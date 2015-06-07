Как подбирать светильники к натяжным потолкам?

Самый распространенный вариант для освещения натяжного потолка — маленькие круглые или квадратные лампочки, которые углублены в конструкцию.

Обязательно обратите внимание при покупке на их мощность, ведь она не должна быть больше 35Вт для галогенных ламп и 60 Вт для ламп накаливания. А еще лучше использовать их вместе с установкой диммеров (регуляторов яркости света), которые позволяют не включать лампочки на полную мощность, когда это не нужно.

Большой недостаток такого типа подсветки — ваш натяжной потолок должен отступать от реального как минимум на 6 сантиметров. Встраиваемые светильники, как правило, не справляются с полноценным освещением в комнате и являются лишь дополнительной подсветкой и декорацией.