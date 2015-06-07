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Как подбирать светильники к натяжным потолкам?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa T // Schweiz nahe Zürich, Förstl Naturstein Förstl Naturstein Гостиная в стиле модерн
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Знаете ли вы, что не обязательно создавать эффект «ночного неба» и покупать круглые лампочки в стиле хай-тек? В этой статье мы познакомим вас с практическими и стилистическими нюансами выбора светильников к натяжным потолкам и разложим все по полочкам.

1. Встраиваемые внутренние точечные светильники

Кухня-гостиная Reroom
Reroom

Кухня-гостиная

Reroom
Reroom
Reroom

Самый распространенный вариант для освещения натяжного потолка — маленькие круглые или квадратные лампочки, которые углублены в конструкцию.

Обязательно обратите внимание при покупке на их мощность, ведь она не должна быть больше 35Вт для галогенных ламп и 60 Вт для ламп накаливания. А еще лучше использовать их вместе с установкой диммеров (регуляторов яркости света), которые позволяют не включать лампочки на полную мощность, когда это не нужно.

Большой недостаток такого типа подсветки — ваш натяжной потолок должен отступать от реального как минимум на 6 сантиметров. Встраиваемые светильники, как правило, не справляются с полноценным освещением в комнате и являются лишь дополнительной подсветкой и декорацией.

2. Встраиваемые внешние светильники

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Внешние светильники к натяжному потолку могут иметь форму красивейших кристаллов, железных труб или бочонков, звезд или матовых шаров. В этом интерьере мы видим, как такие светильники над кроватью были использованы наравне с внутренними в зоне гардеробной, что делает интерьер сложным и интересным.

Большой плюс наружных светильников в том, что лампочка находится не в замкнутом пространстве и гораздо меньше перегревается. Освещают они тоже гораздо ярче и лучше, так как имеют больший угол обзора. И с помощью дизайна светильников можно красиво обыграть имеющийся интерьер, тогда как встраиваемые лампы обычно минималистичны.

3. Подвесная классическая люстра

Зона домашнего кинотеатра Baydyuk Design Company ГостинаяКамины и аксессуары
Baydyuk Design Company

Зона домашнего кинотеатра

Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company
Baydyuk Design Company

Люстра в комнате с натяжным потолком подвешивается на крюк, который закреплен в несущем потолке или во вспомогательной стойке. Здесь очень важно учесть наличие отражателей между люстрой и натяжным потолком, чтобы избежать деформации потолка от нагрева.

Если же в выбранной вами люстре лампочки направлены вниз — боятся вам нечего, а направленные вверх следует обязательно прикрыть плафонами. Если же вы все-таки хотите повесить люстру со светильниками, которые смотрят прямо в потолок — выберите максимально маленькие по мощности лампочки. Так, расстояние между ними и потолком должно равняться их мощности в ваттах. Например, для 30 см — максимальная мощность лампочки составляет 30 Вт.

Интерьер на фотографии сверху выполнен дизайнером интерьера из студии BAYDYUK DESIGN COMPANY.

4. Светодиодная подсветка

WHITE & WHITE, ANNA SHEMURATOVA \ interior design ANNA SHEMURATOVA \ interior design Гостиная в стиле минимализм
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

WHITE & WHITE

ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

Особенно оригинально и красиво смотрится светодиодная подсветка. Использовать ее можно как по периметру комнаты, так и в форме зигзагов или ломаных линий, которые пересекают весь потолок.

Светодиодная лента — лучший вариант для светлого минималистичного интерьера, которому хочется добавить изюминки.

Статья по теме: многоуровневое освещение в вашей гостиной — лучшие примеры.

5. Модульные светильники и сложные конфигурации

Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от "Арт Стиль", Bellissimo Door Bellissimo Door Кухня в стиле модерн
Bellissimo Door

Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от Арт Стиль

Bellissimo Door
Bellissimo Door
Bellissimo Door

Модульный светильник, как правило, это — потолочная панель стандартного размера 600 на 600 мм. Она имеет довольно офисный вид и чаще всего используется именно в общественных интерьерах. Мы советуем вам не использовать этот тип освещения в интерьере, даже в индустриальном стиле или в лофте.

И конечно же, вы можете использовать все типы светильников, которые вам понравятся, чтобы создать неповторимый, сложный ансамбль игры света и тени в интерьере.

Натяжные потолки со множеством различных типов светильников очень хорошо смотрятся в стиле минимализм.

При создании такого интерьера очень важно учитывать возможность дозирования света в комнате, а сами светильники должны по стилю сочетаться между собой.

6. Чистый лист

Villa T // Schweiz nahe Zürich, Förstl Naturstein Förstl Naturstein Гостиная в стиле модерн
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

Кто сказал, что натяжной потолок обязательно нужно украшать, делать сложным и разноуровневым? Красивый интерьер можно создать и на традиционном белом фоне, обыгрывая идеально ровный потолок подходящими дизайнерскими приемами. Например, на этой фотографии вы видим, как легкость светлого интерьера разбавили брутальной кирпичной стеной и текстилем бордового цвета. Выбранный светильник к натяжному потолку — светло-серый торшер — подобран просто и со вкусом.

До и После: Первое сотрудничество со студией дизайна
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