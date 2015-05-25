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Идеальная мебель для прихожих

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
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Все мы знаем, что идеальная мебель для прихожей — та, что вмещается. Но как при этом еще и подобрать что-нибудь стильное, красивое и модное? Об этом — в нашей статье.

Сегодня мы обсудим различные варианты расстановки мебели в прихожей, озвучим интересные идеи и, возможно, даже поможем вам, наконец, определиться со стилем интерьера. Но для начала мы хотели бы предложить вам три золотых правила оформления идеальной прихожей.

Правило № 1 — всегда отдавайте предпочтение качественной и устойчивой мебели. Она должна быть точно вписана в размер вашего коридора, и этому следует уделить особое внимание!

Правило № 2 — не покупайте дорогую мебель в надежде, что она будет лучше, чем дешевая, а вам не придется самостоятельно выбирать то, что подходит конкретно вам. Лучше протестируйте для себя разные модели, найдите слабые места, а также доверяйте своей интуиции. Очень часто именно она помогает сделать дом максимально хорошим именно для вас.

Правило № 3 — не спешите, ведь так много идей приходят в голову уже при завершившемся ремонте, когда уже нет возможности их воплотить. Ищите фотографии для вдохновения и выбирайте для себя только самое лучшее!

Нестандартные тумбы и комоды

Тёплый песок и ветер странствий Premier Dekor Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Premier Dekor

Тёплый песок и ветер странствий

Premier Dekor
Premier Dekor
Premier Dekor

Асимметричная геометрия — это то, что нам нужно, чтобы без использования лишних квадратных метров сделать в прихожей интересный интерьер. Обратите внимание и на то, что асимметричными можно сделать предметы мебели и самим — например, поместив на левую половину комода или тумбы декоративную наклейку.

Скандинавский минимализм

Квартира с северным акцентом, LPetresku LPetresku Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
LPetresku

Квартира с северным акцентом

LPetresku
LPetresku
LPetresku

Если в вашей прихожей совсем мало места, обратитесь к популярному стилю скандинавский минимализм, который на основе символизма создает маленькие домашние шедевры. На этой фотографии мы видим, как с виду простая мебель становится частью модного ансамбля с интересной вешалкой и креативной картиной.

Узкое мышление

Квартира для Европейца, Сергей Харенко Сергей Харенко Кухня в стиле минимализм
Сергей Харенко

Квартира для Европейца

Сергей Харенко
Сергей Харенко
Сергей Харенко

Посмотрите внимательно на проект этой квартиры, где прихожая имеет совсем маленькие размеры. Справа от входа стоит напольное зеркало, напротив него — шкаф-купе, а комод и вовсе находится уже в гостиной.

Больше интересных идей для маленьких прихожих — в портфолио дизайн-студии YOUR ROYAL DESIGN.

Бежевые тона

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Очень приятно смотрятся маленькие прихожие в светло-бежевых тонах, когда оттенки дополняют друг друга, а вся комната переливается мягким, практически солнечным, светом. Антуражу здесь добавляют и современные канделябры для ламп. Особенно желтый цвет нужен в прихожих без окна, где имеется лишь искусственное освещение.

Еще больше красивых прихожих — в нашей фото-галерее.

Длинный коридор

homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для длинного, но узкого коридора, кажется, совсем нет интересных вариантов. На самом деле именно такой интерьер можно сделать максимально аристократичным, так как в старых английских домах были схожие планировки.

У входа здесь размещается шкаф-купе и вешалка, скорее всего — узкие вариации, а напротив двери в кухню или гостиную (посередине коридора) — декоративная группа из консольного столика, зеркала и красивых кресел. Последние могут быть использованы как место для комфортного обувания, а также как дополнительные в столовой — для праздников с большим количеством гостей.

Еще один аристократичный и в то же время минималистичный вариант оформления прихожей вы можете увидеть в другом опубликованном нами проекте — коттедже в поселке Лион.

Гламурный минимализм

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Your royal design

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Даже одна маленькая полочка может стать для вас идеальной прихожей, если она полностью соответствует вашему характеру и стилю. В этой прихожей к ней очень органично подошли два розовых пуфика, которые можно задвигать для экономии места.

Для гламурной прихожей также подойдут светильники в форме кристаллов, глянцевые фасады шкафов и блестящие элементы.

Панорамная квартира с видом на Финский залив
А как выглядит прихожая вашей мечты? Поделитесь идеями или фотографиями в комментариях!

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