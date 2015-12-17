Дизайн спальни – это самая персонализированная работа в дизайне интерьера. Очень важно с помощью элементов декора создать нужное настроение, которого не хватает владельцу в повседневной жизни, а благодаря отделке и функционалу сделать его жизнь на уровень более комфортной, чем раньше.

Трендовые идеи дизайна спальни – это не просто аксессуары, которые все покупают в этом году, но и изменение самого подхода к оформлению спальни и организации в ней пространства. Данные тренды, некоторые из которых только зарождаются, в будущем изменят облик интерьера почти до неузнаваемости.

В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интересными идеями, которые получили воплощение во многих дизайнерских и люксовых проектах. С развитием экономики и промышленности некоторые из них станут доступны в любой стандартной квартире и станут частью жизни всех.