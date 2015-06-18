Зонирование комнаты с помощью полов — популярная практика в дизайне интерьера, которая может помочь вам решить сразу несколько задач.

Где-то такой прием поможет сделать интерьер более интересным, где-то — практично разделит на разные функциональные зоны, в другом случае — станет необходимым элементом дизайнерской задумки.

В этой статье мы поговорим о различных видах зонирования с помощью полов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки. Выбирайте осторожно, ведь ваш пол может остаться с вами на долгие годы!