Добро пожаловать: реконструкция дома 1930 года в Ричмонде

Будто машина времени этот дом в английском Ричмонде перенесет нас в годы его постройки – 30-е, полные пастельных оттенков и модных аксессуаров того времени. С аккуратностью созданный проект покажется вам очень интересным решением для реконструкции, ведь в нем особенно остро чувствуется желание не просто использовать историческую архитектуру, а именно восстановить ее былое величие.

Архитектурное бюро Amory Brown Ltd провело реконструкцию, полный капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций и с помощью дизайнеров разработало проект оформления дома в стиле ретро, для которого потребовалось углубиться в историю округа, получить точные годы начала выпуска определенных предметов декора в данном дизайне и найти стильное и современное решение по сочетанию нового видения интерьера и ретро-декора.