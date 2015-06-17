Декор стен в ванной комнате: 11 хороших идей

Хотите сделать вашу ванную комнату более презентабельной, интересной и красивой? Тогда смело обращайтесь к нашей фото-подборке, где мы собрали для вас лучшие решения дизайнеров!
Используя в ванной комнате нестандартную подсветку, вы одним дизайнерским приемом преображаете весь интерьер. Неоновые лампы могут быть установлены по периметру зеркала или потолка всей комнаты, в стене над ванной или под тумбами, тогда свет будет эффектно падать на керамический пол.
Мечтаете о Мальдивах и Сейшелах? Есть идея, как привнести райскую атмосферу в собственную ванную комнату! Для этого вам понадобится бамбук, галька и рыжий песчаник. В проекте на фото также была использована деревянная ванная с раковинами и отделка деревом темных пород, но это уже — дополнительные приемы.
На самом деле несколько предметов из бамбука или использование его на одной стене в виде отделки, а также декоративные уголки с галькой уже создадут нужный эффект. Дополнить интерьер можно рыжим песчаником, который сделает тропическую атмосферу теплой на вид, даже при искусственном освещении.
Небольшую полочку с эффектом потертости каждый в силах смастерить и сам, главное — иметь достаточно вдохновения! А вот оформить ее можно с особым шиком. Найдя какой-нибудь предмет в стиле ретро (железные контейнеры и банки, старые деревянные ящики, радио или будильник) и, возможно, предварительно его подкрасив, вы сделаете свою ванную или туалет предметом особой гордости.
Классические оттенки ванной комнаты — белый и желтый — могут быть эффектно дополнены цветом бордо или марсала так, что ваша комната сразу станет похожа на французский будуар богатой аристократки. В этом проекте элегантные линии рамок для картин, раковины и маленького столика делают интерьер еще более изящным.
Если вы ищите идею для нестандартного и интересного декорирования гостевого санузла (где нет ни душа, ни ванны), подумайте об обоях! Они придадут интерьеру уют и аристократическое настроение, а также удивят гостей оригинальным подходом.
Делать исторический интерьер всегда не просто, но эффект от проделанной работы получается самый впечатляющий. В этой ванной комнате была использована потрясающая раковина с коваными ножками, небольшой столик для декоративной инсталляции с канделябром, а также две хрустальные настенные лампы. В отделке выбор пал на настенные деревянные панели и обои с узором пейсли. Такой ансамбль можно попробовать повторить и в своей ванной комнате, что наверняка приведет к созданию оригинального душевного интерьера.
Может быть, вы все еще раздумываете над тем, какой стиль интерьера выбрать для ванной комнаты? Тогда читайте нашу предыдущую статью по данной теме.
Мозаика, составленная из стеклянных блоков, будет выглядеть максимально эффектно как в самой ванной, так и в коридоре. Если вы уже задумали перепланировку, и вам не сложно снести перегородку, заменив ее на такую потрясающую мозаику — смело реализовывайте идею у себя дома!
Помните, что вы можете использовать не только множество цветов, но и всего два-три. Например — красный, голубой и желтый, или — серый, фиолетовый и бирюзовый. Возможности составления узоров здесь практически безграничны!
Отделка интерьера ванной комнаты таким красивым деревом (обработанным тунговым маслом) грозит вам ежедневными спа-процедурами, которые вы будете проводить, лишь бы подольше оставаться в этом прекрасном месте.
Данный проект ванной комнаты был выполнен галерей интерьеров ANGELICA MARZOEVA.
Иногда всего лишь один предмет на стене может полностью изменить настроение в комнате. Например, в этом дизайн-проекте ванной было использовано зеркало в форме многоугольника, которое очень красиво подчеркнуло геометричность настенной и напольной плитки.
Очень эффектно в ванной будет выглядеть искусственный декоративный камень вкупе с монохромной цветовой гаммой и деревянной мебелью из массива. Такой вариант идеально подойдет для загородного дома, где хочется создать уютное гнездышко, заряжающее всю семью природной энергией.
Еще одна замечательная альтернатива стандартному интерьеру ванной комнаты — деревянная тумба для раковины с экраном для зеркала. Одного такого декоративного предмета мебели хватит для того, чтобы сделать обычную комнату запоминающейся.
В одной статье не опишешь всех изумительных идей, которые придумывают наши дизайнеры. Зато многие из них вы можете найти в нашем фото-альбоме.