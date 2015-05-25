Идеальная мебель для прихожих

Все мы знаем, что идеальная мебель для прихожей — та, что вмещается. Но как при этом еще и подобрать что-нибудь стильное, красивое и модное? Об этом — в нашей статье.

Сегодня мы обсудим различные варианты расстановки мебели в прихожей, озвучим интересные идеи и, возможно, даже поможем вам, наконец, определиться со стилем интерьера. Но для начала мы хотели бы предложить вам три золотых правила оформления идеальной прихожей.

Правило № 1 — всегда отдавайте предпочтение качественной и устойчивой мебели. Она должна быть точно вписана в размер вашего коридора, и этому следует уделить особое внимание!

Правило № 2 — не покупайте дорогую мебель в надежде, что она будет лучше, чем дешевая, а вам не придется самостоятельно выбирать то, что подходит конкретно вам. Лучше протестируйте для себя разные модели, найдите слабые места, а также доверяйте своей интуиции. Очень часто именно она помогает сделать дом максимально хорошим именно для вас.

Правило № 3 — не спешите, ведь так много идей приходят в голову уже при завершившемся ремонте, когда уже нет возможности их воплотить. Ищите фотографии для вдохновения и выбирайте для себя только самое лучшее!