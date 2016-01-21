Как разделить пространство без строительства стен?

Зонирование – декораторский прием, позволяющий визуально разграничить пространство на несколько функциональных зон, не нарушая при этом общую стилистику помещения. Что бы справиться с этой задачей грамотно, нужно понимать, зачем вам зонирование и какими способами можно добиться хорошего результата.
Независимо от исходной площади квартиры или дома для грамотного зонирования необходимо написать список всех необходимых зон. Совершенно не обязательно, что бы под каждую зону отводилось отдельное помещение. В малогабаритных квартирах это просто невозможно, однако попробовать организовать пространство с максимальным удобством вполне реальная задача, поскольку одно помещение может вполне комфортно совмещать в себе несколько функций. Каким образом? Читайте в этой статье.
Раздвижные двери – представляют собой весьма удобную в повседневной эксплуатации конструкцию, применяемую для функционального зонирования пространства. Таким способом можно надежно скрыть часть от посторонних глаз приватную часть помещения – для этого применяют непрозрачные раздвижные двери. В остальных случаях будут гармонично смотреться легкие прозрачные или полупрозрачные полотна из матового стекла, рисовой бумаги. Зеркальные двери зрительно увеличат площадь помещения.
Самый простой способ – это зонирование комнаты при помощи штор. Чтобы отделить спальное место и зону отдыха, например, повесьте балдахин. Можно выбрать легкий и прозрачный. Он добавит воздуха и пространства в помещение.
Также прекрасным решением будут двойные шторы: с красивым рисунком в зоне гостиной и нежного оттенка со стороны спальни. А в детской комнате такими шторами можно отделить игровой уголок, или разделить саму комнату, если детей у вас двое.
В настоящее время выбор штор огромен и, найти то, что вам по – душе не составит труда:
- Бамбуковые шторы – очень популярны в последнее время. С их помощи можно внести в интерьер нотку японского стиля.
- Шторы из бусин – также впишутся практически в интерьер и придадут ему богемности.
- Прозрачный тюль – придаст помещению легкости, свежести, добавит воздуха и пространства.
- Текстильная штора – элемент стиля модерн, подарит помещению грациозности и роскоши.
Еще один простой способ разграничить пространство комнаты – зонирование с помощью мебели. Расставляя мебель тем или иным образом, мы создаем маршруты передвижения и сценарии поведения в данном помещении, причем мебель разной высоты воспринимается человеком по-разному.
Удачно подходят в качестве разграничивающих пространство элементов для зонирования комнаты стеллажи, полки и этажерки, высокие спинки диванов, а также барные стойки.
Зонирование комнаты можно организовать с помощью продуманного расположения мягкой мебели, либо установив в помещении двухсторонний камин.
Достаточно популярно применение барной стойки для разграничения пространства кухни и гостиной при открытой планировке либо в студии.
Удачным решением для зонирования детской комнаты является деление пространства с помощью невысокого стеллажа с небольшими столешницами по бокам – таким образом можно получить два полноценных рабочих места для подготовки уроков и занятий творчеством.
Большое преимущество раздвижных перегородок в том, что они предлагают достаточно гибкое решение пространства в доме. Благодаря им – при необходимости можно отгородить любую зону, а потом заново сделать ее открытой.
Например, в загородном доме, с прекрасным садом, раздвижные стеклянные перегородки не препятствуют красивому зрелищу и по вашему желанию гостиная превращается с садом в одно целое.
Зонирование полом всегда выглядит ненавязчиво и не вмешивается в архитектуру пространства. При этом оно явно намекает на границы разных зон. Так, часто используют комбинацию разных напольных покрытий. Это может быть сочетание плитки в кухне и паркета в объединенной с ней гостиной.
Даже напольное покрытие разного цвета может отделить прихожую от гостиной или обозначить в гостиной обеденную зону.
Хорошо, если границы пола дублируются уровнем потолка. Причём эти границы (как на полу, так и на потолке), могут проходить как по прямым, так и по изогнутым линиям.
Если стационарная стена уже существует и делит ваше пространство на зоны, то
растворить ее в интерьере поможет декор. Можно превратить ее в арт-объект, задекорировав, например, фальш клоннами, штукатуркой и картиной с подсветкой, как в данном случае. Или же повесить на нее телевизор, а ниже встроить электрический камин.
При визуальном разделении пространства не обязательно выбирать только один из вышеперечисленных вариантов, можно их
сочетать друг с другом.