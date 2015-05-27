Делаем сами: классический стиль в интерьере

Текстильное изголовье, множество разных по стилю и размеру подушек и балдахин. Если вы выполните все три правила, вам откроются двери в романтику французского будуара или английского поместья. Для такой спальни лучше всего выбрать два цвета, которые бы переливались разными оттенками (белый и голубой; светло-желтый и салатовый; бежевый и коричневый).

Кстати, к спальням в классическом стиле идеально подходит кремовая цветовая гамма, о которой мы ранее уже писали. А больше классических спален — в нашей фото-галерее.