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Потрясающий редизайн викторианского особняка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Гостиная в стиле модерн
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Викторианский особняк – это целая эпоха, стиль жизни, аристократическая роскошь и просто красивая архитектура. Чаще всего краснокирпичные дома в викторианском стиле с их очаровательными эркерами в гостиных и главных спальнях, каминами и роскошными высокими потолками вы найдете по всей Великобритании.

Реконструкция и редизайн такого дома – настоящее искусство, ведь сохранить историческую архитектуру, не оформив при этом интерьер в классическом стиле, бывает очень сложно. Дизайн-студия My Bespoke Room Ltd, тем не менее, выбрала именно эклектику для дизайна этого викторианского особняка. Яркую, слегка этническую и очень оригинальную.

Гостиная

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Гостиная в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Гостиная с яркими фиолетовыми диванами и салатовыми подушками оформлена в английском колониальном стиле, с элементами этники и ставнями на окнах в стиле пляжного домика. Выделяются из общей концепции лишь абсолютные тренды мирового современного дизайна – коврик в ковбойском стиле и кофейный столик в стиле ар-деко – идеальная компания металлическому оформлению камина.

Камин

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Гостиная в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Эксклюзивное оформление камина и его усовершенствование сделали эту неотъемлемую деталь викторианского дома исключительно эффектной и в наше время. Декор портала выполнен из металла в очень искусной манере и отлично сочетается с колониально-эклектичным настроением интерьера.

Кухня

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Кухня в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Стильная и современная кухня оформлена в белом цвете, и из-за низких потолков в этой части дома (как и принято в Великобритании) дизайнер решил отказаться от верхних модулей хранения и на их месте реализовать идею декоративного кухонного фартука из мозаики, тянущейся до потолка.

Столовая

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Кухня в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Стильная глянцевая столовая и потрясающая кухонная столешница, спускающаяся до пола в районе раковины, выглядят очень смело в таком шикарном доме с исторической ценностью. Сразу три окна, выходящие на задний дворик, делают эту белоснежную комнату еще и блестящей, а стеклянный столик и барные стулья из прозрачного пластика в столовой позволяют думать о сильном влиянии стиля гламурный шик на дизайн этого дома.

Парадная столовая

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Столовая комната в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

В этой комнате, изысканно декорированной на стыке ар-деко, колониального этнического и мировых трендов последних лет, мы найдем особенно вдохновляющую атмосферу. Ассиметричная штора, ширма и высокие стулья делают ощущение в этой комнате с высокими потолками еще более острыми.

Парадный холл

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Войдя в дом, мы оказываемся в парадном лестничном холле, из которого можно попасть в главные комнаты дома. Традиционная планировка викторианского особняка с кухней в дальней части дома и на более низком уровне, чем парадный холл, придает этому дому везде узнаваемого английского шарма.

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​Гостевая спальня

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Спальня в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Белоснежная спальня в классическом стиле выглядит очень романтично даже при своих маленьких размерах и всего лишь одном небольшом окне.

​ Главная спальня

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Спальня в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Оформленная во французском стиле главная спальня расположена на последнем этаже и имеет высокие и узкие окна со ставнями. Позолота, стеклянные столешницы для мебели и изысканные ножки придают этому сиреневому интерьеру гламурные нотки.

Ванная комната хозяйки

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Ванная комната в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Изысканное зеркало с этническими узорами добавляет этой в целом современной комнате особенного шарма и глянца.

​ Ванная комната хозяйки

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Ванная комната в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Ванная комната рядом с главной спальней и будуар оформлены светло-серой мозаикой с узором, а тоже имеют частичную отделку стен зеркалами.

Гостевая уборная

Camberwell Victorian House, My Bespoke Room Ltd My Bespoke Room Ltd Ванная комната в стиле модерн
My Bespoke Room Ltd

Camberwell Victorian House

My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd
My Bespoke Room Ltd

Стильная гостевая уборная с мозаикой находится рядом с кухней и выполнена в похожем с данной комнатой стиле.

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