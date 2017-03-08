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Современные беседки: 10 вариантов на любой вкус

Перла Вереника Перла Вереника
Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito Дома в стиле кантри
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Беседка во дворе так много значит для отличного отдыха – это и возможность укрыться в тени от жарких солнечный лучей днем, и насладится тихой вечерней прохладой, и собраться радушную компанию родных и друзей. Современные конструкции беседок имеют очень много различий в выборе материалов и стилистики, размеров и оборудования. Поэтому мы собрали в этом обзоре несколько вариантов таких строений, чтобы вы смогли найти вдохновляющий пример для своего участка. 

1. Белая классика

Casa MR, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

Просторная веранда у дома с широким навесом кажется еще более свежей и элегантной благодаря белому цвету навеса. 

2. Беседка с прозрачным навесом из стекла

The Multi Level House, Ansari Architects Ansari Architects Сад в стиле модерн
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

В этом примере дизайнеры нашли интересное решение, позволяющее защитить веранду возле дома от дождя, но при этом, не слишком затеняющее окна дома и площадку. Кроме того, стеклянные панели навеса на темных деревянных балках смотрятся оригинально и легко, образуется своеобразный микс индустриального и кантри-стиля. 

3. В едином стиле

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Входные двери Железо / Сталь Белый
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

Беседка на входе в дом добавит элегантности фасаду, обрамляя крыльцо и придавая ему более законченный вид. Отличная идея – сделать навес для беседки контрастного цвета, выделяя его на фоне светлого фасада. 

4. Стекло и дерево – уникальность стиля

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores Гараж в рустикальном стиле
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Основательная деревянная конструкция беседки с опорами и крышей из массивных балок, дополненная стеклянной крышей смотрится необычно и оригинально. Кроме того, такая крыша сделает пространство беседки более светлым и объемным. 

5. Металлические конструкции

A Luxirious Thatched Villa, iammies Landscapes iammies Landscapes Сад в средиземноморском стиле
iammies Landscapes

iammies Landscapes
iammies Landscapes
iammies Landscapes

Эта беседка значительно отличается от традиционных и привычных строений. Металлические конструкции навеса крепятся к стене дома, благодаря чему получилось избавится от лишних элементов: опорных столбов, стен беседки. Пространство получилось открытое, легкое, свободное и очень элегантное. Черная отделка пола гармонично дополняет темный металл крыши, а мягкая бежевая мебель выглядит благодаря контрасту темной цветовой гаммой особенно свежо. 

6. Для радушной встречи

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Деревянный навес и терраса на входе в дом, окруженная зеленью, создает уютное крыльцо и гостеприимную атмосферу. Теплая подсветка оттеняет деревянные конструкции, придавая еще больше радушия дому. 

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7. Природная естественность

Fazenda Santa Izabel, LM Arquitetura | Conceito LM Arquitetura | Conceito Дома в стиле кантри
LM Arquitetura | Conceito

LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito
LM Arquitetura | Conceito

Эта романтичная беседка, утопающая в зелени сада и цветов как нельзя лучше дает почувствовать близость природы, соединяя внутреннее пространство дома с великолепными пейзажами вокруг. 

8. В средиземноморском стиле

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA Веранда и терраса в стиле кантри
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

Массивные колонны в античном стиле, которые поддерживают деревянный навес беседки придают дому средиземноморский колорит. Легкие белые шторы, терракотовая плитка на полу и глиняный декор создают восхитительную атмосферу роскоши и уюта.

9. Тенистый уголок у дома

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри Желтый
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Тростник и  бамбук является отличным выбором для оформления беседки, придавая свежесть стилю. Зелень растений на фоне яркой отделки придает площадке особую насыщенность красок.

10. Оригинальные конструкции

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Дома в стиле модерн
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Простой, но яркий вариант оформления навеса для беседки – изогнутые линии, подчеркнутые темными конструкциями на фоне белого фасада. 

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