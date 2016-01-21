Как разделить пространство без строительства стен?

Самый простой способ – это зонирование комнаты при помощи штор. Чтобы отделить спальное место и зону отдыха, например, повесьте балдахин. Можно выбрать легкий и прозрачный. Он добавит воздуха и пространства в помещение.

Также прекрасным решением будут двойные шторы: с красивым рисунком в зоне гостиной и нежного оттенка со стороны спальни. А в детской комнате такими шторами можно отделить игровой уголок, или разделить саму комнату, если детей у вас двое.

В настоящее время выбор штор огромен и, найти то, что вам по – душе не составит труда:

- Бамбуковые шторы – очень популярны в последнее время. С их помощи можно внести в интерьер нотку японского стиля.

- Шторы из бусин – также впишутся практически в интерьер и придадут ему богемности.

- Прозрачный тюль – придаст помещению легкости, свежести, добавит воздуха и пространства.

- Текстильная штора – элемент стиля модерн, подарит помещению грациозности и роскоши.