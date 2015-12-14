Дизайн гостиной: с шиком и блеском

Дорогие и шикарные гостиные, собранные в нашей сегодняшней коллекции, показывают нам, как давно знакомые нам дизайнерские приемы ведут себя в больших помещениях. В этих интерьерах, полных шика, блеска и классического обаяния мы найдем множество интересных дизайн-идей и, конечно же, вдохновение.
В этой шикарной гостиной, оформленной в двух уровнях и имеющей сразу несколько зон для отдыха, мы найдем изумительную отделку акцентной стены натуральным камнем, стильную и минималистичную мебель, а также трендовую светлую отделку самой комнаты.
Современные шале – гламурные, стильные и дизайнерские – могут заставить кого угодно начать мечтать об идеальном доме в горах. В этом прекрасном интерьере использована песочно-белая цветовая гамма, с элементами позолоты и натуральным деревом, что смотрится очень модно.
В этой изумительной турецкой гостиной мы найдем очарование колониальной эпохи – английскую традиционную мебель и текстиль, а также сильное влияние восточной культуры. Роскошь данной коллекции сложно переоценить.
В этом интерьере в центре внимания оказывается море – панорамный вид на бухточки и заливы, опоясывающие остров, очень привлекателен. Сам интерьер оформлен в эклектичном стиле с сильным влиянием греческого островного.
Этот тяжелый и обстоятельный интерьер, оформленный в багряно-шоколадных тонах, наверняка понравятся людям традиционного уклада. Здесь комфорт и роскошь являются тождественными, а аксессуары и текстиль подогревают атмосферу аристократического дома.
Более легкий классический стиль мы найдем во французской вариации – здесь белый, голубой и песочный оттенки, а также изящные решения в декоре.
Реставрация исторического особняка или просто старого дома – задача непростая, но того стоящая. В этой гостиной мы видим сохраненную деревянную лестницу, роскошный интерьер и модные аксессуары.
Смесь ар-деко и минимализма – всегда хорошая комбинация для нового загородного дома, который должен быть парадным и модным. Выбирая цветовую гамму, помните, что позолота с черным глянцем на светлом фоне – абсолютный хит следующего сезона.
В городской квартире, казалось бы, роскошную гостиную обустроить сложнее, но принимая во внимания главные принципы классического стиля, мы можем найти выход и из этой ситуации. Ориентирами нам могут служить пентхаусы и апартаменты Нью-Йорка и Чикаго, где английские и французские декоративные приемы слаженно работают на благо красивого интерьера.
Роскошь – это не только изысканные традиции, но и утонченный эксклюзив. Если вы хотите сделать свой дом оригинальным и шикарным, обратитесь к стилю эклектика, который может быть гораздо более убедительным.
Геометричность, блеск и глянец – гостиная, будто всегда готовая к коктейльной вечеринке года и приезду высокопоставленных гостей. Стиль ар-деко заменяет классическую томность блеском, а тяжеловесный текстиль – шелком и гламурными решениями.
Шикарная гостиная в особняке, построенном в стиле Греческого Возрождения и оформленная в традиционном стиле, выглядит роскошной и изумительно просторной. Данный эффект можно отнести не только к выбранному стилю в дизайне интерьера, но и отделке с использованием позолоты, удачной планировке и наличию колонн.
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