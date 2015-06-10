Варианты отделки балкона своими руками

Для начала вам следует определиться с тем, какой стиль вам больше всего нравится. Отталкиваться можно, например, от любимого материала. Вы можете выбрать натуральное дерево — неокрашенное или цветное, керамическую плитку, искусственный камень, штукатурку, кирпич. От того, что вы посчитаете для себя самым приемлемым вариантом, будет зависеть весь интерьер, поэтому лучше всего серьезно подойти к отделке.

Следующим вопросом будет выбор стиля. Ведь из деревянного интерьера можно сделать и шале, и прованс, и даже классику. Решите, что хотите добавить — классическую европейскую мебель, пляжную ротанговую или плетеную или что-нибудь придумать из маленьких предметов обычной корпусной.

Многое зависит от конкретных потребностей, поэтому также решите, где и какая мебель будет стоять. Стеллаж для хранения, как правило, главный элемент на балконе. Следующим может идти место для отдыха — столовая группа, кресло, пуфик, ложе на арабский манер. Решите, будете ли вы устраивать здесь зимний сад — ящики для цветов, место для рассады стоит запланировать заранее.

Еще одним важным шагом является выбор дополнительных цветов — на фотографии слева мы видим, как ловко дизайнер использует бирюзовый и металлический серый для создания стильной атмосферы.