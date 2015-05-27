Делаем сами: классический стиль в интерьере

Наши простые дизайнерские приемы помогут легко воссоздать аристократическую атмосферу Великобритании или Франции в любой комнате вашего дома!
В этой статье мы постараемся выбрать максимально простые, но при этом очень эффектные идеи, которые преобразят интерьер в одно мгновение. Итак, приступим?
Текстильное изголовье, множество разных по стилю и размеру подушек и балдахин. Если вы выполните все три правила, вам откроются двери в романтику французского будуара или английского поместья. Для такой спальни лучше всего выбрать два цвета, которые бы переливались разными оттенками (белый и голубой; светло-желтый и салатовый; бежевый и коричневый).
Кстати, к спальням в классическом стиле идеально подходит кремовая цветовая гамма, о которой мы ранее уже писали. А больше классических спален — в нашей фото-галерее.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Теплые оттенки, натуральное дерево и кушетка. Не обязательно покупать очень дорогой диван или антикварные изыски, чтобы получить должный эффект. Теплые коричневые оттенки интерьера гостиной, натуральное дерево, которое искрится своей естественной и благородной красотой, а также элемент мебели любого благородного дома — кушетка — сделают свое дело.
Отделка деревом, камин и натуральные цвета в интерьере. Эти три составляющих помогут вам сделать загородное жилье ближе к природе. Традиционные, проверенные временем элементы любого провинциального дома вдохнут теплую классику даже в новый коттедж.
Отделка деревом сделает интерьер более уютным, камин создаст нужную атмосферу (его можно поставить и в спальнях), а натуральные оттенки коричневого, зеленого и желтого помогут связать все элементы воедино.
Мебель темных пород, классическое кресло, деревянные панели. Даже на маленькой площади всего лишь из трех элементов можно быстро собрать классический интерьер. Выбирайте деревянную мебель темных пород, купите заметное классическое кресло в гостиную и используйте со вкусом классические деревянные панели. Последняя идея может показаться сложной, но на самом деле даже отделка на высоту 1,2 метров вагонкой, впоследствии покрашенной в темно-коричневый цвет, делает чудеса!
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Сложный классический интерьер вы не сможете создать просто хорошим ремонтом. Вам придется подбирать атмосферные вещи, с изогнутыми ножками и изящными силуэтами, трогать на ощупь все ткани и начать разбираться в репродукциях. Можно, конечно, обойтись традиционным провинциальным вариантом, тогда вам понадобится много натурального дерева и классическая европейская мебель.
Базовым для любого классического интерьера является дерево. Зачастую — покрытое маслом или лаком, а не краской, а в наши дни еще и часто искусственно состаренное. Именно на его основе строится цветовая палитра интерьера, к которой нужно добавить еще три оттенка — уютный (бордовый, охра, темно-зеленый) и яркий акцент (голубой, фиолетовый).
Подобные, сложно продуманные, интерьеры все-таки следует доверить профессионалам. Если ваша мечта — экстравагантный, яркий и эффектный классический интерьер, дизайнер поможет сделать не просто дорогостоящий на вид, но и действительно стильный интерьер. Эта спальня была декорирована дизайнером и сфотографирована Андреем Белимовым-Гущиным в эклектичном стиле с элементами классики.