деятельность.
Прогрессивные руководители понимают, что уход от стандартного дизайна в офисе – отличный способ мотивировать сотрудников на поиск новых ходов и решений. Игра со светом и формой меняет привычную рутинную обстановку, призывая сотрудников отказаться от шаблонного мышления и по-новому взглянуть на поставленные задачи.
В последнее время мы часто слышим споры о том, повышают ли офисы опенспейс продуктивность или, наоборот, мешают сосредоточиться и способствуют ухудшению отношений между коллегами. Главным недостатком
бескрайних рабочих пространств принято считать острую нехватку личного пространства. Чтобы хоть немного
расширить владения каждого сотрудника, проектировщики встроили в стену небольшие шкафчики-сейфы, внешне напоминающие разноцветные ячейки.
Изюминкапроекта
Главные особенности проекта – яркое цветовое наполнение и принцип ячеистости, заключающийся в ярких перегородках с квадратными подсвеченными изнутри нишами.
Работать в офисе с выходом на террасу мечтают многие. Что может быть приятнее, чем выйти на открытый балкон после напряженного рабочего дня и пообщаться с коллегами на отвлеченные темы. Даже очень энергичным и работоспособным людям время от времени нужно отдыхать. Наблюдение за динамичной жизнью города с высоты птичьего полета – отличный способ психологической разрядки.
Если вам близки подводные мотивы в дизайне интерьера, вас наверняка заинтересует проект ’Подводный мир в большой квартире’.