Современные беседки: 10 вариантов на любой вкус

Беседка во дворе так много значит для отличного отдыха – это и возможность укрыться в тени от жарких солнечный лучей днем, и насладится тихой вечерней прохладой, и собраться радушную компанию родных и друзей. Современные конструкции беседок имеют очень много различий в выборе материалов и стилистики, размеров и оборудования. Поэтому мы собрали в этом обзоре несколько вариантов таких строений, чтобы вы смогли найти вдохновляющий пример для своего участка.
Просторная веранда у дома с широким навесом кажется еще более свежей и элегантной благодаря белому цвету навеса.
В этом примере дизайнеры нашли интересное решение, позволяющее защитить веранду возле дома от дождя, но при этом, не слишком затеняющее окна дома и площадку. Кроме того, стеклянные панели навеса на темных деревянных балках смотрятся оригинально и легко, образуется своеобразный микс индустриального и кантри-стиля.
Беседка на входе в дом добавит элегантности фасаду, обрамляя крыльцо и придавая ему более законченный вид. Отличная идея – сделать навес для беседки контрастного цвета, выделяя его на фоне светлого фасада.
Основательная деревянная конструкция беседки с опорами и крышей из массивных балок, дополненная стеклянной крышей смотрится необычно и оригинально. Кроме того, такая крыша сделает пространство беседки более светлым и объемным.
Эта беседка значительно отличается от традиционных и привычных строений. Металлические конструкции навеса крепятся к стене дома, благодаря чему получилось избавится от лишних элементов: опорных столбов, стен беседки. Пространство получилось открытое, легкое, свободное и очень элегантное. Черная отделка пола гармонично дополняет темный металл крыши, а мягкая бежевая мебель выглядит благодаря контрасту темной цветовой гаммой особенно свежо.
Деревянный навес и терраса на входе в дом, окруженная зеленью, создает уютное крыльцо и гостеприимную атмосферу. Теплая подсветка оттеняет деревянные конструкции, придавая еще больше радушия дому.
Эта романтичная беседка, утопающая в зелени сада и цветов как нельзя лучше дает почувствовать близость природы, соединяя внутреннее пространство дома с великолепными пейзажами вокруг.
Массивные колонны в античном стиле, которые поддерживают деревянный навес беседки придают дому средиземноморский колорит. Легкие белые шторы, терракотовая плитка на полу и глиняный декор создают восхитительную атмосферу роскоши и уюта.
Тростник и бамбук является отличным выбором для оформления беседки, придавая свежесть стилю. Зелень растений на фоне яркой отделки придает площадке особую насыщенность красок.
Простой, но яркий вариант оформления навеса для беседки – изогнутые линии, подчеркнутые темными конструкциями на фоне белого фасада.