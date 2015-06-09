Как выбрать шторы для гостиных

Ремонт комнаты закончен, но осталась самая малость — выбрать шторы для вашей гостиной? Мы расскажем вам, под что именно их следует подбирать по цвету и как не ошибиться с выбором стиля.

Отдельно заметим — трендовые цвета этого сезона, такие как бирюзовый, салатовый и слоновой кости, вы легко можете использовать в решении своей задачи.