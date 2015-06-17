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Декор стен в ванной комнате: 11 хороших идей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в экостиле в Санкт-Петербурге, olegkurgaev design olegkurgaev design Ванная комната в скандинавском стиле
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Хотите сделать вашу ванную комнату более презентабельной, интересной и красивой? Тогда смело обращайтесь к нашей фото-подборке, где мы собрали для вас лучшие решения дизайнеров!

Неоновая подсветка

Квартира в Санкт-Петербурге на улице Гастелло, Best Home Best Home Ванная комната в стиле минимализм
Best Home

Квартира в Санкт-Петербурге на улице Гастелло

Best Home
Best Home
Best Home

Используя в ванной комнате нестандартную подсветку, вы одним дизайнерским приемом преображаете весь интерьер. Неоновые лампы могут быть установлены по периметру зеркала или потолка всей комнаты, в стене над ванной или под тумбами, тогда свет будет эффектно падать на керамический пол.

Тропическое наслаждение

Тёплый песок и ветер странствий Premier Dekor Ванная комната в стиле минимализм
Premier Dekor

Тёплый песок и ветер странствий

Premier Dekor
Premier Dekor
Premier Dekor

Мечтаете о Мальдивах и Сейшелах? Есть идея, как привнести райскую атмосферу в собственную ванную комнату! Для этого вам понадобится бамбук, галька и рыжий песчаник. В проекте на фото также была использована деревянная ванная с раковинами и отделка деревом темных пород, но это уже — дополнительные приемы.

На самом деле несколько предметов из бамбука или использование его на одной стене в виде отделки, а также декоративные уголки с галькой уже создадут нужный эффект. Дополнить интерьер можно рыжим песчаником, который сделает тропическую атмосферу теплой на вид, даже при искусственном освещении.

Ретро своими руками

Guest WC, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле кантри
Your royal design

Guest WC

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Небольшую полочку с эффектом потертости каждый в силах смастерить и сам, главное — иметь достаточно вдохновения! А вот оформить ее можно с особым шиком. Найдя какой-нибудь предмет в стиле ретро (железные контейнеры и банки, старые деревянные ящики, радио или будильник) и, возможно, предварительно его подкрасив, вы сделаете свою ванную или туалет предметом особой гордости.

Из Франции, с любовью

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная в классическом стиле
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Классические оттенки ванной комнаты — белый и желтый — могут быть эффектно дополнены цветом бордо или марсала так, что ваша комната сразу станет похожа на французский будуар богатой аристократки. В этом проекте элегантные линии рамок для картин, раковины и маленького столика делают интерьер еще более изящным.

Обои в гостевом санузле

Ванная Архитектурно-Строительная Компания 'SM-Home'
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>

Ванная

Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>
Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"

Если вы ищите идею для нестандартного и интересного декорирования гостевого санузла (где нет ни душа, ни ванны), подумайте об обоях! Они придадут интерьеру уют и аристократическое настроение, а также удивят гостей оригинальным подходом.

Ванная «под старину»

Гостевой Санузел Архитектурно-Строительная Компания 'SM-Home'
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>

Гостевой Санузел

Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"
Архитектурно-Строительная Компания <q>SM-Home</q>
Архитектурно-Строительная Компания "SM-Home"

Делать исторический интерьер всегда не просто, но эффект от проделанной работы получается самый впечатляющий. В этой ванной комнате была использована потрясающая раковина с коваными ножками, небольшой столик для декоративной инсталляции с канделябром, а также две хрустальные настенные лампы. В отделке выбор пал на настенные деревянные панели и обои с узором пейсли. Такой ансамбль можно попробовать повторить и в своей ванной комнате, что наверняка приведет к созданию оригинального душевного интерьера.

Может быть, вы все еще раздумываете над тем, какой стиль интерьера выбрать для ванной комнаты? Тогда читайте нашу предыдущую статью по данной теме.

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Всех цветов радуги

Спасский Лофт, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Вердиз</q>

Спасский Лофт

Дизайн-студия "Вердиз"
Дизайн-студия <q>Вердиз</q>
Дизайн-студия "Вердиз"

Мозаика, составленная из стеклянных блоков, будет выглядеть максимально эффектно как в самой ванной, так и в коридоре. Если вы уже задумали перепланировку, и вам не сложно снести перегородку, заменив ее на такую потрясающую мозаику — смело реализовывайте идею у себя дома!

Помните, что вы можете использовать не только множество цветов, но и всего два-три. Например — красный, голубой и желтый, или — серый, фиолетовый и бирюзовый. Возможности составления узоров здесь практически безграничны!

Эко-стиль

Минимализм в деревянном доме (архитектор Анжелика Марзоева) Галерея интерьеров 'Angelica Marzoeva' Ванная комната в стиле минимализм
Галерея интерьеров <q>Angelica Marzoeva</q>

Минимализм в деревянном доме (архитектор Анжелика Марзоева)

Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva"
Галерея интерьеров <q>Angelica Marzoeva</q>
Галерея интерьеров "Angelica Marzoeva"

Отделка интерьера ванной комнаты таким красивым деревом (обработанным тунговым маслом) грозит вам ежедневными спа-процедурами, которые вы будете проводить, лишь бы подольше оставаться в этом прекрасном месте.

Данный проект ванной комнаты был выполнен галерей интерьеров ANGELICA MARZOEVA.

Нестандартное зеркало

Квартира в экостиле в Санкт-Петербурге, olegkurgaev design olegkurgaev design Ванная комната в скандинавском стиле
olegkurgaev design

Квартира в экостиле в Санкт-Петербурге

olegkurgaev design
olegkurgaev design
olegkurgaev design

Иногда всего лишь один предмет на стене может полностью изменить настроение в комнате. Например, в этом дизайн-проекте ванной было использовано зеркало в форме многоугольника, которое очень красиво подчеркнуло геометричность настенной и напольной плитки.

Отделка камнем в стиле рустик

Шале. Загородный дом. Москва Архитектор Татьяна Стащук Ванная комната в рустикальном стиле шале, деревянный дом в стиле шале, дизайн бюро, студия дизайна интерьеров премиум класса, дизайн бюро, архитектор Татьяна Стащук, архитектор-дизайнер интерьеров в Москве, интерьеры премиум класса, интерьеры загородных домов премиум класса, архитекторы Москвы, дизайнеры Москвы, Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Шале. Загородный дом. Москва

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Очень эффектно в ванной будет выглядеть искусственный декоративный камень вкупе с монохромной цветовой гаммой и деревянной мебелью из массива. Такой вариант идеально подойдет для загородного дома, где хочется создать уютное гнездышко, заряжающее всю семью природной энергией.

Старинная раковина в вашей ванной

Проект санузла. Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Ванная комната в стиле кантри
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Проект санузла.

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Еще одна замечательная альтернатива стандартному интерьеру ванной комнаты — деревянная тумба для раковины с экраном для зеркала. Одного такого декоративного предмета мебели хватит для того, чтобы сделать обычную комнату запоминающейся.

В одной статье не опишешь всех изумительных идей, которые придумывают наши дизайнеры. Зато многие из них вы можете найти в нашем фото-альбоме.

Русское шале в Подмосковье
Дорогие дизайнеры, а какие бы вы посоветовали использовать интересные идеи в интерьере ванной комнаты?

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