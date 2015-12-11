Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Идеи дизайна классической спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Спальня в классическом стиле
Loading admin actions …

Роскошные будуары, шикарные спальни, позолота и бархат – не просто элементы классического дизайна в интерьере, а отражение нашего стремления к изобилию, красоте и ощущению эстетики вокруг нас.

В современных интерьерах классическая спальня – это, как ни странно, очень практичная конструкция, хотя и многослойная. Множество различных тканей, изысканная отделка и мебель в наше время доступны всем, кто верит в чудеса и волшебство. На самом деле, классический стиль является самым сложным стилем для копирования, ведь не перейти тонкую грань между роскошью и помпезностью в формате квартиры или коттеджа часто бывает сложно. В этом статье мы покажем вам эталонные проекты классических спален, которые полны удачных идей для воплощения.

Бонусные уголки

Фиолетовое настроение для спальни в классическом стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в классическом стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Фиолетовое настроение для спальни в классическом стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Зона будуара – отдельный уголок для туалетного столика с пуфиком, возможно совмещенный с началом гардеробной и имеющий собственную ширму – одна из привилегий спальни в классическом стиле. Вместе с ней мы найдем в таком интерьере дополнительную софу, оттоманку, скамейку возле кровати или козетку у окна, которые позволяют сделать спальню самым уютно-мягким местом в вашей жизни.

Роскошь комфорта

Богатство нейтральных полутонов - элегантный интерьер для спальни, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в классическом стиле
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Богатство нейтральных полутонов – элегантный интерьер для спальни

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Большое количество подушек, качественное и дорогое постельное белье, ковер, шторы и текстильное изголовье – являются основой спальни в классическом стиле. В первую очередь, в данном случае речь идет именно о комфорте, а не просто о презентабельном виде, как привыкли считать многие. Здесь все элементы играют вместе ради того, чтобы сделать ваш отдых умиротворяющим, а сны - самыми приятными.

Цветовая гамма

Дизайн коттеджа " Воздушный зефир" Samarina projects Спальня в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Воздушный зефир

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Выверенная цветовая гамма, основанная на изысканных оттенках – залог удачного интерьера в классическом стиле. Здесь нет места ярким краскам, слишком заметным орнаментам или акцентным стенам. Отделка мягко подчеркивает красоту мебели, которая, в свою очередь, гармонично сочетается с предметами декора.

Зеркальная отделка

Blanc Versailles homify Спальня в классическом стиле
homify

Blanc Versailles

homify
homify
homify

Одним из самых эффектных приемов в дизайне классической спальни является искусная отделка зеркалами стены у изголовья кровати. Данный декор может включать в себя различные узоры, составленные из «зеркальных дорожек»  в виде колонн, арки, сердца, горизонтальных или вертикальных комбинированных линий. Главной особенностью такой отделки стен является расположение зеркал – небольшие квадратные зеркала помещаются на «панно» под наклоном, становясь внешне похожими на ромбы.

Деревянная и гипсовая отделка

Спальня Неоклассика vol.4 Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня Неоклассика vol.4

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Традиционная отделка стен деревянными декоративными панелями в современной классической спальне заменяется лишь небольшими элементами, взятыми из этой идеи. Деревянные или гипсовые рейки, бордюры и фризы размещаются на стенах и под потолком, а затем их окрашивают в цвет, аналогичный или контрастный к стенам, либо на них наносится позолота. Плинтуса в данном случае лучше выбирать плоские, но высокие и с декором.

Декоративная штукатурка

Спальня "Неоклассика" vol.3 Студия дизайна Дарьи Одарюк Спальня в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Спальня Неоклассика vol.3

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Рельефная штукатурка, венецианская штукатурка либо различные декоративные панно станут еще одним вариантом оформления стен в классической спальне. Самыми популярными являются цветочно-ботанические узоры, а также легкие витиеватые орнаменты.

Королевство текстиля

дом на берегу реки, Дизайн мастерская Елены Тимченко Дизайн мастерская Елены Тимченко Спальня в эклектичном стиле
Дизайн мастерская Елены Тимченко

дом на берегу реки

Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко
Дизайн мастерская Елены Тимченко

Наряду с дополнительными зонами отдыха классическая спальня может удивить вас наличием большого количества текстиля. Многослойное постельное белье, сложные шторы, ковры и коврики, балдахин и оформление арки, а также текстильные абажуры являются всегда желанными гостями в классической спальне.

А какие вы еще знаете интересные идеи дизайна для классической спальни? Поделитесь с нами!

 Специально для вас на homify:

Превосходная вилла;

Идеи дизайна стильной столовой комнаты.

О том, как украсить стены в доме
А вам какая из спален понравилась больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо