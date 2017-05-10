Идеи дизайна минималистичной ванной комнаты

Ванная комната в стиле минимализм – это не просто современная эстетика или дань моде, но и возможность сделать интерьер практичным, комфортабельным и очень привлекательным именно для вас.
Минимализм помогает сделать пространство спокойным, упорядоченным, лишенным каких-либо отвлекающих предметов и эффектов. При этом никто не сказал, что он должен быть однотонным, испытывать недостаток в гламуре или глянце. Посмотрим, как справились дизайнеры homify с дизайном интерьера ванной комнаты в стиле минимализм?
Стильная яркая столешница для раковины очень удобна, но главная ее изюминка – трендовый оттенок фуксии. Ванная комната, оформленная для девушки, смотрится потрясающе, сочетая минималистичные и модные элементы.
Планировка ванной тоже очень интересна – ванная чаша и душевая представляют собой единый комплекс, отделенный от остальной зоны стеклянной перегородкой.
Стеклянные экраны в ванной в стиле минимализм могут располагаться не только между душем и раковиной, но и отделять комнату от спальни, коридора или гардеробной. Стеклянные дверцы шкафчиков или экраны между различными дополнительными зонами тоже выглядят очень эффектно.
Акцентное панно в ванной комнате в стиле минимализм – отличная возможность сделать интерьер декоративным и насыщенным, не мешая общему образу. Составленное из декоративной плитки, мозаики или декоративных панелей, оно лучше всего смотрится на короткой стене.
Ванная в стиле минимализм часто имеет этнические акценты – азиатские, африканские или арабские. Выбрав одно из направлений, вы можете подобрать цвет материалов отделки под будущие аксессуары и купить два-три декоративных элемента для поддержания образа.
Многие интересуются ванной в стиле минимализм для оформления небольшой городской ванной комнаты. Лучше всего в таком случае подойдут эксклюзивные решения, созданные по эскизам дизайнера и учитывающие каждую линию вашей небольшой комнаты. Это может касаться сплошной столешницы под раковину, места хранения и стиральной машины.
Восточный минимализм более символичен и лаконичен, чем современный и выглядит будто одухотворенным, так как основывается на принципах фен-шуй и традиционного, философского подхода к дизайну интерьера. Здесь вы найдете благородные натуральные материалы, тонкие линии, изысканные цветовые решения и будто бы витающую в воздухе азиатскую эстетику.
Немецкая деревня
Для небольшой ванной комнаты в стиле минимализм полезным декоративным приемом станет симметрия – расположение двух предметов будто зеркально по отношению друг к другу. Это могут быть плетеные корзины для белья, вазы на столешницы, декоративные плитки в формате отделки или два светильника с обеих сторон от зеркала.
Стеклянные, пластмассовые прозрачные, из цветного стекла, золотые и серебряные аксессуары как никакие другие, подойдут для декора ванной комнаты в стиле минимализм. В ванной с этническим уклоном вы можете позволить себе использовать бамбук, тропические растения и узоры, а также арабские орнаменты и азиатские панно.
Подчеркнуть минималистичность образа вашей ванной комнаты сможет декоративная отделка самой чаши в соответствии с выбранным стилем и цветовой гаммой. Лучше всего подойдут максимально глянцевые варианты и мозаика, которая легче всего комбинируется в нужном формате.
Дорогостоящий, но особенно эффектный вариант декора в ванной комнате в стиле минимализм – столешница из натурального камня, буквально захватывающая все ваше внимание в интерьере с первого взгляда. В дальнейшем она воспринимается как нечто просто удивительное – чудо природы, которые вам посчастливилось иметь в своем доме.
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