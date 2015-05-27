homify 360°: сказочный деревянный дом в Подмосковье

Нежный голубой акцент был подобран специально к оттенку сруба, чтобы сделать экстерьер более веселым и позитивным. Каждое окно дома оформлено в голубую рамку, а на большой открытой террасе есть еще и перила, окрашенные в этот замечательный небесный оттенок. Цокольный этаж отделан светлым камнем, а для крыши была выбрана рыжая черепица.

Само здание построено в 4 уровня, на цокольном этаже оно располагает двумя гаражами, а на чердаке — световыми окнами. Жилых уровня два, один из которых является мансардным и имеет скошенные стены. Сложная архитектура проекта и асимметричный фасад делают дом еще более похожим на настоящий деревенский, и притягателен он своей провинциальной эстетикой.

Выбираете фасад для своего дома? Посмотрите нашу статью о различных стилях экстерьера.