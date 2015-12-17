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Трендовые идеи дизайна спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Спальня в стиле модерн
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Дизайн спальни – это самая персонализированная работа в дизайне интерьера. Очень важно с помощью элементов декора создать нужное настроение, которого не хватает владельцу в повседневной жизни, а благодаря отделке и функционалу сделать его жизнь на уровень более комфортной, чем раньше.

Трендовые идеи дизайна спальни – это не просто аксессуары, которые все покупают в этом году, но и изменение самого подхода к оформлению спальни и организации в ней пространства. Данные тренды, некоторые из которых только зарождаются, в будущем изменят облик интерьера почти до неузнаваемости.

В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интересными идеями, которые получили воплощение во многих дизайнерских и люксовых проектах. С развитием экономики и промышленности некоторые из них станут доступны в любой стандартной квартире и станут частью жизни всех.

Расположение кровати в центре

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Спальня в тропическом стиле
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Еще один модный тренд, который часто становится объектом пристального внимания – расположение кровати в центре комнаты. Она может быть как обычной формы, так и круглой или даже совсем нестандартной, а изголовье может быть частью будуара с обратной стороны или вовсе отсутствовать.

Изголовье как часть отделки

homify Спальня в эклектичном стиле Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Декоративные панели, обтянутые кожей или текстилем, заменяют традиционное изголовье, которые было частью самой кровати. Такие панели могут тянуться по всей длине стены, доходить до потолка, иметь нестандартную, включая разноцветную, отделку и встроенную функциональность – выключатели, розетки, подсветку.

Подвесные светильники над тумбочками

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Кирпичи
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

В классическом интерьере на прикроватной тумбочке мы найдем настольную лампу, а в современном – подвесную над ней. Такой ход особенно эффектно смотрится в интерьерах в стиле минимализм.

Темный цвет стен

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL Спальня в стиле модерн Синий
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

Изумрудные, темно-синие, фиолетовые, шоколадные, черные, пурпурные и темно-зеленые спальни – тренд следующего сезона, особенно в стилях эклектика и минимализм. То, что спальни, как ночная зона, становятся более темными вполне оправданно, ведь общественная дневная зона становится светлее, практически сияя своей белизной.

Чайный уголок

Спальня tatarintsevadesign Спальня в классическом стиле
tatarintsevadesign

Спальня

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Еще один привлекательный тренд в современной спальне – использование мягкой мебели (кресел, софы, диванов, модульных диванов и просто козеток).

Зеркальная мебель

Дом в Сагаро, Испания. Спальная комната. IND Archdesign. IND Archdesign Спальня в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Спальная комната. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Прикроватные тумбочки, комоды и консольные столики, имеющие зеркальную отделку – настоящий писк сезона, который обещает полностью преобразить наши дома и сделать их по-настоящему блестящими.

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Дизайнерские светильники

Четырехкомнатная квартира для молодой семьи Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Спальня в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Четырехкомнатная квартира для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Люстры, торшеры и прикроватные тумбочки от именитых дизайнеров – предметы, которые полностью изменяют облик современного интерьера. Так, модерн становится похожим на полотно современного искусства, а минимализм приобретает нотки luxury.

Близость к природе

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design Спальня в рустикальном стиле
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Распашные двери или слайдеры делают спальню не просто близкой к природе, а буквально наполненной солнечным светом, свежим воздухом и очаровательными пейзажами.

Стеклянные экраны

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design Спальня в стиле модерн
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

Разделение между зоной спальни и гардеробной или спальни и ванной комнаты, а также панорамное остекление, выходящее на лоджию или балкон – одни из самых важных элементов изменения облика спальни в последние годы. Так эта комната становится частью единого целого – приватных апартаментов или вашего зеленого райончика.

Спальня-гостиная

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Красивое зонирование стеклянными экранами позволяет создать и спальню-гостиную, которая выглядела парадно и была бы комфортабельной. 

Модный текстиль

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Спальня в стиле модерн
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

Модный текстиль со скандинавскими и арабскими орнаментами и трендовой расцветки с использованием оттенков лаванды, кораллового, фуксии, марсала, бледно-серого, пурпурного, фиолетового и позолоты – возможность сделать вашу спальню модной без радикальных перемен.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

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Какой он: японский традиционный дом
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