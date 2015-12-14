Дизайн гостиной: с шиком и блеском

Дорогие и шикарные гостиные, собранные в нашей сегодняшней коллекции, показывают нам, как давно знакомые нам дизайнерские приемы ведут себя в больших помещениях. В этих интерьерах, полных шика, блеска и классического обаяния мы найдем множество интересных дизайн-идей и, конечно же, вдохновение.