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Делаем сами: классический стиль в интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ЖК Парадный квартал , квартира финансиста, 133 кв.м., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
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Наши простые дизайнерские приемы помогут легко воссоздать аристократическую атмосферу Великобритании или Франции в любой комнате вашего дома!

В этой статье мы постараемся выбрать максимально простые, но при этом очень эффектные идеи, которые преобразят интерьер в одно мгновение. Итак, приступим?

Три секрета классической спальни

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Спальня в классическом стиле
Volkovs studio

Атмосфера весны в однокомнатной квартире

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Текстильное изголовье, множество разных по стилю и размеру подушек и балдахин. Если вы выполните все три правила, вам откроются двери в романтику французского будуара или английского поместья. Для такой спальни лучше всего выбрать два цвета, которые бы переливались разными оттенками (белый и голубой; светло-желтый и салатовый; бежевый и коричневый).

Кстати, к спальням в классическом стиле идеально подходит кремовая цветовая гамма, о которой мы ранее уже писали. А больше классических спален — в нашей фото-галерее.

Три секрета классической гостиной

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Гостиные в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Немного солнца в стакане воды квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Теплые оттенки, натуральное дерево и кушетка. Не обязательно покупать очень дорогой диван или антикварные изыски, чтобы получить должный эффект. Теплые коричневые оттенки интерьера гостиной, натуральное дерево, которое искрится своей естественной и благородной красотой, а также элемент мебели любого благородного дома — кушетка — сделают свое дело.

Три секрета классического коттеджа

Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Дом из клееного бруса в Новоглаголево

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Отделка деревом, камин и натуральные цвета в интерьере. Эти три составляющих помогут вам сделать загородное жилье ближе к природе. Традиционные, проверенные временем элементы любого провинциального дома вдохнут теплую классику даже в новый коттедж.

Отделка деревом сделает интерьер более уютным, камин создаст нужную атмосферу (его можно поставить и в спальнях), а натуральные оттенки коричневого, зеленого и желтого помогут связать все элементы воедино.

Три секрета классической квартиры

ЖК Парадный квартал , частная квартира 133 кв.м. Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл

ЖК Парадный квартал , частная квартира 133 кв.м.

Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл

Мебель темных пород, классическое кресло, деревянные панели. Даже на маленькой площади всего лишь из трех элементов можно быстро собрать классический интерьер. Выбирайте деревянную мебель темных пород, купите заметное классическое кресло в гостиную и используйте со вкусом классические деревянные панели. Последняя идея может показаться сложной, но на самом деле даже отделка на высоту 1,2 метров вагонкой, впоследствии покрашенной в темно-коричневый цвет, делает чудеса!

Мелочи решают все

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Немного солнца в стакане воды квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Сложный классический интерьер вы не сможете создать просто хорошим ремонтом. Вам придется подбирать атмосферные вещи, с изогнутыми ножками и изящными силуэтами, трогать на ощупь все ткани и начать разбираться в репродукциях. Можно, конечно, обойтись традиционным провинциальным вариантом, тогда вам понадобится много натурального дерева и классическая европейская мебель.

Цветовая гамма

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Кухня в классическом стиле
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Базовым для любого классического интерьера является дерево. Зачастую — покрытое маслом или лаком, а не краской, а в наши дни еще и часто искусственно состаренное. Именно на его основе строится цветовая палитра интерьера, к которой нужно добавить еще три оттенка — уютный (бордовый, охра, темно-зеленый) и яркий акцент (голубой, фиолетовый).

Роскошная классика

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Спальня в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер загородного дома в стиле Эклектика

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Подобные, сложно продуманные, интерьеры все-таки следует доверить профессионалам. Если ваша мечта — экстравагантный, яркий и эффектный классический интерьер, дизайнер поможет сделать не просто дорогостоящий на вид, но и действительно стильный интерьер. Эта спальня была декорирована дизайнером и сфотографирована  Андреем Белимовым-Гущиным в эклектичном стиле с элементами классики.

Коттедж в скандинавском стиле
А как вы считаете, классический интерьер лучше подходит для квартиры или загородного дома?

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