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Зонирование комнаты с помощью полов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
2-х комнатная квартира, г. Москва, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиные в эклектичном стиле
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Зонирование комнаты с помощью полов — популярная практика в дизайне интерьера, которая может помочь вам решить сразу несколько задач.

Где-то такой прием поможет сделать интерьер более интересным, где-то — практично разделит на разные функциональные зоны, в другом случае — станет необходимым элементом дизайнерской задумки.

В этой статье мы поговорим о различных видах зонирования с помощью полов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки. Выбирайте осторожно, ведь ваш пол может остаться с вами на долгие годы!

Зонирование по типу

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Зонирование по типу полов самое распространенное, так как часто просто необходимо. Например, в прихожую нужна керамическая износостойкая плитка, а в коридоре уже хочется чего-то более домашнего, например, паркета.

Такой вариант часто практикуется в студиях, где кухня и гостиная находятся в одном помещении. Тогда пространство разделяется на зону с плиткой и зону с паркетом, что позволяет сделать по сути два помещения с разным интерьером.

Создание подиума

Гостиная Olesya Parkhomenko Гостиные в эклектичном стиле
Olesya Parkhomenko

Гостиная

Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko

Иногда к такому зонированию прилагается и создание подиума — обычно в более «рабочей зоне», тогда как зона отдыха остается в небольшой нише и становится более уютной.

Посмотрите другие идеи для зонирования в нашем фото-альбоме гостиных в скандинавском стиле, ведь именно он часто используется для малогабаритных пространств.

Цветовое зонирование

Дизайн однокомнатной квартиры в хрущевке. «Студия 3.14» Кухня в стиле минимализм
«Студия 3.14»

Дизайн однокомнатной квартиры в хрущевке.

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Еще один вариант зонирования — выбрать плитку одного и того же типа, но с разными оттенками, тогда вам не придется слишком долго подбирать один материал к другому.

Также существует метод зонирования с помощью цвета самого интерьера, о котором мы уже писали ранее на наглядном примере дизайн-проекта квартиры.

Затемнение

Дом на Днепре, SBM studio SBM studio Гостиная в классическом стиле
SBM studio

Дом на Днепре

SBM studio
SBM studio
SBM studio

Один из простейших, но и самых эффектных вариантов — создать эффект затемнения в одной из зон комнаты, благодаря другому цвету пола и другим декоративным элементам.

Такой прием подходит для гостиных, кабинета или, как здесь, парадной столовой.

Легкий переход

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Столовая комната в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

В этом проекте дизайн-студии ANIMA было совершено зонирование с помощью полов между кухней и столовой. Посмотрите — оттенки плитки и паркета очень похожи, что облегчает визуальный переход от одного пространства к другому.

Пристраиваем лоджию

Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в классическом стиле
Фотограф Анна Киселева

Дом в Голицыно (дизайнеры – Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Если вы интересуетесь зонированием с помощью полов для своей присоединенной лоджии, подумайте о создании подиума. Кстати, он может оказаться необходимым для монтажа «теплого пола». Интерьер на фото оформлен в колониальном стиле, где арабские орнаменты сочетаются с классической английской мебелью. Мы видим, как изящно эти два направления в дизайне перетекают один в другой.

В спальне — очень колоритное изголовье, но деревянный пол, на лоджии наоборот — восточная мозаика на полу уравновешивается традиционной мебелью для британского кабинета.

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Яркий контраст

Прихожая Архитектурное бюро 'АрхСлон' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Архитектурное бюро <q>АрхСлон</q>

Прихожая

Архитектурное бюро "АрхСлон"
Архитектурное бюро <q>АрхСлон</q>
Архитектурное бюро "АрхСлон"

В современных стилях дизайна интерьера также практикуется зонирование с помощью яркого контраста. Такой прием подойдет для стилей индастриал, лофт, хай-тек и минимализм, так как очень часто их интерьер построен на игре геометрии.

Сочетаться здесь могут очень многие цвета, но классические комбинации из черного и белого, черного и красного все еще самые популярные. Вы можете использовать такой подход, если какая-то маленькая часть комнаты имеет весьма неординарный дизайн, а остальная — более классический. Таким образом какой-то уголок можно выделить яркой раскраской пола — фиолетовым, желтым, оранжевым цветом, чтобы привнести и в нее капельку креатива.

Элегантная ниша

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

Атмосфера весны в однокомнатной квартире

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Зонирование в виде ниши, где не половина комнаты имеет другой цвет пола, а лишь ее маленькая часть, чаще всего практикуется для выделения зоны рабочей кухни. В этом интерьере такая ниша с белой керамической плиткой очень удачно декорирована по периметру орнаментом, что делает общий дизайн более утонченным.

Пестрая классика в 3-х комнатной квартире
О каких вариантах зонирования с помощью пола мы не упомянули?

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