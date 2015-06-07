Как подбирать светильники к натяжным потолкам?

Знаете ли вы, что не обязательно создавать эффект «ночного неба» и покупать круглые лампочки в стиле хай-тек? В этой статье мы познакомим вас с практическими и стилистическими нюансами выбора светильников к натяжным потолкам и разложим все по полочкам.
Самый распространенный вариант для освещения натяжного потолка — маленькие круглые или квадратные лампочки, которые углублены в конструкцию.
Обязательно обратите внимание при покупке на их мощность, ведь она не должна быть больше 35Вт для галогенных ламп и 60 Вт для ламп накаливания. А еще лучше использовать их вместе с установкой диммеров (регуляторов яркости света), которые позволяют не включать лампочки на полную мощность, когда это не нужно.
Большой недостаток такого типа подсветки — ваш натяжной потолок должен отступать от реального как минимум на 6 сантиметров. Встраиваемые светильники, как правило, не справляются с полноценным освещением в комнате и являются лишь дополнительной подсветкой и декорацией.
Внешние светильники к натяжному потолку могут иметь форму красивейших кристаллов, железных труб или бочонков, звезд или матовых шаров. В этом интерьере мы видим, как такие светильники над кроватью были использованы наравне с внутренними в зоне гардеробной, что делает интерьер сложным и интересным.
Большой плюс наружных светильников в том, что лампочка находится не в замкнутом пространстве и гораздо меньше перегревается. Освещают они тоже гораздо ярче и лучше, так как имеют больший угол обзора. И с помощью дизайна светильников можно красиво обыграть имеющийся интерьер, тогда как встраиваемые лампы обычно минималистичны.
Люстра в комнате с натяжным потолком подвешивается на крюк, который закреплен в несущем потолке или во вспомогательной стойке. Здесь очень важно учесть наличие отражателей между люстрой и натяжным потолком, чтобы избежать деформации потолка от нагрева.
Если же в выбранной вами люстре лампочки направлены вниз — боятся вам нечего, а направленные вверх следует обязательно прикрыть плафонами. Если же вы все-таки хотите повесить люстру со светильниками, которые смотрят прямо в потолок — выберите максимально маленькие по мощности лампочки. Так, расстояние между ними и потолком должно равняться их мощности в ваттах. Например, для 30 см — максимальная мощность лампочки составляет 30 Вт.
Интерьер на фотографии сверху выполнен дизайнером интерьера из студии BAYDYUK DESIGN COMPANY.
Особенно оригинально и красиво смотрится светодиодная подсветка. Использовать ее можно как по периметру комнаты, так и в форме зигзагов или ломаных линий, которые пересекают весь потолок.
Светодиодная лента — лучший вариант для светлого минималистичного интерьера, которому хочется добавить изюминки.
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Арт Стиль
Модульный светильник, как правило, это — потолочная панель стандартного размера 600 на 600 мм. Она имеет довольно офисный вид и чаще всего используется именно в общественных интерьерах. Мы советуем вам не использовать этот тип освещения в интерьере, даже в индустриальном стиле или в лофте.
И конечно же, вы можете использовать все типы светильников, которые вам понравятся, чтобы создать неповторимый, сложный ансамбль игры света и тени в интерьере.
Натяжные потолки со множеством различных типов светильников очень хорошо смотрятся в стиле минимализм.
При создании такого интерьера очень важно учитывать возможность дозирования света в комнате, а сами светильники должны по стилю сочетаться между собой.
Кто сказал, что натяжной потолок обязательно нужно украшать, делать сложным и разноуровневым? Красивый интерьер можно создать и на традиционном белом фоне, обыгрывая идеально ровный потолок подходящими дизайнерскими приемами. Например, на этой фотографии вы видим, как легкость светлого интерьера разбавили брутальной кирпичной стеной и текстилем бордового цвета. Выбранный светильник к натяжному потолку — светло-серый торшер — подобран просто и со вкусом.