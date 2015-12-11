Идеи дизайна классической спальни

Роскошные будуары, шикарные спальни, позолота и бархат – не просто элементы классического дизайна в интерьере, а отражение нашего стремления к изобилию, красоте и ощущению эстетики вокруг нас.

В современных интерьерах классическая спальня – это, как ни странно, очень практичная конструкция, хотя и многослойная. Множество различных тканей, изысканная отделка и мебель в наше время доступны всем, кто верит в чудеса и волшебство. На самом деле, классический стиль является самым сложным стилем для копирования, ведь не перейти тонкую грань между роскошью и помпезностью в формате квартиры или коттеджа часто бывает сложно. В этом статье мы покажем вам эталонные проекты классических спален, которые полны удачных идей для воплощения.