Пестрая классика в 3-х комнатной квартире

Элегантное сочетание серо-голубого и оттенка темного дерева смотрится в гостиной очень традиционно. Благодаря этому здесь создается особая, аристократичная, но при этом и достаточно семейная атмосфера. Как в любом благородном английском доме — вокруг придиванного столика образуется место для чаепитий в стиле 5 o'clock.

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