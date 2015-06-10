Варианты отделки балкона своими руками

Сегодня мы собрали для вас большую коллекцию идей по дизайну балкона, которые вы сможете легко воплотить за несколько дней!
Мы рады делиться с вами работами наших дизайнеров, которые так стараются, чтобы сделать наши квартиры и дома красивее. В этой статье мы расскажем о материалах, дизайнерских приемах, мебели и других элементах, которые можно использовать при ремонте балкона.
Для начала вам следует определиться с тем, какой стиль вам больше всего нравится. Отталкиваться можно, например, от любимого материала. Вы можете выбрать натуральное дерево — неокрашенное или цветное, керамическую плитку, искусственный камень, штукатурку, кирпич. От того, что вы посчитаете для себя самым приемлемым вариантом, будет зависеть весь интерьер, поэтому лучше всего серьезно подойти к отделке.
Следующим вопросом будет выбор стиля. Ведь из деревянного интерьера можно сделать и шале, и прованс, и даже классику. Решите, что хотите добавить — классическую европейскую мебель, пляжную ротанговую или плетеную или что-нибудь придумать из маленьких предметов обычной корпусной.
Многое зависит от конкретных потребностей, поэтому также решите, где и какая мебель будет стоять. Стеллаж для хранения, как правило, главный элемент на балконе. Следующим может идти место для отдыха — столовая группа, кресло, пуфик, ложе на арабский манер. Решите, будете ли вы устраивать здесь зимний сад — ящики для цветов, место для рассады стоит запланировать заранее.
Еще одним важным шагом является выбор дополнительных цветов — на фотографии слева мы видим, как ловко дизайнер использует бирюзовый и металлический серый для создания стильной атмосферы.
Вам стоит трезво оценить ситуацию и четко выделить все вещи, которые уже присутствуют на вашем балконе и препятствуют вам сделать то, что вы хотите. Например, отсутствие отопления даже на застекленном балконе может помешать сделать из него домашний офис или лаунж-зону.
Другими недостатками, под которые вам все равно придется подстраивается (поэтому нет смысла их просто игнорировать) — нестандартная форма, под которую придется делать мебель на заказ; протечки, которые обязательно следует устранить; вид из окна, который может быть не совсем пейзажным, и, конечно же, маленькая площадь.
Зачастую мы знаем все проблемы нашего балкона, но почему-то откладываем их решение на потом и предпочитаем думать о дизайне. Но для начала следует подготовить основу — утепление стен, плитка на пол, гидроизоляция, новые окна. Лишь после этих этапов следует задумываться об интерьере.
Вполне возможно, что вы захотите сделать балкон более оригинальным, персонализированным местом для вас и вашей семьи. Тогда стоит подумать о том, как вы самостоятельно можете его украсить. Возможно, еще на этапе ремонта вам придет в голову сделать что-то своими руками — мозаику из плитки разного цвета, граффити на стене, живописный пейзаж, нарисованный красками. Не стесняйтесь и творите, не задумываясь о совершенстве и каких-либо канонах!
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Вместе с выбором функций, которые обязан выполнять ваш идеальный балкон, приходит и понимание того, какая атмосфера и стиль вам подходят. Для летнего отдыха идеальны стили яркие, тропические — арабский, средиземноморский, греческий.
Для офиса отлично подойдет минимализм, особенно с оттенками эко-стиля и натуральным деревом в интерьере. Уместно будет смотреться скандинавский и английский стили для такого кабинета.
После того, как вы сделали ремонт и выбрали стиль, пора задуматься о конкретных идеях. Красиво на балконе смотрятся уменьшенные копии знакомых нам предметов — мини-кресла, но в классическом стиле, полочки, но миниатюрные.
Для балконной стены подходят книжные полки, картина, вертикальное озеленение. Все эти идеи могут включать в себя маленький буфет или стеллаж, как основу.
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Добавьте столешницу, которая бы проходила по всему периметру балкона и, возможно, даже была бы рабочим столом. Для закрепления большой столешницы вам понадобятся деревянные или металлические ножки, но это того стоит.
Еще можно продумать систему открывания окон так, чтобы больше никогда не чувствовать дискомфорта на балконе. Хорошенько представьте все на месте перед тем, как покупать стеклопакеты.
Есть три типа балконов, которые вам может захотеться создать: яркий и современный (добавляйте красный, синий, черный цвета); прованс/эко-стиль (к дереву добавляем бирюзовый, канареечный желтый, оранжевый, зеленый) и минимализм (добавляем серый, голубой, коричневый, синий).
В каждом из вариантом очень важно выбрать правильный цвет стен. Универсальный вариант — светлый, но достаточно теплый белый оттенок. Такой визуально увеличит площадь, но при этом будет выглядеть уютно. Для балкона в стиле пляжного отпуска подойдут и более яркие цвета — персиковый или желтый.
Для маленького балкона, который предназначен для отдыха или работы, очень важно выбрать правильное затенение, так как на солнечной стороне находиться без укрытия летом совершенно невозможно.
Лучше всего подойдут римские занавески или жалюзи, а на каком именно типе остановиться — решит выбранный вами стиль.
Больше идей по оформлению балкона — в другой нашей статье.
Мечта многих — кушетка на балконе, идеально вписанная в ширину помещения. Сделать ее, на самом деле, предельно просто. Вам нужна основа из полочки, которая будет сделана на заказ и под ваши размеры. Она должна свободно выдерживать вес взрослого человека (учтите, вес мамы — с ребенком на руках!). Потом вам нужен будет матрас, который можно сшить даже самостоятельно из нескольких подушек. Добавьте к этому красивую наволочку и сами подушки — и место готово!