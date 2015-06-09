Как выбрать шторы для гостиных

Ремонт комнаты закончен, но осталась самая малость — выбрать шторы для вашей гостиной? Мы расскажем вам, под что именно их следует подбирать по цвету и как не ошибиться с выбором стиля.
Отдельно заметим — трендовые цвета этого сезона, такие как бирюзовый, салатовый и слоновой кости, вы легко можете использовать в решении своей задачи.
В этом светлом интерьере единственным ярким акцентом были ярко-бирюзовые подушки на диване и такого же цвета картина. Сюда очень органично вписались шторы цвета морской волны. Обратите внимание, что многие цвета имеют металлический оттенок, и к ним подбирался такой же холодный акцент. Если в вашем интерьере присутствует золото или темное дерево, вам стоит выбрать цветовой акцент колоритного теплого оттенка.
Если в вашей комнате определенно прослеживается какой-то стиль, который вы тщательно пытаетесь создать в интерьере, обязательно выберите подходящие шторы, отказавшись от классических вариантов.
В минимализме лучше всего смотрятся римские варианты и жалюзи.
А вот в гостиных в скандинавском стиле чаще всего используются простые белые шторы. И тоже получается неплохо.
Если вы — владелец нестандартного помещения, где окна либо очень большие, либо очень маленькие, обязательно учитывайте эту особенность при выборе штор.
Например, в этой гостиной несколько узких длинных окон были очень красиво оформлены дизайнерами из студии ANIMA, и вместо того, чтобы казаться маленькой, комната стала очень уютной.
В маленьком пространстве лучше всего остановиться на варианте штор-невидимок, которые позволят визуально сэкономить парочку квадратных метров и сделать интерьер более легким.
В комнате, где присутствуют в отделке всего два цвета, шторы должны обязательно соответствовать дизайнерской задумке, ведь они являются достаточно заметным элементом в интерьере.
Отдельно стоит поговорить о шторах, которые выбираются в гостиную комнату загородного дома. Если вы намерены создать провинциальный, деревенский интерьер с налетом классики, вам обязательно стоит подумать о сложных шторах, которые включают в себя несколько элементов. Особенно это уместно, если ваша гостиная больших размеров.
В эклектичном интерьер вам наверняка захочется и со шторами сделать что-нибудь интересное, бросающееся в глаза. Тогда посмотрите на такой вариант — штора висит лишь с одной стороны окна и при этом имеет контрастный цвет к оттенку стены.
В этой комнате такой эффект выглядит особенно хорошо из-за общей асимметрии дизайна интерьера. Такой сложный проект был выполнен дизайн-студией Вердиз.
Если в целом ваше помещение очень светлое, почти белое или кремовое — подумайте над вариантом ярких акцентных штор, которые оживят настрой комнаты и сделают ее более веселой. Салатовые, бирюзовые или желтые шторы отлично подойдут для гостиных семейного формата, где есть несколько детей, а кроме просмотра TV здесь обычно еще сидят за компьютером и играют.
В этом воздушном интерьере виллы на море дизайнер играет с очень тонкими различиями в оттенках серого, белого и слоновой кости. К этой игре подключились и двухцветные шторы.
Также как и здесь, в проекте поместья на Днепре шторы подобраны идеально в каждой комнате дома, в том числе — и в гостиной. Там был найден идеальный баланс между сдержанной элегантностью и заметной роскошью. Посмотрим?