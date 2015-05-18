Коралловый сад – необычный дизайн офиса

Создавать дизайн интерьера офиса – сложно, но увлекательно, ведь любой офис – это своего рода микрокосм, в котором работают и отдыхают десятки, а иногда и сотни сотрудников, каждый из которых обладает своей неповторимой индивидуальностью. Чтобы спроектировать офисное помещение, которое максимально удовлетворит запросы сотрудников, а также отразит дух и идеологию компании, дизайнерам нередко приходится создавать новый пространственный и графический язык.

Сегодня мы продемонстрируем очень необычный проект – офис молодой и интенсивно развивающейся компании ОЛТРИ ,выполненный специалистами из архитектурного бюро Faber Group.