Потрясающий редизайн викторианского особняка

Викторианский особняк – это целая эпоха, стиль жизни, аристократическая роскошь и просто красивая архитектура. Чаще всего краснокирпичные дома в викторианском стиле с их очаровательными эркерами в гостиных и главных спальнях, каминами и роскошными высокими потолками вы найдете по всей Великобритании.
Реконструкция и редизайн такого дома – настоящее искусство, ведь сохранить историческую архитектуру, не оформив при этом интерьер в классическом стиле, бывает очень сложно. Дизайн-студия My Bespoke Room Ltd, тем не менее, выбрала именно эклектику для дизайна этого викторианского особняка. Яркую, слегка этническую и очень оригинальную.
Гостиная с яркими фиолетовыми диванами и салатовыми подушками оформлена в английском колониальном стиле, с элементами этники и ставнями на окнах в стиле пляжного домика. Выделяются из общей концепции лишь абсолютные тренды мирового современного дизайна – коврик в ковбойском стиле и кофейный столик в стиле ар-деко – идеальная компания металлическому оформлению камина.
Эксклюзивное оформление камина и его усовершенствование сделали эту неотъемлемую деталь викторианского дома исключительно эффектной и в наше время. Декор портала выполнен из металла в очень искусной манере и отлично сочетается с колониально-эклектичным настроением интерьера.
Стильная и современная кухня оформлена в белом цвете, и из-за низких потолков в этой части дома (как и принято в Великобритании) дизайнер решил отказаться от верхних модулей хранения и на их месте реализовать идею декоративного кухонного фартука из мозаики, тянущейся до потолка.
Стильная глянцевая столовая и потрясающая кухонная столешница, спускающаяся до пола в районе раковины, выглядят очень смело в таком шикарном доме с исторической ценностью. Сразу три окна, выходящие на задний дворик, делают эту белоснежную комнату еще и блестящей, а стеклянный столик и барные стулья из прозрачного пластика в столовой позволяют думать о сильном влиянии стиля гламурный шик на дизайн этого дома.
В этой комнате, изысканно декорированной на стыке ар-деко, колониального этнического и мировых трендов последних лет, мы найдем особенно вдохновляющую атмосферу. Ассиметричная штора, ширма и высокие стулья делают ощущение в этой комнате с высокими потолками еще более острыми.
Войдя в дом, мы оказываемся в парадном лестничном холле, из которого можно попасть в главные комнаты дома. Традиционная планировка викторианского особняка с кухней в дальней части дома и на более низком уровне, чем парадный холл, придает этому дому везде узнаваемого английского шарма.
Белоснежная спальня в классическом стиле выглядит очень романтично даже при своих маленьких размерах и всего лишь одном небольшом окне.
Оформленная во французском стиле главная спальня расположена на последнем этаже и имеет высокие и узкие окна со ставнями. Позолота, стеклянные столешницы для мебели и изысканные ножки придают этому сиреневому интерьеру гламурные нотки.
Изысканное зеркало с этническими узорами добавляет этой в целом современной комнате особенного шарма и глянца.
Ванная комната рядом с главной спальней и будуар оформлены светло-серой мозаикой с узором, а тоже имеют частичную отделку стен зеркалами.
Стильная гостевая уборная с мозаикой находится рядом с кухней и выполнена в похожем с данной комнатой стиле.
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