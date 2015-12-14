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Дизайн гостиной: с шиком и блеском

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле модерн
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Дорогие и шикарные гостиные, собранные в нашей сегодняшней коллекции, показывают нам, как давно знакомые нам дизайнерские приемы ведут себя в больших помещениях. В этих интерьерах, полных шика, блеска и классического обаяния мы найдем множество интересных дизайн-идей и, конечно же, вдохновение.

Luxury-минимализм

Residência Condomínio Hibisco, Estela Netto Arquitetura e Design Estela Netto Arquitetura e Design Гостиная в классическом стиле
Estela Netto Arquitetura e Design

Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design

В этой шикарной гостиной, оформленной в двух уровнях и имеющей сразу несколько зон для отдыха, мы найдем изумительную отделку акцентной стены натуральным камнем, стильную и минималистичную мебель, а также трендовую светлую отделку самой комнаты.

Обаятельное шале

Fletcher's Cottage Living Area Aitken Turnbull Architects Спа в рустикальном стиле
Aitken Turnbull Architects

Fletcher's Cottage Living Area

Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects

Современные шале – гламурные, стильные и дизайнерские – могут заставить кого угодно начать мечтать об идеальном доме в горах. В этом прекрасном интерьере использована песочно-белая цветовая гамма, с элементами позолоты и натуральным деревом, что смотрится очень модно.

Колониальный стиль

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В этой изумительной турецкой гостиной мы найдем очарование колониальной эпохи – английскую традиционную мебель и текстиль, а также сильное влияние восточной культуры. Роскошь данной коллекции сложно переоценить.

Пляжный escape

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом интерьере в центре внимания оказывается море – панорамный вид на бухточки и заливы, опоясывающие остров, очень привлекателен. Сам интерьер оформлен в эклектичном стиле с сильным влиянием греческого островного.

Роскошная классика

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Этот тяжелый и обстоятельный интерьер, оформленный в багряно-шоколадных тонах, наверняка понравятся людям традиционного уклада. Здесь комфорт и роскошь являются тождественными, а аксессуары и текстиль подогревают атмосферу аристократического дома.

Изысканная Франция

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath Гостиная в классическом стиле
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Более легкий классический стиль мы найдем во французской вариации – здесь белый, голубой и песочный оттенки, а также изящные решения в декоре.

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​ Роскошь в старом доме

ESTAR DE BOAS-VINDAS - Mostra Morar Mais, Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte Гостиная в классическом стиле Дерево
Estúdio Pantarolli Miranda – Arquitetura, Design e Arte

Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte
Estúdio Pantarolli Miranda – Arquitetura, Design e Arte
Estúdio Pantarolli Miranda - Arquitetura, Design e Arte

Реставрация исторического особняка или просто старого дома – задача непростая, но того стоящая. В этой гостиной мы видим сохраненную деревянную лестницу, роскошный интерьер и модные аксессуары.

Гламурные инновации

загородный дом 450 кв м, point-design.ru point-design.ru Гостиная в стиле модерн
point-design.ru

загородный дом 450 кв м

point-design.ru
point-design.ru
point-design.ru

Смесь ар-деко и минимализма – всегда хорошая комбинация для нового загородного дома, который должен быть парадным и модным. Выбирая цветовую гамму, помните, что позолота с черным глянцем на светлом фоне – абсолютный хит следующего сезона.

Роскошь в новой квартире

homify Гостиная в классическом стиле Бежевый
homify

homify
homify
homify

В городской квартире, казалось бы, роскошную гостиную обустроить сложнее, но принимая во внимания главные принципы классического стиля, мы можем найти выход и из этой ситуации. Ориентирами нам могут служить пентхаусы и апартаменты Нью-Йорка и Чикаго, где английские и французские декоративные приемы слаженно работают на благо красивого интерьера.

Эффектная эклектика

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Столовая комната в классическом стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Фьюжн

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Роскошь – это не только изысканные традиции, но и утонченный эксклюзив. Если вы хотите сделать свой дом оригинальным и шикарным, обратитесь к стилю эклектика, который может быть гораздо более убедительным.

Ар-деко

City Exquisite, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Медиа комнаты в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Геометричность, блеск и глянец – гостиная, будто всегда готовая к коктейльной вечеринке года и приезду высокопоставленных гостей. Стиль ар-деко заменяет классическую томность блеском, а тяжеловесный текстиль – шелком и гламурными решениями.

​ Гостиная в особняке

Residance VIP, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Шикарная гостиная в особняке, построенном в стиле Греческого Возрождения и оформленная в традиционном стиле, выглядит роскошной и изумительно просторной. Данный эффект можно отнести не только к выбранному стилю в дизайне интерьера, но и отделке с использованием позолоты, удачной планировке и наличию колонн.

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