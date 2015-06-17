Декор стен в ванной комнате: 11 хороших идей

Мечтаете о Мальдивах и Сейшелах? Есть идея, как привнести райскую атмосферу в собственную ванную комнату! Для этого вам понадобится бамбук, галька и рыжий песчаник. В проекте на фото также была использована деревянная ванная с раковинами и отделка деревом темных пород, но это уже — дополнительные приемы.

На самом деле несколько предметов из бамбука или использование его на одной стене в виде отделки, а также декоративные уголки с галькой уже создадут нужный эффект. Дополнить интерьер можно рыжим песчаником, который сделает тропическую атмосферу теплой на вид, даже при искусственном освещении.