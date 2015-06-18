Зонирование комнаты с помощью полов — популярная практика в дизайне интерьера, которая может помочь вам решить сразу несколько задач.
Где-то такой прием поможет сделать интерьер более интересным, где-то — практично разделит на разные функциональные зоны, в другом случае — станет необходимым элементом дизайнерской задумки.
В этой статье мы поговорим о различных видах зонирования с помощью полов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки. Выбирайте осторожно, ведь ваш пол может остаться с вами на долгие годы!
Зонирование по типу полов самое распространенное, так как часто просто необходимо. Например, в прихожую нужна керамическая износостойкая плитка, а в коридоре уже хочется чего-то более домашнего, например, паркета.
Такой вариант часто практикуется в студиях, где кухня и гостиная находятся в одном помещении. Тогда пространство разделяется на зону с плиткой и зону с паркетом, что позволяет сделать по сути два помещения с разным интерьером.
Иногда к такому зонированию прилагается и создание подиума — обычно в более «рабочей зоне», тогда как зона отдыха остается в небольшой нише и становится более уютной.
Посмотрите другие идеи для зонирования в нашем фото-альбоме гостиных в скандинавском стиле, ведь именно он часто используется для малогабаритных пространств.
Еще один вариант зонирования — выбрать плитку одного и того же типа, но с разными оттенками, тогда вам не придется слишком долго подбирать один материал к другому.
Также существует метод зонирования с помощью цвета самого интерьера, о котором мы уже писали ранее на наглядном примере дизайн-проекта квартиры.
Один из простейших, но и самых эффектных вариантов — создать эффект затемнения в одной из зон комнаты, благодаря другому цвету пола и другим декоративным элементам.
Такой прием подходит для гостиных, кабинета или, как здесь, парадной столовой.
В этом проекте дизайн-студии ANIMA было совершено зонирование с помощью полов между кухней и столовой. Посмотрите — оттенки плитки и паркета очень похожи, что облегчает визуальный переход от одного пространства к другому.
Если вы интересуетесь зонированием с помощью полов для своей присоединенной лоджии, подумайте о создании подиума. Кстати, он может оказаться необходимым для монтажа «теплого пола». Интерьер на фото оформлен в колониальном стиле, где арабские орнаменты сочетаются с классической английской мебелью. Мы видим, как изящно эти два направления в дизайне перетекают один в другой.
В спальне — очень колоритное изголовье, но деревянный пол, на лоджии наоборот — восточная мозаика на полу уравновешивается традиционной мебелью для британского кабинета.
В современных стилях дизайна интерьера также практикуется зонирование с помощью яркого контраста. Такой прием подойдет для стилей индастриал, лофт, хай-тек и минимализм, так как очень часто их интерьер построен на игре геометрии.
Сочетаться здесь могут очень многие цвета, но классические комбинации из черного и белого, черного и красного все еще самые популярные. Вы можете использовать такой подход, если какая-то маленькая часть комнаты имеет весьма неординарный дизайн, а остальная — более классический. Таким образом какой-то уголок можно выделить яркой раскраской пола — фиолетовым, желтым, оранжевым цветом, чтобы привнести и в нее капельку креатива.
Зонирование в виде ниши, где не половина комнаты имеет другой цвет пола, а лишь ее маленькая часть, чаще всего практикуется для выделения зоны рабочей кухни. В этом интерьере такая ниша с белой керамической плиткой очень удачно декорирована по периметру орнаментом, что делает общий дизайн более утонченным.