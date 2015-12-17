Дизайн спальни – это самая персонализированная работа в дизайне интерьера. Очень важно с помощью элементов декора создать нужное настроение, которого не хватает владельцу в повседневной жизни, а благодаря отделке и функционалу сделать его жизнь на уровень более комфортной, чем раньше.
Трендовые идеи дизайна спальни – это не просто аксессуары, которые все покупают в этом году, но и изменение самого подхода к оформлению спальни и организации в ней пространства. Данные тренды, некоторые из которых только зарождаются, в будущем изменят облик интерьера почти до неузнаваемости.
В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми интересными идеями, которые получили воплощение во многих дизайнерских и люксовых проектах. С развитием экономики и промышленности некоторые из них станут доступны в любой стандартной квартире и станут частью жизни всех.
Еще один модный тренд, который часто становится объектом пристального внимания – расположение кровати в центре комнаты. Она может быть как обычной формы, так и круглой или даже совсем нестандартной, а изголовье может быть частью будуара с обратной стороны или вовсе отсутствовать.
Декоративные панели, обтянутые кожей или текстилем, заменяют традиционное изголовье, которые было частью самой кровати. Такие панели могут тянуться по всей длине стены, доходить до потолка, иметь нестандартную, включая разноцветную, отделку и встроенную функциональность – выключатели, розетки, подсветку.
В классическом интерьере на прикроватной тумбочке мы найдем настольную лампу, а в современном – подвесную над ней. Такой ход особенно эффектно смотрится в интерьерах в стиле минимализм.
Изумрудные, темно-синие, фиолетовые, шоколадные, черные, пурпурные и темно-зеленые спальни – тренд следующего сезона, особенно в стилях эклектика и минимализм. То, что спальни, как ночная зона, становятся более темными вполне оправданно, ведь общественная дневная зона становится светлее, практически сияя своей белизной.
Еще один привлекательный тренд в современной спальне – использование мягкой мебели (кресел, софы, диванов, модульных диванов и просто козеток).
Прикроватные тумбочки, комоды и консольные столики, имеющие зеркальную отделку – настоящий писк сезона, который обещает полностью преобразить наши дома и сделать их по-настоящему блестящими.
Люстры, торшеры и прикроватные тумбочки от именитых дизайнеров – предметы, которые полностью изменяют облик современного интерьера. Так, модерн становится похожим на полотно современного искусства, а минимализм приобретает нотки luxury.
Распашные двери или слайдеры делают спальню не просто близкой к природе, а буквально наполненной солнечным светом, свежим воздухом и очаровательными пейзажами.
Разделение между зоной спальни и гардеробной или спальни и ванной комнаты, а также панорамное остекление, выходящее на лоджию или балкон – одни из самых важных элементов изменения облика спальни в последние годы. Так эта комната становится частью единого целого – приватных апартаментов или вашего зеленого райончика.
Красивое зонирование стеклянными экранами позволяет создать и спальню-гостиную, которая выглядела парадно и была бы комфортабельной.
Модный текстиль со скандинавскими и арабскими орнаментами и трендовой расцветки с использованием оттенков лаванды, кораллового, фуксии, марсала, бледно-серого, пурпурного, фиолетового и позолоты – возможность сделать вашу спальню модной без радикальных перемен.
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