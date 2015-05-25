Идеальная мебель для прихожих

Все мы знаем, что идеальная мебель для прихожей — та, что вмещается. Но как при этом еще и подобрать что-нибудь стильное, красивое и модное? Об этом — в нашей статье.
Сегодня мы обсудим различные варианты расстановки мебели в прихожей, озвучим интересные идеи и, возможно, даже поможем вам, наконец, определиться со стилем интерьера. Но для начала мы хотели бы предложить вам три золотых правила оформления идеальной прихожей.
Правило № 1 — всегда отдавайте предпочтение качественной и устойчивой мебели. Она должна быть точно вписана в размер вашего коридора, и этому следует уделить особое внимание!
Правило № 2 — не покупайте дорогую мебель в надежде, что она будет лучше, чем дешевая, а вам не придется самостоятельно выбирать то, что подходит конкретно вам. Лучше протестируйте для себя разные модели, найдите слабые места, а также доверяйте своей интуиции. Очень часто именно она помогает сделать дом максимально хорошим именно для вас.
Правило № 3 — не спешите, ведь так много идей приходят в голову уже при завершившемся ремонте, когда уже нет возможности их воплотить. Ищите фотографии для вдохновения и выбирайте для себя только самое лучшее!
Асимметричная геометрия — это то, что нам нужно, чтобы без использования лишних квадратных метров сделать в прихожей интересный интерьер. Обратите внимание и на то, что асимметричными можно сделать предметы мебели и самим — например, поместив на левую половину комода или тумбы декоративную наклейку.
Если в вашей прихожей совсем мало места, обратитесь к популярному стилю скандинавский минимализм, который на основе символизма создает маленькие домашние шедевры. На этой фотографии мы видим, как с виду простая мебель становится частью модного ансамбля с интересной вешалкой и креативной картиной.
Посмотрите внимательно на проект этой квартиры, где прихожая имеет совсем маленькие размеры. Справа от входа стоит напольное зеркало, напротив него — шкаф-купе, а комод и вовсе находится уже в гостиной.
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Очень приятно смотрятся маленькие прихожие в светло-бежевых тонах, когда оттенки дополняют друг друга, а вся комната переливается мягким, практически солнечным, светом. Антуражу здесь добавляют и современные канделябры для ламп. Особенно желтый цвет нужен в прихожих без окна, где имеется лишь искусственное освещение.
Еще больше красивых прихожих — в нашей фото-галерее.
Для длинного, но узкого коридора, кажется, совсем нет интересных вариантов. На самом деле именно такой интерьер можно сделать максимально аристократичным, так как в старых английских домах были схожие планировки.
У входа здесь размещается шкаф-купе и вешалка, скорее всего — узкие вариации, а напротив двери в кухню или гостиную (посередине коридора) — декоративная группа из консольного столика, зеркала и красивых кресел. Последние могут быть использованы как место для комфортного обувания, а также как дополнительные в столовой — для праздников с большим количеством гостей.
Еще один аристократичный и в то же время минималистичный вариант оформления прихожей вы можете увидеть в другом опубликованном нами проекте — коттедже в поселке Лион.
Даже одна маленькая полочка может стать для вас идеальной прихожей, если она полностью соответствует вашему характеру и стилю. В этой прихожей к ней очень органично подошли два розовых пуфика, которые можно задвигать для экономии места.
Для гламурной прихожей также подойдут светильники в форме кристаллов, глянцевые фасады шкафов и блестящие элементы.