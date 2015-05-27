homify 360°: сказочный деревянный дом в Подмосковье

Знаете ли вы, как выглядит современный дом из сруба? Комфортный, как коттедж! Волшебный, как домик из сказки! Если позволите, мы вам покажем.
Данный проект выполнила архитектурная мастерская МАРТ с любовью к деревянному зодчеству и натуральному стилю жизни.
Нежный голубой акцент был подобран специально к оттенку сруба, чтобы сделать экстерьер более веселым и позитивным. Каждое окно дома оформлено в голубую рамку, а на большой открытой террасе есть еще и перила, окрашенные в этот замечательный небесный оттенок. Цокольный этаж отделан светлым камнем, а для крыши была выбрана рыжая черепица.
Само здание построено в 4 уровня, на цокольном этаже оно располагает двумя гаражами, а на чердаке — световыми окнами. Жилых уровня два, один из которых является мансардным и имеет скошенные стены. Сложная архитектура проекта и асимметричный фасад делают дом еще более похожим на настоящий деревенский, и притягателен он своей провинциальной эстетикой.
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Главный вход оформлен по типу большого крыльца с козырьком и голубыми перилами. Здесь же располагается парадная клумба, отделка которой повторяет материал цоколя. Сюда выходят и высокие окна лестничного пролета с козырком, врезанным в кровлю здания. Некоторые окна имеют нестандартную ромбовидную форму, что делает проект еще более оригинальным.
Площадка перед домом вымощена красной тротуарная плиткой, которая опоясывает здание со всех сторон. Весь участок является красивым примером садово-паркового стиля ландшафтного дизайна и прекрасно подходит для прогулок.
В целом экстерьер дома очень органично вписан в ландшафт и прекрасно сочетается как с хвойными деревьями на участке, так и с ясным цветом летнего неба. Такое поместье в деревенском стиле явно построено с любовью к окружающей природе, старается поддержать ее и жить с ней в гармонии, а не подавлять или затмевать своей эффектностью.
Над одним из ромбовидных окон сделан козырек с фигурой орла. Очень символичный знак того, что хозяин хочет взаимодействовать с местной флорой и фауной и построить свой маленький рай именно на природе.
Главная комната дома оформлена в исключительно теплых и уютных тонах, а красивейший сруб здесь оставлен нетронутым и только подчеркивает общую красоту здания. Лестница, которая соединяет три уровня дома, тоже является деревянной и сделана на заказ.
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Эта комната оформлена в более спокойных тонах, с использование оригинальной многоуровневой подсветки и нескольких оттенков дерева. Крыша здесь наклонная, так как спальня находится на втором мансардном уровне здания. Удачное дизайнерское решение — открытые деревянные потолочные балки, которые тоже красиво оформлены и являются опорой для нескольких светильников.
Несмотря на кажущуюся провинциальность интерьера, здесь есть все современные удобства для комфортной жизни — большой телевизор напротив кровати и кондиционер.
В детской — интерьер в рустикальном стиле. Здесь шоколадные и ванильные оттенки дерева создают красивую картину, которой не хватает лишь самих детей.
Заметьте, что между корпусной мебелью разных типов нет зазоров. Так, шкаф-купе плотно прилегает к рабочему уголку, что делает интерьер максимально практичным и удобным в использовании, а также экономит площадь.
Оригинальная ванная выполнена в зеленых и желтых тонах и оснащена черно-белой мебелью. Раковина двойная, что очень удобно для утреннего туалета семейной пары.