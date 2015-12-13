Добро пожаловать: реконструкция дома 1930 года в Ричмонде

Будто машина времени этот дом в английском Ричмонде перенесет нас в годы его постройки – 30-е, полные пастельных оттенков и модных аксессуаров того времени. С аккуратностью созданный проект покажется вам очень интересным решением для реконструкции, ведь в нем особенно остро чувствуется желание не просто использовать историческую архитектуру, а именно восстановить ее былое величие.
Архитектурное бюро Amory Brown Ltd провело реконструкцию, полный капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций и с помощью дизайнеров разработало проект оформления дома в стиле ретро, для которого потребовалось углубиться в историю округа, получить точные годы начала выпуска определенных предметов декора в данном дизайне и найти стильное и современное решение по сочетанию нового видения интерьера и ретро-декора.
Изысканная гостиная, оформленная в пастельных оттенках с элементами ар-деко сохранила оригинальный каминный портал и для создания нужного ретро-эффекта декорирована с использованием мелкого орнамента. Акварельные рисунки, модные в 30-х формы мебели и пара ярких трендовых оттенков делают ее очень привлекательной и на современный взгляд.
Еще одна семейная гостиная, обычно находящаяся в английских домах со стороны заднего дворика, оформлена с использованием плетеной мебели и аксессуаров. Еще более точно передающая атмосферу ретро она выглядит особенно романтичной из-за своей нежной цветовой гаммы.
На кухне дизайнерами и хозяйкой был выбран другой подход – на основе двух комнат они реализовали мечту об идеальной минималистичной и белоснежной кухне перфекциониста. Среди приятных дополнений мы найдем здесь винный погреб в полу, кухонный остров с почти незаметной варочной поверхностью и мелкую бытовую технику в стиле ретро.
Особенно позитивной и яркой выглядит столовая с горчично-желтыми акцентами и мебелью из серии Tulip. Она выглядит идентичной оригинальному стилю.
Во многих местах дома оригинальные паркет, лестница, отделка стен и различные декоративные элементы были сохранены или же отремонтированы и только в крайнем случае заменены на новые, но максимально похожие.
В лестничном холле на достаточно крутой лестнице мы найдем удивительные, просто магнетические изумрудные витражи. Их сохранение было одним из главных требований хозяйки, и стало очень удачным решением.
В лестничном холле с видом на витражи находится библиотека. Встроенные книжные стеллажи были отремонтированы и покрашены. Здесь особенного внимания заслуживает не только редизайн оригинального кресла, выпущенного в середине прошлого века, но и текстильное покрытие пола с традиционным нейтральным узором.
Главная спальня с небольшим эркером выглядит очень осенней и оформлена в теплой цветовой гамме – любимых цветах хозяйки дома. Традиционное украшение карниза штор высокой полоской текстиля выглядит здесь изумительно и весьма аутентично выбранной эпохе.
Рядом с главной спальней мы найдем современную гардеробную с зоной будуара и ванную комнату, декорированную в традиционном английском стиле.
Одна из детских (для младшей дочери) оформлена в зеленых оттенках и выглядит очень успокаивающе и романтично. Небольшая и традиционная спальня идеально подходит для сочетания современного и ретро-стилей, помогая при этом поддержать атмосферу обоих в этом проекте.
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