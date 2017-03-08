Современные беседки: 10 вариантов на любой вкус

Беседка во дворе так много значит для отличного отдыха – это и возможность укрыться в тени от жарких солнечный лучей днем, и насладится тихой вечерней прохладой, и собраться радушную компанию родных и друзей. Современные конструкции беседок имеют очень много различий в выборе материалов и стилистики, размеров и оборудования. Поэтому мы собрали в этом обзоре несколько вариантов таких строений, чтобы вы смогли найти вдохновляющий пример для своего участка.