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Идеи дизайна минималистичной ванной комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комната в эклектичном стиле
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Ванная комната в стиле минимализм – это не просто современная эстетика или дань моде, но и возможность сделать интерьер практичным, комфортабельным и очень привлекательным именно для вас.

Минимализм помогает сделать пространство спокойным, упорядоченным, лишенным каких-либо отвлекающих предметов и эффектов. При этом никто не сказал, что он должен быть однотонным, испытывать недостаток в гламуре или глянце. Посмотрим, как справились дизайнеры homify с дизайном интерьера ванной комнаты в стиле минимализм?

Яркая столешница

homify Ванная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Стильная яркая столешница для раковины очень удобна, но главная ее изюминка – трендовый оттенок фуксии. Ванная комната, оформленная для девушки, смотрится потрясающе, сочетая минималистичные и модные элементы.

Планировка ванной тоже очень интересна – ванная чаша и душевая представляют собой единый комплекс, отделенный от остальной зоны стеклянной перегородкой.

Стеклянные экраны

Apartamento Cascais, Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Silvia Costa | Arquitectura de Interiores Ванная комната в стиле модерн
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores
Silvia Costa | Arquitectura de Interiores

Стеклянные экраны в ванной в стиле минимализм могут располагаться не только между душем и раковиной, но и отделять комнату от спальни, коридора или гардеробной. Стеклянные дверцы шкафчиков или экраны между различными дополнительными зонами тоже выглядят очень эффектно.

Декоративное панно

Квартира в ЖК Дубровская Слобода, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Ванная комната в стиле минимализм
ДизайновТочкаРу

Квартира в ЖК Дубровская Слобода

ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу

Акцентное панно в ванной комнате в стиле минимализм – отличная возможность сделать интерьер декоративным и насыщенным, не мешая общему образу. Составленное из декоративной плитки, мозаики или декоративных панелей, оно лучше всего смотрится на короткой стене.

Этнический акцент

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Ванная в стиле минимализм часто имеет этнические акценты – азиатские, африканские или арабские. Выбрав одно из направлений, вы можете подобрать цвет материалов отделки под будущие аксессуары и купить два-три декоративных элемента для поддержания образа.

В стиле урбан

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio Ванная в стиле лофт
ToTaste.studio

Лофт

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Многие интересуются ванной в стиле минимализм для оформления небольшой городской ванной комнаты. Лучше всего в таком случае подойдут эксклюзивные решения, созданные по эскизам дизайнера и учитывающие каждую линию вашей небольшой комнаты. Это может касаться сплошной столешницы под раковину, места хранения и стиральной машины.

Восточный минимализм

Дом в Москве, 600 кв.м, Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Ванная комната в стиле минимализм
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера

Дом в Москве, 600 кв.м

Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера

Восточный минимализм более символичен и лаконичен, чем современный и выглядит будто одухотворенным, так как основывается на принципах фен-шуй и традиционного, философского подхода к дизайну интерьера. Здесь вы найдете благородные натуральные материалы, тонкие линии, изысканные цветовые решения и будто бы витающую в воздухе азиатскую эстетику.

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Симметрия

3-к квартира "Немецкая деревня", OnePlace studio interior design OnePlace studio interior design Ванная комната в стиле минимализм
OnePlace studio interior design

3-к квартира Немецкая деревня

OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design
OnePlace studio interior design

Для небольшой ванной комнаты в стиле минимализм полезным декоративным приемом станет симметрия – расположение двух предметов будто зеркально по отношению друг к другу. Это могут быть плетеные корзины для белья, вазы на столешницы, декоративные плитки в формате отделки или два светильника с обеих сторон от зеркала.

Аксессуары

Гостевой санузел homify Ванная в классическом стиле
homify

Гостевой санузел

homify
homify
homify

Стеклянные, пластмассовые прозрачные, из цветного стекла, золотые и серебряные аксессуары как никакие другие, подойдут для декора ванной комнаты в стиле минимализм. В ванной с этническим уклоном вы можете позволить себе использовать бамбук, тропические растения и узоры, а также арабские орнаменты и азиатские панно.

​Оформление ванной чаши

Ванная комната meandr.pro Ванная комната в стиле модерн
meandr.pro

Ванная комната

meandr.pro
meandr.pro
meandr.pro

Подчеркнуть минималистичность образа вашей ванной комнаты сможет декоративная отделка  самой чаши в соответствии с выбранным стилем и цветовой гаммой. Лучше всего подойдут максимально глянцевые варианты и мозаика, которая легче всего комбинируется в нужном формате.

Столешница из натурального камня

Apartamento Cidade Jardim, Officina44 Officina44 Ванная в классическом стиле
Officina44

Officina44
Officina44
Officina44

Дорогостоящий, но особенно эффектный вариант декора в ванной комнате в стиле минимализм – столешница из натурального камня, буквально захватывающая все ваше внимание в интерьере с первого взгляда. В дальнейшем она воспринимается как нечто просто удивительное – чудо природы, которые вам посчастливилось иметь в своем доме.

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