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Как выбрать шторы для гостиных

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
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Ремонт комнаты закончен, но осталась самая малость — выбрать шторы для вашей гостиной? Мы расскажем вам, под что именно их следует подбирать по цвету и как не ошибиться с выбором стиля.

Отдельно заметим — трендовые цвета этого сезона, такие как бирюзовый, салатовый и слоновой кости, вы легко можете использовать в решении своей задачи.

Шторы под цвет подушек

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

В этом светлом интерьере единственным ярким акцентом были ярко-бирюзовые подушки на диване и такого же цвета картина. Сюда очень органично вписались шторы цвета морской волны. Обратите внимание, что многие цвета имеют металлический оттенок, и к ним подбирался такой же холодный акцент. Если в вашем интерьере присутствует золото или темное дерево, вам стоит выбрать цветовой акцент колоритного теплого оттенка.

Шторы под стиль комнаты

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если в вашей комнате определенно прослеживается какой-то стиль, который вы тщательно пытаетесь создать в интерьере, обязательно выберите подходящие шторы, отказавшись от классических вариантов.

В минимализме лучше всего смотрятся римские варианты и жалюзи.

А вот в гостиных в скандинавском стиле чаще всего используются простые белые шторы. И тоже получается неплохо.

Шторы под форму окон

Загородный дом в современном стиле, ANIMA ANIMA Медиа комната в стиле модерн
ANIMA

Загородный дом в современном стиле

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Если вы — владелец нестандартного помещения, где окна либо очень большие, либо очень маленькие, обязательно учитывайте эту особенность при выборе штор.

Например, в этой гостиной несколько узких длинных окон были очень красиво оформлены дизайнерами из студии ANIMA, и вместо того, чтобы казаться маленькой, комната стала очень уютной.

Шторы-невидимки

Балтийская Жемчужина, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Кухни в эклектичном стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Балтийская Жемчужина

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

В маленьком пространстве лучше всего остановиться на варианте штор-невидимок, которые позволят визуально сэкономить парочку квадратных метров и сделать интерьер более легким.

Монохромный интерьер

Гостиная homify
homify

Гостиная

homify
homify
homify

В комнате, где присутствуют в отделке всего два цвета, шторы должны обязательно соответствовать дизайнерской задумке, ведь они являются достаточно заметным элементом в интерьере.

Шторы в провинциальном стиле

Дом из клееного бруса в Новоглаголево, Дизайн бюро Татьяны Алениной Дизайн бюро Татьяны Алениной Гостиная в стиле модерн
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Дом из клееного бруса в Новоглаголево

Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной
Дизайн бюро Татьяны Алениной

Отдельно стоит поговорить о шторах, которые выбираются в гостиную комнату загородного дома. Если вы намерены создать провинциальный, деревенский интерьер с налетом классики, вам обязательно стоит подумать о сложных шторах, которые включают в себя несколько элементов. Особенно это уместно, если ваша гостиная больших размеров.

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Артистичная асимметрия

Спасский Лофт, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Вердиз</q>

Спасский Лофт

Дизайн-студия "Вердиз"
Дизайн-студия <q>Вердиз</q>
Дизайн-студия "Вердиз"

В эклектичном интерьер вам наверняка захочется и со шторами сделать что-нибудь интересное, бросающееся в глаза. Тогда посмотрите на такой вариант — штора висит лишь с одной стороны окна и при этом имеет контрастный цвет к оттенку стены.

В этой комнате такой эффект выглядит особенно хорошо из-за общей асимметрии дизайна интерьера. Такой сложный проект был выполнен дизайн-студией Вердиз.

Контрастные шторы

Гостиная tatarintsevadesign Гостиная в классическом стиле
tatarintsevadesign

Гостиная

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Если в целом ваше помещение очень светлое, почти белое или кремовое — подумайте над вариантом ярких акцентных штор, которые оживят настрой комнаты и сделают ее более веселой. Салатовые, бирюзовые или желтые шторы отлично подойдут для гостиных семейного формата, где есть несколько детей, а кроме просмотра TV здесь обычно еще сидят за компьютером и играют.

Тонкие различия

Дом в Сагаро, Испания. Гостиная. IND Archdesign. IND Archdesign Гостиная в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Гостиная. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

В этом воздушном интерьере виллы на море дизайнер играет с очень тонкими различиями в оттенках серого, белого и слоновой кости. К этой игре подключились и двухцветные шторы.

Также как и здесь, в проекте поместья на Днепре шторы подобраны идеально в каждой комнате дома, в том числе — и в гостиной. Там был найден идеальный баланс между сдержанной элегантностью и заметной роскошью. Посмотрим?

Кухни в стиле ар-деко - особенности оформления
А у вас в гостиной какие шторы?

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