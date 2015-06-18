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Пестрая классика в 3-х комнатной квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Этот интерьер докажет вам, что и классика может быть интересной, модной и стильной. Типовая планировка резко преобразилась благодаря профессиональной работе дизайнера и интересным декоративным приемам.

Авторы проекта — студия дизайна интерьеров Pegasova design.

Классика снова в моде

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Элегантное сочетание серо-голубого и оттенка темного дерева смотрится в гостиной очень традиционно. Благодаря этому здесь создается особая, аристократичная, но при этом и достаточно семейная атмосфера. Как в любом благородном английском доме — вокруг придиванного столика образуется место для чаепитий в стиле 5 o'clock.

Ищите идеи для классической гостиной? Больше всего их — в нашей фото-галерее.

Открытая планировка

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homify
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На кухне мы видим очень необычный фартук и кухонный остров, барная стойка которого выходит не на зону гостиной, а в сторону окна — что также очень оригинально. Из столовой же мы видим, как часть кухонного острова преобразована под традиционный буфет. Здесь стоит праздничная посуда на стеклянных полочках.

Зонирование в студии было произведено с помощью цвета полов. На кухне была выложена керамическая плитка, в гостиной— паркет. При этом на стыке есть полоска декоративного бежевого орнамента, который делает переход от одного материала к другому более изящным.

Парадная столовая

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homify
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Столовая на 6 персон находится возле второго окна в общей комнате, а дальняя из ее стен имеет другой тип обоев — бледно-зеленый в полоску. Этот интерьер резко отличается от других в этом проекте наличием яркого бирюзового комода, который составляет отличную пару кондиционеру и визуально сглаживает наличие последнего.

Яркие квартиры вам по душе? Посмотрите другой опубликованный нами проект с элементами классики, арабского и барочного стилей!

Традиционные детали

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Красивые столовые приборы и изысканная посуда для сервировки, а также — канделябры и кольца для салфеток — все это необходимые предметы в любом интерьере столовой в классическом стиле.

Купить традиционную мебель и расставить ее в нужной манере — это еще не все. Подбор столовых приборов и текстиля как для ежедневных, так и для праздничных трапез тоже составляет немалую роль в дизайне интерьера столовой.

Спальня цвета корицы

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homify

homify
homify
homify

Теплая по оттенкам спальня выглядит как маленькая келья в каменном английском особняке. Здесь два типа обоев настолько гармонично подошли друг к другу, что их разницу не заметишь с первого взгляда.

В одном из углов комнаты — читальный уголок с креслом, оформленный с трепетным вниманием к деталям. Здесь миниатюрные репродукции висят в широких роскошных рамах, которые элегантно дополняются лампой на изящной тонкой ножке.

Аристократиная ванная

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homify

homify
homify
homify

Ванная комната оформлена очень искусно — кроме трех типов плитки и нескольких бордюров, декоративными здесь являются и латунные детали сантехники, светильников и штанги для занавески.

Тумба и раковина очень широкие, а зеркало утоплено в стену так, что находится на одном уровне с плиткой. Интересным в этом интерьере является и наличие небольшой ступеньки перед ванной — здесь чаша находится на подиуме.

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Английский коридор

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homify
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Обратите внимание, что стены коридора ближе к полу отделаны деревом на высоту, примерно равную 30 см. Дерево выкрашено в белый цвет, как косяки и двери в интерьере, что является классическим приемом для английских коттеджей.

На стенах— картины и иллюстрации в деревянных рамах. Коллекция развешана асимметрично и со вкусом.

Душевая в желтых тонах

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homify
homify
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Здесь, как и в ванной комнате использовано несколько видов плитки и декоративных бордюров, которые очень красиво сочетаются. Есть и две ниши с подсветкой, оснащенные стеклянными полочками. В целом желтая цветовая гамма идеально подходит для душевой комнаты, компенсируя прохладность материала (керамической плитки) и создавая эффект наличия солнечного света.

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