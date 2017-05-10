Идеи дизайна минималистичной ванной комнаты

Ванная комната в стиле минимализм – это не просто современная эстетика или дань моде, но и возможность сделать интерьер практичным, комфортабельным и очень привлекательным именно для вас.

Минимализм помогает сделать пространство спокойным, упорядоченным, лишенным каких-либо отвлекающих предметов и эффектов. При этом никто не сказал, что он должен быть однотонным, испытывать недостаток в гламуре или глянце. Посмотрим, как справились дизайнеры homify с дизайном интерьера ванной комнаты в стиле минимализм?