Идеи дизайна классической спальни

Роскошные будуары, шикарные спальни, позолота и бархат – не просто элементы классического дизайна в интерьере, а отражение нашего стремления к изобилию, красоте и ощущению эстетики вокруг нас.
В современных интерьерах классическая спальня – это, как ни странно, очень практичная конструкция, хотя и многослойная. Множество различных тканей, изысканная отделка и мебель в наше время доступны всем, кто верит в чудеса и волшебство. На самом деле, классический стиль является самым сложным стилем для копирования, ведь не перейти тонкую грань между роскошью и помпезностью в формате квартиры или коттеджа часто бывает сложно. В этом статье мы покажем вам эталонные проекты классических спален, которые полны удачных идей для воплощения.
Зона будуара – отдельный уголок для туалетного столика с пуфиком, возможно совмещенный с началом гардеробной и имеющий собственную ширму – одна из привилегий спальни в классическом стиле. Вместе с ней мы найдем в таком интерьере дополнительную софу, оттоманку, скамейку возле кровати или козетку у окна, которые позволяют сделать спальню самым уютно-мягким местом в вашей жизни.
Большое количество подушек, качественное и дорогое постельное белье, ковер, шторы и текстильное изголовье – являются основой спальни в классическом стиле. В первую очередь, в данном случае речь идет именно о комфорте, а не просто о презентабельном виде, как привыкли считать многие. Здесь все элементы играют вместе ради того, чтобы сделать ваш отдых умиротворяющим, а сны - самыми приятными.
Воздушный зефир
Выверенная цветовая гамма, основанная на изысканных оттенках – залог удачного интерьера в классическом стиле. Здесь нет места ярким краскам, слишком заметным орнаментам или акцентным стенам. Отделка мягко подчеркивает красоту мебели, которая, в свою очередь, гармонично сочетается с предметами декора.
Одним из самых эффектных приемов в дизайне классической спальни является искусная отделка зеркалами стены у изголовья кровати. Данный декор может включать в себя различные узоры, составленные из «зеркальных дорожек» в виде колонн, арки, сердца, горизонтальных или вертикальных комбинированных линий. Главной особенностью такой отделки стен является расположение зеркал – небольшие квадратные зеркала помещаются на «панно» под наклоном, становясь внешне похожими на ромбы.
Традиционная отделка стен деревянными декоративными панелями в современной классической спальне заменяется лишь небольшими элементами, взятыми из этой идеи. Деревянные или гипсовые рейки, бордюры и фризы размещаются на стенах и под потолком, а затем их окрашивают в цвет, аналогичный или контрастный к стенам, либо на них наносится позолота. Плинтуса в данном случае лучше выбирать плоские, но высокие и с декором.
Неоклассикаvol.3
Рельефная штукатурка, венецианская штукатурка либо различные декоративные панно станут еще одним вариантом оформления стен в классической спальне. Самыми популярными являются цветочно-ботанические узоры, а также легкие витиеватые орнаменты.
Наряду с дополнительными зонами отдыха классическая спальня может удивить вас наличием большого количества текстиля. Многослойное постельное белье, сложные шторы, ковры и коврики, балдахин и оформление арки, а также текстильные абажуры являются всегда желанными гостями в классической спальне.
А какие вы еще знаете интересные идеи дизайна для классической спальни? Поделитесь с нами!
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