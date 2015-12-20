Потрясающий редизайн викторианского особняка

Викторианский особняк – это целая эпоха, стиль жизни, аристократическая роскошь и просто красивая архитектура. Чаще всего краснокирпичные дома в викторианском стиле с их очаровательными эркерами в гостиных и главных спальнях, каминами и роскошными высокими потолками вы найдете по всей Великобритании.

Реконструкция и редизайн такого дома – настоящее искусство, ведь сохранить историческую архитектуру, не оформив при этом интерьер в классическом стиле, бывает очень сложно. Дизайн-студия My Bespoke Room Ltd, тем не менее, выбрала именно эклектику для дизайна этого викторианского особняка. Яркую, слегка этническую и очень оригинальную.